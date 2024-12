Bitget enthüllt in einem neuen Whitepaper das Verbrennen von BGB Token im Wert von über 5 Mrd.

VICTORIA, Seychellen, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , das führende Krypto-Börsenplattform- und Web3-Unternehmen, hat ein neues Whitepaper für sein natives Token, Bitget Token (BGB), veröffentlicht. Das Update umfasst neben Plänen, die Nutzbarkeit des Tokens auszudehnen, eine beispeillose Initiative, 800 Millionen BGB-Token— ein Gegenwert von über 5 Mrd. USD auf Grundlage der aktuellen Marktpreise—zu verbrennen. Dieser Schritt demonstriert Bitgets Engagement, ein deflationäres Angebotsmodell für BGB zur Beschleunigung seiner Nutzbarkeit durchzusetzen.

Das neue Whitepaper stellt einen ambitionierten Plan für Token-Burns vor. Zunächst sollen 800 Millionen BGB — 40 % des gesamten Angebots—sofort und dauerhaft verbrannt werden, was den zirkulierenden Bestand auf 1,2 Milliarden reduziert. Ab 2025 wird Bitget vierteljährliche Burns einführen. Hierzu werden 20 % der Gewinne aus dem Bitget Exchange und dem Bitget Wallet, darunter Erträge aus Kassa-, Futures- und NFT-Transaktionen, aufgewendet, um BGB zurückzukaufen und zu verbrennen. Mit der Verbrennung assoziierte Aktivitäten werden On-Chain gespeichert. Dies gewährleistet Transparenz und Rechenschaft gegenüber der Community.

Bitget gab kürzlich die Fusion von Bitget Token (BGB) und Bitget Wallet Token (BWB) bekannt . Nach dieser Fusion wird BGB als einheitliches Token für Bitgets zentralisierte und dezentralisierte Ökosysteme fungieren. Derzeit bietet BGB seinen Inhabern verschiedene Vorteile, darunter Gebührenrabatte, VIP-Privilegien und Zugang zu Token-Farming über Launchpool. Zukünftig plant Bitget die Ausweitung der Nutzbarkeit von BGB in On-Chain-Ökosystemen und stellt ihn als Core-Asset für Staking, Liquiditätsbereitstellung und die Eignung für Airdrop auf. Darüber hinaus wird Bitget Wallet- Services wie Multi-Chain-Gasgebührenzahlungen unterstützen und gleichzeitig seine Anwendungsfälle auf alltägliche PayFi-Szenarien ausweiten.

In der wettbewerbsintensiven Landschaft der Krypto-Börsen hat sich Bitget in den letzten Jahren als am schnellsten wachsender zentralsiierter Austausch (Centralized Exchange, CEX) hervorgetan. Diese Leistung wird von einem Team aus 1.600 Experten aus über 60 Ländern, einem umfassenden Ökosystem aus Fiat-, Kassa-, Margin- und Futures-Handel sowie bahnbrechender Technologie erbracht, was eine nahtlose Handelserfahrung gewährleistet. Bitget stärkt das Nutzervertrauen außerdem durch fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter einen 600 Mrd. USD starken Schutzfonds und einen monatlich aktualisierten Reservenachweis. Seine proaktive Compliance-Strategie und der Erwerb von Lizenzen in mehreren Ländern stärkt seine Position als weltweit führender CEX.

„CEX sind das Rückgrat des Wachstums von Kryptowährungen hin zur Massenanwendung. Bitgets Mission, die neue Welle von Innovationen anzuschieben, wird sich im kommenden Jahr entfalten“, sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. „Unsere Entscheidung, BGB im Wert von 5 Mrd. USD zu verbrennen, steht im Einklang mit unseren Plänen, es zu einem starken Medium für Werttransaktionen zu machen. Unsere nächste Phase wird die Nutzbarkeit von BGB On-Chain ausweiten, es in weitere DApps integrieren und massentauglich machen. BGB wird dann allen zur Verfügung stehen, wodurch PaiFi Teil des Alltags wird“, fügte sie hinzu.

BGB hat 2024 eine außergewöhnliche Performance verzeichnet. Seine Marktkapitalisierung stieg im letzten Jahr um über 1.000 % und hat seit seiner Gründung mehr als hundertfach zugelegt. Dieses beeindruckende Wachstum wird von einer nachweislichen Erfolgsbilanz der starken Anwendungsfälle des Tokens und dem Erfolg des innovativen Ökosystems von Bitget unterstützt.

Die Veröffentlichung des aktualisierten BGB-Whitepaper ist ein wichtiger Meilenstein für Bitget. Durch die Verringerung des Angebots, die Erweiterung der Nutzbarkeit und Ausweitung praktischer Anwendungen wird BGB mehr Funktionen und Produkte im Bitget-Ökosystem stärken und nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert für Inhaber fördern.

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich Bitget dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Es bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs , Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

