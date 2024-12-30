“European Art of Taste”掀起意大利风潮，为亚洲带来传统鲜美风味

北京, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本次活动旨在弘扬意大利的农业传统，并让越来越关注品质和健康的公众了解其优质产品，包括猕猴桃、新鲜番茄和加工番茄、橙子以及苹果。

意大利等欧洲国家农业历史悠久，所产的最优质食品在全世界享有盛誉。 The European Art of Taste 项目的宗旨不仅在于宣传水果本身的价值，更要展示地中海文化与农业之间的深厚联系。 意大利水果的种植方法尊重自然，结合传统与技术创新，以保证优异品质和食品安全。

“意大利水果不仅仅是一种食物， 更体现了与土地、品质和可持续性息息相关的古老文化。”CSOItaly 欧洲项目负责人 Luca Mari 说道， “通过 European Art of Taste 项目，我们不仅要在亚洲推广我们的产品，还希望分享‘意大利出品’的经验和价值观，展现其将正宗风味与健康益处合而为一的独特魅力。”

该项目还着重凸显了地中海饮食的重要性，地中海饮食获联合国教科文组织认定为人类非物质文化遗产。 橙子、苹果、猕猴桃和新鲜西红柿等水果是地中海饮食的基础，众所周知，这种饮食有助于延年益寿并预防慢性疾病。 亚洲市场对健康和保健越来越敏感，这为意大利生产商提供了大好良机，他们可以将水果作为健康生活方式不可或缺的一部分加以推广。

通过将意大利水果引进亚洲市场，该项目旨在加强意大利与亚洲国家之间的贸易联系，宣传意大利农业的卓越特色。 像意大利出产的这些水果，以可持续方式种植，品质优良、风味十足，完美契合当今亚洲消费者对新鲜天然产品的需求。

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The European Art of Taste 和 CSO Italy 相关新闻

“The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces”项目由 CSO Italy 和欧盟共同资助，旨在推广和宣传欧洲优质果蔬。 下列意大利公司也参与了此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。



CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域 (包装、物流、加工、机械和分销) 的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

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