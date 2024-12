La prolongation de la date limite de déduction des dons est une excellente nouvelle pour les organismes qui soutiennent les communautés dans le besoin

OTTAWA, 31 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imagine Canada, Coopération Canada et la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé accueillent favorablement la décision du gouvernement fédéral de prolonger la date limite des dons de bienfaisance jusqu'à la fin de février 2025. Cette importante mesure apporte un répit nécessaire aux organismes de bienfaisance qui ont dû faire face à d'importantes perturbations causées par la récente grève de Postes Canada.

Grâce à cette mesure, les Canadiens et Canadiennes pourront déduire les dons de bienfaisance effectués avant le 28 février 2025 dans leur déclaration de revenus de 2024. Cette prolongation donne un coup de main aux organismes de bienfaisance qui disposent ainsi de plus de temps pour récupérer les revenus perdus pendant l'une des périodes de collecte de fonds les plus critiques de l'année.

Cette décision intervient alors que de nombreux organismes rapportent des pertes de revenus pouvant aller de 30 à 40 %, certains risquant même de perdre jusqu'à 65 % des dons prévus pour la fin de l'année. Le report de la date limite est une solution pratique qui permettra d'alléger les contraintes financières et de soutenir les services essentiels, notamment la sécurité alimentaire, les soins de santé mentale et les secours d'urgence, que ces organismes fournissent aux populations vulnérables au Canada et à l'international.

« C’est la première fois depuis le tsunami de 2004 que le gouvernement accorde une prolongation de la période de déduction des dons pour encourager la générosité des Canadiens et des Canadiennes », a affirmé Bruce MacDonald, président directeur général d’Imagine Canada. « Cette mesure exceptionnelle annoncée lundi par le gouvernement fédéral est le fruit des efforts collectifs du secteur caritatif au pays, qui a uni ses forces au cours des dernières semaines pour plaider en faveur de cette mesure dans des reportages médiatiques ou dans le cadre de campagnes de lettres ».

Les organismes de bienfaisance à travers le pays ont subi les effets de la grève récente de Postes Canada puisque qu’ils ne pouvaient recevoir les dons envoyés par la poste. De plus, de nombreux organismes ont été contraints de s’adapter rapidement en se tournant vers des plateformes numériques. Bien que ces adaptations ont permis d’atténuer certaines perturbations, elles ont également exercé une pression supplémentaire sur les ressources et entraîné des retards dans le traitement des dons.

« Nous félicitons le gouvernement d'avoir pris des mesures décisives au moment où elles étaient le plus nécessaires », a déclaré Kate Higgins, directrice générale de Coopération Canada. « Cette prolongation donnera un coup de pouce bien nécessaire aux organisations qui comptent sur les dons de fin d'année pour financer des programmes qui sauvent des vies au Canada et dans le monde entier. Elle permettra également de s'assurer que l'esprit de solidarité et de générosité continue de renforcer les communautés, tant au pays qu'à l'étranger. »

La Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé salue également cette décision, soulignant les bénéfices directs que cette prolongation aura pour les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé qui comptent sur les dons pour financer des recherches qui sauvent des vies, des services de soutien aux patients et des initiatives essentielles dans le domaine de la santé.

« Nous sommes ravis de voir le gouvernement prendre cette mesure pour soutenir les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé, dont le travail est crucial pour améliorer la vie de millions de Canadiens », a déclaré Connie Côté, PDG de la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé. « Cette prolongation permettra à nos membres de continuer à répondre aux besoins croissants des Canadiens en matière de santé, et donnera l’occasion aux donateurs de transmettre leurs dons de fin d’année à l’organisme de leur choix ».

À propos de Coopération Canada Depuis 1968, Coopération Canada réunit des organisations de la société civile canadienne œuvrant dans le développement international et l’aide humanitaire. Avec plus de 100 membres, nous collaborons avec des partenaires au Canada et dans le monde pour bâtir un monde plus juste, sûr et durable.

À propos d’Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national qui rassemble des organismes de partout au pays pour faire progresser le secteur caritatif et sans but lucratif. Il défend les intérêts du secteur, offre des ressources et du soutien aux organismes de toutes tailles, et travaille à renforcer un secteur caritatif solide et résilient au Canada.

À propos de la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé

La Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé regroupe plus de 40 organismes de santé nationaux. Elle représente des organisations qui travaillent à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens par le soutien à la recherche, la prestation de services aux patients et le plaidoyer pour des changements dans les politiques de santé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Émilie Pontbriand

Gestionnaire principale des communications stratégiques

Imagine Canada

epontbriand@imaginecanada.ca