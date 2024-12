Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet. Der er tale om følgende afdelinger:



Order Book Code ISIN Fund Name SSIEEURR LU0362354549 Equitas EUR R SSIGLIGEURR LU0264925727 Sustainable Corporate Bonds IG EUR R SSIBAEURR LU0650088072 Balance EUR R SSIBDKKR LU0673458609 Balance DKK R SSIPEURR LU0139792278 Procedo EUR R SSIPDKKR LU0686499277 Procedo DKK R SSISEURR LU0139791205 Securus EUR R SSISDKKR LU0686498972 Securus DKK R SSIGCBEURR LU1438960566 Global Convertible Bonds EUR R SSIGEHYEURR LU1735613934 Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R SSIGEHYDKKRH LU1735614155 Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R H



Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Jonas Buhl Christensen, tlf. 44 55 89 18



Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Sparinvest