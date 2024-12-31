TMC 截止日期通知：全球投資者法律顧問 ROSEN 建議蒙受超過十萬美元損失的 TMC the metals company Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – TMC

紐約, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 3 月 25 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC) 證券之人士注意，2025 年 1 月 7 日是重要的首席原告截止日期。

影響性：如果您在集體訴訟期間購買了 TMC 證券，即可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或透過風險代理費安排產生的費用。

下一步行動： 如欲加入 TMC 集體訴訟，請上https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=30855 網頁填寫資料，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。 該案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 1 月 7 日之前向法院申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。 事務所多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假及/或誤導性的陳述及/或未能披露以下事實： (1) TMC 對財務報告的內部控制存在缺陷；(2) 因此，TMC 錯誤地將應歸屬於 LCR Partnership (Low Carbon Royalties Inc. 的戰略合作夥伴) 的未來收入銷售歸類為遞延收入，而非債務；(3) 前述錯誤歸類一經得知，將要求 TMC 重編一份或多份其先前發布的財務報表；(4) 因此，被告的公開聲明在所有相關時期均存在重大虛假及/或誤導性。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 TMC 集體訴訟，請上 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=30855 網頁填寫資料，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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