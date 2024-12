Im Jahr 2025 wird die Stadt Pinghu die Förderung von Auslandsinvestitionen verstärken

PINGHU, China, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinghu liegt an der Küste des Ostchinesischen Meeres im Nordosten der Provinz Zhejiang, mit Shanghai im Norden und der Bucht von Hangzhou im Süden. Pinghu erstreckt sich über eine Landfläche von 557 Quadratkilometern und eine Seefläche von 1.070 Quadratkilometern und verwaltet sechs Großgemeinden und drei Straßenviertel mit einer registrierten Bevölkerung von 518.000 und einer ständigen Bevölkerung von 688.000. Als berühmtes Fisch- und Reisanbaugebiet im Süden des Jangtse trägt die Stadt den ehrenvollen Titel „Goldenes Pinghu“.

Als Brückenkopf zwischen Zhejiang und Shanghai hat Pinghu die historischen Chancen der Integration des Jangtse-Deltas und des Baus des Hongqiao International Open Hub genutzt und die Strategie der vollständigen Anbindung an Shanghai und der vollständigen Integration mit dem Jangtse-Delta konsequent umgesetzt. Pinghu nutzt die Vorteile der 27 Kilometer langen Küste und der 58 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Shanghai und vertieft die Integration von industrieller Entwicklung, wissenschaftlich-technischen Talenten, öffentlichen Dienstleistungen und Verkehrsnetzen. Pinghu ist bestrebt, eine Pionierregion für die Integration des Jangtse-Deltas und eine wichtige Knotenpunktstadt im südlichen Expansionsgürtel von Hongqiao zu werden.

Schlüsselindustrien: Ab 2025 wird sich die Stadt Pinghu auf die folgenden Branchen konzentrieren

1.Automobil und Automobilteile

Die Automobil- und Automobilteileindustrie ist eine führende Branche in Pinghu, die über lokale Besonderheiten und Standortvorteile verfügt. Die Stadt Pinghu ist ein nationaler Standort für die Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, die einen Rahmen für Unternehmen mit umfassender Entwicklung von ausländischem, staatlichem und inländischem Kapital geschaffen hat. Es gibt eine Reihe branchenführender Unternehmen in den Bereichen Kreuzgelenke, Antriebswellen, Stoßdämpfer und andere Fahrwerksteile, Antriebsmotoren, Autogetriebe und Bremssysteme usw. Im Jahr 2023 erzielten 95 Unternehmen mit einem Produktionswert von über 20 Millionen RMB in Pinghu einen Produktionswert von 28,93 Milliarden RMB, was 16,7 % des gesamten industriellen Produktionswerts der Stadt ausmacht.

2.Hochwertige neue Materialien

Die Branche der neuen Materialien ist ein weiterer führender Industriezweig in der Stadt Pinghu. Aufgrund der Standortvorteile und der vorhandenen industriellen Basis haben sich die Investitionen in den letzten Jahren beschleunigt. Eine Reihe von Großprojekten wurden abgeschlossen und die Produktion aufgenommen. Das industrielle Entwicklungskonzept „Zwei Ketten, ein Sektor“ mit den Industrieketten C3 und PTA sowie der Feinchemie ist die Branche, die am meisten zum Produktionsgewinn der Stadt Pinghu beiträgt. Im Jahr 2023 erzielten 36 Unternehmen mit einem Produktionswert von über 20 Millionen RMB in der Stadt Pinghu einen Produktionswert von 50,22 Milliarden RMB, was 29,1 % des gesamten industriellen Produktionswerts der Stadt ausmacht.

3.CNC-Werkzeugmaschinen

Die CNC-Werkzeugmaschinenbranche ist charakteristisch für Pinghu. Die Stadt Pinghu ist eines der beiden einzigen Kerngebiete der Roboter- und CNC-Werkzeugmaschinenindustrie in der Provinz Zhejiang. Pinghu stützt sich auf führende japanische und deutsche Maschinenbauunternehmen und hat ein komplettes industrielles Kettensystem aufgebaut, das „komplette Maschinenführung, Funktionsteile und Vorrichtungen sowie Fräserabstimmung“ umfasst. Ende 2023 gibt es in Pinghu 63 Unternehmen für CNC-Werkzeugmaschinen und -Ersatzteile mit einem Produktionswert von über 20 Millionen RMB und einem jährlichen Produktionswert von 11,02 Milliarden RMB, was 6,4 % des gesamten industriellen Produktionswerts der Stadt entspricht.

4.Moderne Logistik und Handel (Internetdienste)

Moderne Logistik und Handel (Internetdienste) ist die führende Dienstleistungsbranche in der Stadt Pinghu. Mit der einzigen intermodalen See-Fluss-Schifffahrtsroute in Nord-Zhejiang und landesweit erstklassigen Import- und Exporthäfen wie Zhapu Port und Dushan Port verfügt Pinghu über offensichtliche Vorteile in den Bereichen Logistik und Handel. Außerdem haben sich hier JD.com, Seahonor Logistics, Zhejiang Material Industry Chemical Group und andere wichtige Unternehmen angesiedelt und der Jahresumsatz in den Bereichen Logistik und Handel übersteigt 42,5 Milliarden RMB. Wir werden uns bemühen, Talente aus den Bereichen digitaler Handel, intelligente Logistik, Internet-Produktion und Lebensdienstleistungen nach Pinghu einzuladen.

5.Modekreativität

Die Modekreativitätsbranche ist charakteristisch für Pinghu, hauptsächlich in den Bereichen Kleidung, Gepäck und anderen Branchen. Pinghu ist als „Chinas Stadt der Bekleidungsherstellung“ bekannt. Die dortige Bekleidungsbranche wurde in den 1980er Jahren begründet und produziert heute jährlich etwa 300 Millionen Kleidungsstücke. Die Gepäckbranche wurde in den 1970er Jahren begründet und verfügt heute über eine jährliche Produktionskapazität von 120 Millionen Taschen aller Art. Pinghu gilt als „Chinas Stadt der Gepäckherstellung“. Im Jahr 2023 erzielten die 134 Unternehmen der Stadt mit einem Produktionswert von über 20 Millionen RMB einen Produktionswert von 12,15 Milliarden RMB, was 7 % des gesamten industriellen Produktionswerts der Stadt ausmacht.

6.Luft- und Raumfahrt

Pinghu wird in Zukunft dem zentralen Ansatz „Integration von Luft- und Raumfahrt, intelligenter Aufbau von Pinghu“ folgen, wobei die Pinghu Economic-Technological Development Zone sowie die Städte Dushan und Xindai als Kernplattformen dienen, und die Entwicklung der vier Schlüsselbereiche kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Wirtschaft in geringer Höhe, unterstützende Herstellung für Verkehrsflugzeuge, verarbeitende Herstellung und unterstützende Dienstleistungen fortsetzen.

7.Gesundheit

Gesundheit ist eine zukünftige Schlüsselindustrie von Pinghu. Zu den wichtigsten Entwicklungsrichtungen gehören die Pharma- und Chemieindustrie, Biotechnologie und medizinische Geräte. Gestützt auf die bestehenden Projekte für Spitzentalente und die Vorteile der biomedizinischen (Lebensmittel-)Industrie sind in den letzten Jahren unterschiedlichste Projekte entstanden, und eine Reihe von hochwertigen Projekten hat mit dem Bau begonnen. Im Jahr 2023 erreichte der Produktionswert von 14 Unternehmen mit einem Produktionswert von über 20 Millionen RMB 3,4 Milliarden RMB.

8.Softwareinformationen

Softwareinformationen sind die zukünftige Schlüsselbranche innerhalb der Dienstleistungsbranche unserer Stadt. Mit der größten Computerinfrastruktur in der Region des Jangtse-Deltas wird die Rechenleistung des Runze International Information Port 70 PFLOPS überschreiten. Damit ist er ein wichtiger Datenknotenpunkt in der Region und spielt eine bedeutende unterstützende Rolle bei der Entwicklung der integrierten digitalen Industrie im Jangtse-Delta. In dieser Branche suchen wir dringend technisches Personal für Bereiche wie Softwareentwicklung, Entwurf integrierter Schaltungen und intelligentes Computing.

