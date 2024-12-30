Bitget 在新白皮书中公布超 50 亿美元 BGB 代币销毁计划

维多利亚，塞舌尔, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了一份关于其原生代币 Bitget Token (BGB) 的新白皮书。 此次更新推出了一项前所未有的举措，即销毁 8 亿枚 BGB 代币（按当前市价计算价值超过 50 亿美元），并计划扩展该代币的功能性。 此举表明 Bitget 致力于对 BGB 实施通缩供应模型，加速提升其功能性。

新白皮书介绍了一项雄心勃勃的代币销毁计划，首先立即永久销毁 8 亿枚 BGB（占总供应量的 40%），使流通供应量降至 12 亿枚。 从 2025 年开始，Bitget 将启动季度销毁，将 Bitget Exchange 和 Bitget Wallet 20% 的利润（包括现货、期货和 NFT 交易收入）用于回购和销毁 BGB。 所有销毁活动都将记录在链上，确保对社区的透明度和问责制。

Bitget 近期宣布合并 Bitget Token (BGB) 和 Bitget Wallet Token (BWB)。 此次合并后，BGB 将成为 Bitget 中心化和去中心化生态系统的统一代币。 目前，BGB 为持有者提供多种惠益，包括手续费折扣、VIP 特权以及通过 Launchpool 参与代币耕种。 未来 Bitget 计划扩展 BGB 在链上生态系统中的功能性，将其定位为质押、流动性提供以及空投资格的核心资产。 此外，BGB 还将支持 Bitget Wallet 服务，例如多链 Gas 费支付，并将其用例扩展至日常 PayFi 场景。

在竞争激烈的加密货币交易所领域，Bitget 近年来已成为发展最快的中心化交易所 (CEX)。 这一成就归功于遍布 60 多个国家/地区的 1,600 名专业人员、涵盖法币、现货、保证金和期货交易的综合生态系统，以及确保无缝交易体验的尖端技术。 Bitget 通过先进的安全措施进一步增强了用户信心，其中包括 6 亿美元的保护基金和每月更新的储备金证明报告。 其积极主动的合规战略以及在多个司法管辖区获得的牌照巩固了其作为世界领先 CEX 的地位。

“CEX 是加密货币大规模普及的支柱。 Bitget 推动下一波创新的使命将在来年展开，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen表示。 “我们决定销毁价值 50 亿美元的 BGB，这符合我们将其打造为强大的价值交易媒介的计划。 下一阶段，我们将扩展 BGB 在链上的功能性，将其集成到更多去中心化应用 (DApp) 中并推向大众，让所有人都可以使用 BGB，让 PayFi 成为日常生活的一部分，”她补充道。

BGB 在 2024 年表现优异，其市值在过去一年增长了 1000% 以上，自推出以来增长超过 100 倍。 如此亮眼的增长得益于该代币强大的用例和 Bitget 创新生态系统的成功。

更新版 BGB 白皮书的发布标志着 Bitget 发展历程中的重要时刻。 通过减少供应、增强功能性和扩展现实世界应用，BGB 必将强化 Bitget 生态系统中的更多功能和产品，从而推动可持续增长，为持有者带来长期价值。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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