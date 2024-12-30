義大利傳統藉由「European Art of Taste」將風味帶至亞洲

北京, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本計畫旨在強化義大利農業傳統，並讓越來越關注品質和營養價值的大眾瞭解奇異果、新鮮和加工番茄、橘子和蘋果等傑出的義大利產品。

歐洲和義大利具備悠久的農業歷史，全世界都肯定其優質的食物產品。 European Art of Taste 計畫的目標不只是宣揚義大利水果的本有價值，還要在地中海文化和農業之間建立深厚連結。 義大利水果的栽種方式尊重大自然，並結合傳統和技術創新，目標是確保品質和食安的高標準。

「義大利水果不只是食物。 這些水果傳遞了與土地、品質和永續發展相連的悠久文化。」CSOItaly 歐洲計劃總監 Luca Mari 表示。 「我們不只要憑藉 European Art of Taste 計畫在亞洲推廣我們的產品，還想要分享『義大利製造』的體驗和價值，也就是結合純正風味和營養價值。」

UNESCO 認定地中海飲食為非物質文化遺產，本計畫也著重這種飲食的重要性。 這種飲食因有助於長壽和避免慢性疾病而聞名，而橘子、蘋果、奇異果和新鮮番茄正是其基礎。 亞洲市場越來越關注健康，因此對義大利生產者來說是推廣水果作為健康生活關鍵的絕佳機會。

本計畫會將義大利水果引進亞洲市場，目標是強化義大利和亞洲國家的貿易連結，推廣傑出的義大利農業。 義大利生產的永續且美味的高品質水果完美呼應了當今亞洲消費者對於新鮮和自然產品的需求。

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關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和公告高品質的歐洲蔬果，並由 CSO Italy 和歐盟資助。 參與該專案的另有下列義大利公司：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。



CSO Italy 成立於 1998 年，是義大利唯一將許多領先的蔬果生產和銷售公司聯合起來的組織。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域，包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務，以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台，藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 目前擁有 73 個會員，包括 51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

由歐盟提供資助。 然而，本文所表達的觀點僅代表作者本人，未必反映歐盟或歐洲研究執行署（REA）的觀點。 歐盟及授獎機構不對其負責。

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