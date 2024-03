Senaatti-kiinteistöt ja SATO Oyj allekirjoittivat kiinteistökaupan Viikkiin rakentuvasta asuinkerrostalojen korttelialueesta

SATO Oyj

Lehdistötiedote 7.3.2024 klo 14.00





Senaatti-kiinteistöt ja SATO Oyj allekirjoittivat 7.3.2024 lopullisen kiinteistökaupan tulevasta asuinrakennusten korttelialueesta Helsingin Viikissä. Korttelialuetta koskeva asemakaava vahvistui 1.2.2024.

Osoitteessa Maakaarenkuja 2 sijaitsevalla noin 9 400 m2 suuruisella tontilla on asuinrakennusoikeutta 18 360 k-m2, joka mahdollistaa n. 300–350 uuden asunnon rakentamisen Viikkiin.

”Kaavan vahvistumisen myötä pääsimme allekirjoittamaan lopullisen kiinteistökaupan ja korttelin toteuttaminen voi alkaa. Valmistuttuaan tämä asuinkortteli ja sen uudet asukkaat kasvattavat Viikin alueen elinvoimaisuutta ja tuovat myös edellytyksiä alueen tulevalle kehittämiselle. Isot kiitokset SATO:lle hyvästä yhteistyöstä ja menestystä tulevaan hankkeeseen,” sanoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

”Viikin hankkeemme etenee nyt askeleen eteenpäin ja haemme nyt kumppaneita kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistyö yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa on ollut kaavoituksen ajan sujuvaa ja muutostarpeisiin on löydetty yhteinen näkemys”, toteaa liiketoimintajohtaja Arto Aalto SATOsta.

Pikaraitiotie lisää Viikin kiinnostavuutta asuinalueena

Viikki on asuinalueena sekä työ- ja opiskelun kampusalueena Helsingin seudulla ainutlaatuisen kaupunginosa. Se on yhdistelmä nykyaikaisia asuntoja, peltoa ja metsää, joita alueen nykyiset asukkaat arvostavat suuresti. Alueen luontoarvot säilyvät osana alueen kehitystä myös tulevina vuosikymmeninä.

Viikin rakentaminen alkoi 1990-luvulla, ja uusi yleiskaava sekä raitiotielinja käynnistivät seuraavan kehitysvaiheen, joka ulottuu pitkälle 2030-luvulle. Suunniteltuja uusia asuntoja ja palveluja on noin 7 000 asukkaalle, myös kampusalueen laajentaminen on suunnitteilla. Nyt vahvistuneen kaavan myötä korttelialueelle on mahdollista toteuttaa monipuolisia ja eri hallintamuotoisia asuntoja, jotka soveltuvat kokonsa ja sijaintinsa puolesta hyvin niin perheille kuin opiskelijoillekin.

Asuinalueena Viikki on hyötynyt Raide-Jokeri-pikaraitiotien valmistumisesta. Raide-Jokeri ja suunnitteilla oleva Viima-pikaraitiotie muuttavat merkittävästi Viikin asemaa kaupunkirakenteessa osana raideliikenteen verkostokaupunkia, mikä osaltaan mahdollistaa merkittävän asumisen, työpaikkojen ja palveluiden lisäämisen. Alueen peltomaisema ja luontoalueet tarjoavat viihtyisän ympäristön asumiselle, työlle, tutkimukselle ja vapaa-ajalle.

Tiedepuisto ja Eko-Viikki ovat vahva osa alueen identiteettiä

Viikin Tiedepuisto toimii yliopiston biotieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen keskuksena. Se tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille inspiroivan ympäristön. Alueella toimivat myös Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

Eko-Viikki on Suomen ensimmäinen ekologisesti suunniteltu kaupunginosa, joka painottaa kestävää, terveellistä ja muunneltavaa asumista. Alueen suunnittelussa tullaan noudattamaan näitä periaatteita jatkossakin. Viikin virkistysalueet muodostavat tärkeän osan Helsingin viheralueverkostoa, ulottuen Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelta aina Vantaan ja Sipoonkorpeen saakka.

Senaatti-kiinteistöt omistaa Viikin ja Latokartanon alueella laajoja maa-alueita, jotka tullaan tulevaisuudessa kehittämään myytäväksi. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtiolle tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan ja omistukseen sidotut pääomat vapautetaan yhteiskunnan muihin tarpeisiin.

Lisätiedot:

Senaatti-kiinteistöt, kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen, etunimi.sukunimi(@)senaatti.fi, puh. 040 867 4667

SATO Oyj, liiketoimintajohtaja, investoinnit, Arto Aalto, etunimi.sukunimi(@)sato.fi, puh. 020 134 4392