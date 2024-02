SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2024 klo 10.50

Sampo Oyj:n hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu

Sampo Oyj:n hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat tehneet tänään seuraavat ehdotukset 25.4.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle:

Ehdotus voitonjaosta

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,80 euroa. Osinkoon sisältyy 1,60 euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,20 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen

päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman

A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi. Lisätietoja on saatavilla liitteessä 4.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön

tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön

hyväksymien laskujen mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle

2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy. Sampo Oyj:n tulee laatia tilikaudesta 2024 alkaen kestävyysraportti, joka tulee varmentaa kestävyysraportoinnin varmentajan toimesta. Kestävyysraportointidirektiivin kansallisesti täytäntöönpanevien lakien mukaisesti Deloitte Oy toimii, ilman erillistä valintaa, myös tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentajana, mikäli Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa (ns. osakkeiden splittaus). Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää, että kaikille osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta B-osaketta. Maksuton osakeanti ei vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Lisätietoja on saatavilla liitteessä 5.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu tänään 8.2.2024 ja se on liitetty tiedotteeseen liitetiedostona. Yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esiteltävä toimielinten palkitsemispolitiikka on osa Sampo-konsernin sisäistä hallintomallia.

Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokousehdotusten arvioitu julkaisupäivämäärä on 27.3.2024.

LIITE 1

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Osinko

Sampo-konsernin voimassa olevan pääomakehikon mukaisesti Sampo-konsernin tavoitteena on

palauttaa merkittävä osa säännöllisesti kertyvästä ylimääräisestä pääomastaan ennustettavan

perusosingon muodossa. Tämän lisäksi ylimääräistä pääomaa palautetaan lisäosinkojen ja/tai omien

osakkeiden takaisinostojen muodossa siltä osin kuin niitä ei käytetä liiketoiminnan kehittämiseen.

Sampo Oyj:n vuodelle 2023 soveltaman osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen

kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia Sampokonsernin operatiivisesta tuloksesta.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 5 ­366 661 774,58 euroa, josta tilikauden 2023

voitto on 963 205 215,62 euroa. Yllä esitettyjen linjausten mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle

yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,80 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta

osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2024 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Osinkoon sisältyy 1,60

euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,20 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko.

Koska operatiivinen tulos oli noin 1 046 miljoonaa euroa, ehdotettu osinko vastaa 86 prosentin

voitonjakosuhdetta. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan. Ehdotetun osingon

huomioimisen jälkeen Sampo-konsernin tilikauden 2023 jakokelpoiset varat ovat noin 4 463 miljoonaa

euroa, konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde 177 prosenttia ja velkaisuusaste 27,7.

Osingonmaksu

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 7.5.2024.

Ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskija huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden

AB:ssa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 rekisteröidylle ruotsalaisten talletustodistusten

haltijalle, jolle osingot maksetaan Ruotsin kruunuina.

Taloudellinen asema

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia

muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen

näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helmikuun 8. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Hallitus

LIITE 2

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön

tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön

hyväksymien laskujen mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo Oyj:n tilintarkastajana toimi vuonna

2023 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Sampo Oyj maksoi Deloitte Oy:lle vuonna 2023

tilintarkastuspalkkioita laskun mukaan yhteensä noin 1 165 500 euroa. Lisäksi Sampo Oyj maksoi Deloitte Oy:lle muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä noin 53 400 euroa.

Sampo-konsernin yhtiöt maksoivat tilintarkastusyhteisö Deloittelle vuonna 2023

tilintarkastuspalkkioita yhteensä noin 4 031 700 euroa. Lisäksi Sampo-konsernin yhtiöt maksoivat tilintarkastusyhteisö Deloittelle muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista yhteensä noin 460 000 euroa, joka on enimmillään noin 11 prosenttia Sampo-konsernin tilintarkastusyhteisö Deloittelle maksamista tilintarkastuspalkkioista.

Sampo-konsernin palkkiot tilintarkastajille on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Sampo Oyj:llä on myös EU:n uudesta kestävyysraportointidirektiivistä johtuva velvoite

laatia tilikaudesta 2024 alkaen kestävyysraportti, joka sisältää tietoja sen toiminnan vaikutuksista

kestävyysseikkoihin ja niiden vaikutuksesta yritykseen. Kestävyysraportti on varmennettava

ulkopuolisen kestävyysraportoinnin varmentajan antamalla lausunnolla.

Helmikuun 8. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Tarkastusvaliokunta

LIITE 3

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle

2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n

tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT KRT

Jukka Vattulainen. Jukka Vattulainen on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta

2021 lähtien.

Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei

tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen tilintarkastusasetuksen (Euroopan parlamentin

ja neuvoston 16.4.2014 annettu asetus (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien

yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen

2005/909/EY kumoamisesta) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista,

jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

Tarkastusvaliokunta toteaa, että yhtiön tulee laatia tilikaudesta 2024 alkaen kestävyysraportti, joka

tulee varmentaa kestävyysraportoinnin varmentajan toimesta. Kestävyysraportointidirektiivin

kansallisesti täytäntöönpanevien lakien mukaisesti Deloitte Oy toimii, ilman erillistä valintaa, myös

tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentajana, mikäli Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n

tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Deloitte Oy on ilmoittanut, että tällöin päävastuullisena

kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT KRT Jukka Vattulainen.

Helmikuun 8. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Tarkastusvaliokunta

LIITE 4

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen

päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman

A-sarjan osakkeen hankkimisesta edellyttäen, että yhtiön hallussa voi kulloinkin olla yhteensä

enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa

noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Mikäli varsinainen

yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)

ja hallitus päättää valtuutuksen mukaisesti maksuttomasta osakeannista omistuksen mukaisessa suhteessa, edellä mainittu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä moninkertaistuu ilman erillistä päätöstä samalla suhdeluvulla. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin

tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien

osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön

kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun

muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä

käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön

osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman

osakeannin osakkeiden kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen (kaupankäyntivolyymilla

painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi

kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman osakeannin osakkeiden

kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen.

Valtuutuksen nojalla tehtäviin osakehankintoihin ehdotetaan käytettävän yhtiön vapaata omaa

pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden

hankintaan.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan

osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta

yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helmikuun 8. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Hallitus

LIITE 5

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa

hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa (ns. osakkeiden splittaus) seuraavin ehdoin yhtiön osakkeen likviditeetin ja saavutettavuuden lisäämiseksi. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää maksuttoman

osakeannin ajankohdasta ja täytäntöönpanosta harkintansa sekä senhetkisten markkinaolosuhteiden

mukaan.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää, että kaikille osakkeenomistajille annettaisiin

maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti

annettaisiin enintään viisi (5) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettaisiin enintään

viisi (5) uutta B-osaketta. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kutakin A-osaketta ja kutakin

B-osaketta kohti annettavien uusien osakkeiden tarkan lukumäärän ehdotetun uusien osakkeiden

enimmäismäärän puitteissa siten, että uusien annettavien osakkeiden suhdeluku olemassa oleviin

osakkeisiin olisi sama molemmille osakesarjoille. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän

mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella A-osakkeita annettaisiin enintään 2 507 983 760

kappaletta ja B-osakkeita annettaisiin enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet annettaisiin osakkeenomistajille, jotka olisivat osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n

pitämään osakasluetteloon.

Maksuton osakeanti toteutettaisiin arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaatisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Siltä osin kuin A-osakkeita on kaupankäynnin kohteena ruotsalaisina talletustodistuksina Tukholman pörssissä, tullaan näihin liittyvät uudet A-osakkeet muuntamaan ruotsalaisiksi talletustodistuksiksi SDR-kaupankäynnin yleisten ehtojen kohtien 7.1 ja 7.2 mukaisesti, eikä se vaatisi ruotsalaisten talletustodistusten haltijoilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottaisivat osakkeenomistajan oikeudet siitä päivästä lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään osakeannin täsmäytyspäivästä soveltuvien ja voimassa olevien

säännösten mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen

yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Helmikuun 8. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Hallitus

Liite