Bitget 在新白皮書中公布價值超過 50 億美元的 BGB 代幣銷毀情況

維多利亞，塞舌爾, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget為其原生代幣 Bitget Token (BGB) 發布了新白皮書。 此次更新介紹了一項史無前例的舉措，即銷毀 8 億個 BGB 代幣 (根據當前市場價格，總值超過 50 億美元)，同時該公司還計劃擴大此代幣的用途。 此舉顯示 Bitget 致力實施 BGB 通貨緊縮供應模式，加速擴大其用途。

新的白皮書介紹了一項進取的代幣銷毀計劃，首先立即永久銷毀 8 億個 BGB (佔總供應量的 40%) ，將流通供應量減少至 12 億個。 從 2025 年開始，Bitget 將啟動季度銷毀計劃，將 Bitget 交易所和 Bitget Wallet 的利潤 (包括現貨、期貨和 NFT 交易收入) 的 20% 用於回購和銷毀 BGB。 所有銷毀活動都將記錄在鏈上，確保透明度和對社群負責。

Bitget 最近宣布合併 Bitget 代幣 (BGB) 和 Bitget Wallet 代幣 (BWB)。 此次合併後，BGB 將成為 Bitget 中心化和去中心化生態系統的統一代幣。 目前，BGB 為其持有者提供各種好處，包括費用折扣、VIP 特權以及透過 Launchpool 進行代幣挖礦。 展望未來，Bitget 計劃擴大 BGB 在鏈上生態系統中的用途，將其定位為質押、流動資金和空投資格的核心資產。 此外，BGB 還將支援 Bitget Wallet 服務，例如支付多鏈手續費，同時將其使用層面擴展到日常 PayFi 場景。

在加密貨幣交易所的競爭格局中，Bitget 已成為近年來發展最快的中心化交易所 (CEX) 。 這項成就由 60 多個國家 1,600 名專業人士組成的團隊實現，涉及涵蓋法幣、現貨、保證金和期貨交易的綜合生態系統以及確保順暢交易體驗的尖端技術。 Bitget 透過先進的安全措施進一步增強用戶信心，包括 6 億美元的保障基金和每月更新的準備金證明報告。 該公司採取積極主動的合規策略，並在多個司法管轄區獲得許可證，鞏固其作為全球領先中心化交易所的地位。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「中心化交易所是加密貨幣逐漸獲得大規模採用的支柱。 Bitget 將在明年履行推動下一波創新浪潮的使命。 我們銷毀價值 50 億美元 BGB 的決定符合公司將其打造成強大交易價值媒介的計劃。 下一階段，我們將擴展 BGB 在鏈上的用途，將其整合至更多 DApp 並帶給大眾，使 BGB 可供所有人使用，令 PayFi 成為日常生活的一部分。」

BGB 在 2024 年表現亮麗，過去一年市值增長超過 1000%，自成立以來升幅超過 100 倍。 這種令人刮目相看的增長勢頭有賴此代幣強大使用層面的往績，以及 Bitget 創新生態系統的成功。

這次最新的 BGB 白皮書標誌著 Bitget 發展旅程的重要時刻。 透過減少供應、強化實用性和擴大在現實世界的應用範圍，BGB 勢將為 Bitget 生態系統提供更多功能和產品，為持有者帶來可持續發展前景和長期價值。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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