Kalmar ja APM Terminals yhdistävät voimansa konttilukkien sähköistämisen pilottiprojektissa Pier 400 -terminaalissa Los Angelesissa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 5. MAALISKUUTA 2024 KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen APM Terminalsin Los Angelesissa sijaitsevan Pier 400 -terminaalin kanssa kahden uuden sähköisen Kalmar AutoStrad™ -konttilukin toimittamisesta ja kahden olemassa olevan hybridikonttilukin sähköistämisestä. Uudet ja jälkiasennettavat laitteet ovat osa APM Terminalsin sähköistämiseen keskittyvää 60 miljoonan dollarin pilottiprojektia. Suuri tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja pilottiprojekti on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 viimeisen neljänneksen aikana.

”Tämän pilottiprojektin avulla pyrimme saamaan paremman käsityksen siitä, miten voimme päivittää olemassa olevan hybridikalustomme täysin sähköiseksi paikan päällä työskentelevän teknisen henkilöstömme avulla”, APM Terminals Pier 400:n toimitusjohtaja Jon Poelma sanoi. ”Konttilukkien sähköistäminen on meille olennaisen tärkeää. Uskomme, että niillä pystytään täyttämään terminaalin korkeat toimintavaatimukset. Olemme antaneet asiakkaillemme lupauksen vähähiilisistä toimitusketjuista, ja tavoitteemme on nollata terminaalin nettopäästöt ennen vuotta 2030.”

Sähköistämisen pilottiprojektiin osallistuvissa kahdessa Kalmar-sähkökonttilukissa on suurtehoakut, joiden käyttöaika on 45–50 minuuttia ja latausaika noin 5–6 minuuttia. Pilottihankkeessa lataus suoritetaan kahdella Kalmar FastCharge™ -latausasemalla, jotka sijoitetaan strategisesti koneiden luonnollisille ajoreiteille. Kalmar One Fleet Optimiser -energianhallintamoduuli tekee automaattisesti kaikki lataukseen liittyvät päätökset.

Arto Keskinen, Horizontal-liiketoiminnan johtaja, Kalmar: ”Pier 400 -terminaalin automatisoitu konttilukkiterminaali Los Angelesissa on Kalmarin referenssihanke ja osoitus maailmanluokan automaatio- ja jälkiasennusvalmiuksistamme. Olemme poikkeuksellisen ylpeitä siitä, että APM Terminals on valinnut Kalmarin kumppanikseen tähän sähköistämisen pilottiprojektiin, joka osoittaa täyssähköisen konttilukkimme suorituskyvyn.”

Elokuussa 2002 avattu Pier 400 on nykyään läntisen pallonpuoliskon suurin konttiterminaali. Pinta-alaltaan 205 hehtaarin terminaalissa on 19 Super Post-Panamax -satamanosturia. Terminaalissa toimii tällä hetkellä yhteensä 132 Kalmar AutoStradia™, joissa kaikissa on hybridisähkövoimansiirto.





Lisätietoja lehdistölle:

Arto Keskinen, Horizontal-liiketoiminnan johtaja, Kalmar, puhelin: +358 40 674 9770



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.com



Liitteet