Kintavar vend la Pourvoirie Fer à Cheval

MONTRÉAL, 30 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V : KTR) (FRANCFORT : 58V), est heureuse d'annoncer avoir signé une offre d'achat d'actions (l'« Offre d’achat ») aux termes de laquelle une société privée basée au Québec achèterait 100 % des actions émises et en circulation de la filiale en propriété exclusive de la Société, 9194-3126 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Pourvoirie Fer à Cheval ( le « Fer à Cheval »), en contrepartie de 3 M$ en espèces moins tout montant dû dans le cadre des considérations de clôture.

Toutes les conditions énoncées dans l'Offre d’achat ont été satisfaites et la clôture de la transaction est prévue pour le 1er janvier 2025. La clôture est conditionnelle à la réception de la totalité des fonds et à l'approbation de la bourse de croissance TSX. Kintavar conserve tous les droits pour poursuivre l'exploration sur la propriété Mitchi.

La Pourvoirie Fer à Cheval est une grande pourvoirie de chasse et pêche et d'hébergement possédant un territoire exclusif de près de 240 km2 qui couvre une grande partie de la partie nord du bassin sédimentaire Mitchi.

« Compte tenu du modèle commercial hybride que Kintavar a commencé à mettre en œuvre en 2024, à savoir un modèle d'exploration et de services d'exploration, l'offre reçue pour le Fer à Cheval correspondait bien aux objectifs et activités futurs de la Société. Nous sommes impatients de collaborer avec les nouveaux propriétaires du Fer à Cheval alors que nous continuerons à explorer la propriété Mitchi pour définir des ressources supplémentaires dans les années à venir. Les nouveaux propriétaires sont clients du Fer à Cheval depuis plus de 10 ans et partagent la même passion et les mêmes intérêts pour la nature et le développement de la région que la direction de Kintavar. Leur objectif est de continuer à exploiter le Fer à Cheval de la même manière qu'il l'a été par Kintavar dans les dernières années. Nos activités continueront de se concentrer sur l'exploration avec une dilution limitée et cette injection de liquidités offre en outre une flexibilité financière supplémentaire à la Société alors que nous planifions nos activités futures. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier notre équipe du Fer à Cheval qui a fait un travail incroyable au cours des 5 dernières années en développant cette propriété tout en nous permettant d’avoir une présence permanente sur le terrain. La région contient toujours un potentiel d’exploration minière important et des opérations telles que le Fer à Cheval sont essentielles pour aider l’industrie de l’exploration. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

À propos d’Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi – Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 39 000 hectares, détenus à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l’est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2, elles sont accessibles par de grandes routes forestières régionales et un réseau de sentiers forestiers carrossables, avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement. Les propriétés sont localisées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unités sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD.

