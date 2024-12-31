类人肌体，过人能力：Wisson Robotics 通用软体机器人将在 CES 2025 首次亮相

香港, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通用软体机器人领域的全球先驱 Wisson Robotics 将在 CES 2025 上首次亮相，展示其 Pliabot® 技术。这项革命性的商用通用软体机器人技术模拟人类肌肉并嵌入 AI，届时还将展出用于空中作业和电动汽车自动充电的创新型 Pliabot® 机器人。欢迎莅临 Wisson 展位 #8262，LVCC 北厅“智慧城市”展区 (Smart Cities, North Hall of LVCC)。

Wisson 致力于通过机器人核心技术的颠覆性创新，将人类从恶劣环境或重复性任务中解放出来。凭借在软体机器人领域积累的十年专业知识，Wisson 成功实现了 Pliabot® 技术的商业化和普遍应用，为各行各业提供安全、灵巧、轻便、坚韧且价格合理的机器人及解决方案。得益于这些高性价比且能适应复杂多变环境的机器人，如今，除制造业等少数行业外，更多行业都能从机器人应用中获益，从而提高生产力和改善体验。

作为全球领先的通用软体机器人技术，Wisson 的 Pliabot® 技术通过“软肌肉+神经元智能”双驱动方法，复制了人类肌肉的特性，实现了刚性机器人难以企及的高适应性、高负载自重比、安全交互性、高环境耐受性和显著的成本优势。此外，Pliabot® 仿生关节、手臂和“神经元-小脑-大脑-云”AI 系统采用模块化平台设计，可轻松与移动底盘、升降机、装配线、可穿戴设备、无人机、机器狗和人形机器人集成，从而最大程度地满足不同场景或行业的需求。

凭借 Pliabot® 的技术和商业优势，Wisson 在将通用软体机器人推向市场方面一直处于行业领先地位。Wisson 率先在全球范围内实现了软体机器人的量产和交付。功能多样的 Pliabot® 机器人已研发并部署到 100 多个国家、地区和城市，服务于外墙清洁、自动驾驶、新能源、物流、城市管理、海洋服务和电网等行业。这些创新为我们的客户和社区创造了巨大的商业和社会价值。

在 CES 2025 上，Wisson 将展示其独特的功能，包括广受欢迎的用于外墙清洁的 AP3-P3、配备标志性 Pliabot® 机械臂的多功能空中作业机器人 AP30-N1，以及独一无二的 Pliabot® 电动汽车充电机器人。Wisson 旨在展示 Pliabot® 的潜力，并与各行业合作探索新的应用领域。

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