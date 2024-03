RAPALA VMC Oyj:n tilinpäätös 2023: Vahva kassavirta, mutta myynti ja kannattavuus laskivat edellisvuodesta haastavissa markkinaolosuhteissa

RAPALA VMC OYJ, Tilinpäätöstiedote, 7.3.2024 klo 16.00 EET

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 221,6 MEUR, mikä oli 19 % edellistä vuotta matalampi (274,4). Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto laski 17 % edellisestä vuodesta.

Konsernin omien tuotteiden myynti oli 208,1 MEUR ja oli 9 % edellistä vuotta vähemmän (228,4). Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti laski 7 % edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 4,0 MEUR (12,3).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 5,6 MEUR (15,3),

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 20,6 MEUR (-12,9).

Varaston arvo oli 87,5 MEUR (99,9).

Tilikauden tappio oli -6,9 MEUR (3,7).

Osakekohtainen tulos oli -0,19 EUR (0,10).

Osinkoehdotus on 0,00 EUR per osake (0,04).

Ohjeistus vuodelle 2024: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta, sillä markkinanäkymät vuodelle 2024 ovat paremmat vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon tehokkaamman operatiivisen suorituskyvyn valossa.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 103,7 MEUR, mikä oli 18 % edellistä vuotta matalampi (126,0). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto oli 13 % edellistä vuotta matalampi.

Liikevoitto oli -0,4 MEUR (-1,3).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 0,3 MEUR (-0,2).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,0 MEUR (-4,4).

Tilikauden tappio oli -5,8 MEUR (5,0).

Osakekohtainen tulos oli -0,16 EUR (-0,13).

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Lars Ollberg: Vuosi 2023 alkoi haastavien kaupankäyntiolosuhteiden merkeissä varastotasojen alentamisen jatkuessa edelleen markkinoilla. Keskityimme toteuttamaan 6 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaamme ja havaitsimme positiivista kehitystä vuoden toisella vuosipuoliskolla niin omissa operaatioissamme kuin myös markkinaympäristössä. Tämän seurauksena kannattavuus parani toisella vuosipuoliskolla ja varastoarvo laski 11,0 miljoonalla eurolla 87,5 miljoonaan euroon, joka on 30,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vain 18 kuukautta sitten. Keskitymme erityisesti vahvaan kassavirtaan, kiihdyttäen varaston kiertonopeutta ”One More Turn” -strategiallamme, joka mahdollistaa joustavan ja nopean reagoinnin markkinan muutoksiin ja samalla liiketoiminnan taloudellisen suorituskyvyn optimoinnin.

Pandemian jälkeisen, odottamattoman markkinan hidastumisen aikaansaamat liialliset varastot ovat nyt asteittain purkautumassa, kun jälleenmyyjät ostavat uusia tuotteita. Pohjois-Amerikan taloudelliset näkymät ovat edelleen varovaiset, mutta kulutuskysyntä on vakiintumassa. Kulutustavaroille on enemmän kysyntää kuin arvokkaammille kestokulutustuotteille. Avovesikalastuksen kulutustuotteissamme myynti kasvoi 10 %, mutta Pohjois-Amerikan talvikalastusliiketoiminnassa oli toinen heikkojen jääolosuhteiden vuosi, mikä vaikutti myyntiin.

Euroopassa kulutuskysyntä on edelleen varovaista ja jälleenmyyjät ostavat mieluummin parhaillaan sesongissa olevia tuotteita kuin tekevät ennakkotilauksia, luottaen enemmän toimittajien varastoihin. Pohjois-Euroopassa talvisesongilla nautittiin suhteellisen hyvistä sääolosuhteista, mikä mahdollisti toimitukset ja varastojen purkamisen niin jälleenmyyjille kuin tukkureillekin. Myyntikanavaverkostomme Euroopassa on yksi alan kattavimmista. Kaiken kaikkiaan sitoudumme Euroopan toiminnoissamme kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, pyrkien edelleen virtaviivaistamaan toimintaamme ja integroimaan kaksi tärkeintä logistiikkakeskusta Pohjois- ja Etelä-Euroopassa.

Muun maailman segmentissä Australian markkina jatkaa kasvuaan, mutta muut suuret APAC-alueen markkinat Japanissa, Koreassa ja Kiinassa tulevat elpymään vasta vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Luotan kuitenkin, että APAC-markkinoillamme tulokset paranevat vuonna 2024 paikallisen vastuunkannon ja vahvan yrittäjähengen ansiosta.

Erittäin menestyksekäs Pohjois-Amerikan jigi- eli pehmytuistinlanseeraus ”Rapala CrushCity” on ollut poikkeuksellisen kysytty kuluttajien keskuudessa ja jälleenmyyjät ovat täydentäneet alkuperäisiä tilauksiaan. Alustavat myynti- ja tilausluvut Euroopassa ovat myös hyvin lupaavat ja kaikki johtavat vähittäiskauppaketjut tukevat tätä uutta tuotekategoriaa. Tämä, kuten myös tuotekategorian ensiluokkainen markkinointi vahvistavat Rapalan brändin valta-asemaa ja kuluttajien sitoutumista, mikä taas kasvattaa olennaisesti markkina-asemaamme pitkällä tähtäimellä. Jigimarkkinalla käsissämme on kaikki mahdollisuudet lisäkasvuun, ja sitä pidetään yleisesti ottaen suurempana kuin vaappumarkkinoita.

Vuosi 2024 on kolmas kokonainen sesonki Okuma-kumppanuudessamme, mikä maksimoi kasvumahdollisuudet. Kattavan tuoteportfolionsa ansiosta Okuma kattaa kaikki erilaiset kalastustekniikat Euroopan markkinoilla oikeissa hintaluokissa. Okuma-liiketoiminnan kasvua kiihdyttää entisestään intensiivisempi markkinoinnin tuki, jonka ansiosta voitamme lisää markkinaosuutta.

Strategisesti tärkeä askel oli päästä Yhdysvaltain vapa- ja kelamarkkinoille 13 Fishing -liiketoiminnan hankinnan loppuun saattamisen myötä joulukuussa 2023. Samanaikaisesti saatiin päätökseen tämän liiketoiminnan täydellinen integraatio koko maan laajuiseen Rapalan myyntiverkostoon. Saavutetuilla synergioilla on positiivinen vaikutus liiketoimintaan ja kuluttajien ja jälleenmyyjien luottamuksen rakentamiseen ketterän toimintakykymme ansiosta. 13 Fishingin ”halutulla, amerikkalaisella lifestyle-brändillä” on erinomaiset pitkän aikavälin kasvunäkymät Rapalan tuoteportfoliossa. Vuonna 2024 Rapala laajentaa tarjontaansa myös Pohjois-Amerikan viehe- ja varustesäilytysmarkkinalle. Kaikki nämä toimenpiteet vahvistavat entisestään suhteita tärkeimpien jälleenmyyjiemme kanssa, ja strategiamme tukee tavoitetta kasvattaa Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja olla luotettavin yhteistyökumppani vapaa-ajankalastusmarkkinoilla.

Nopeuttaaksemme muutosprosessiamme nimitimme vahvistuksia globaaliin johtoryhmäämme. Uusi johtoryhmä, yhdessä useiden muiden tärkeimpien johtajiemme kanssa ympäri maailman, keskittyy vuosien 2024-2026 strategisen suunnitelman toteuttamiseen. Tärkeä osa toteutusta ovat selkeät ja mitattavissa olevat projektit, joiden keskiössä on kannattavuuden ja käyttöpääoman hallinnan parantaminen.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2023 2022 % 2023 2022 % Liikevaihto 103,7 126,0 -18 % 221,6 274,4 -19 % Liikevoitto -0,4 -1,3 -69 % 4,0 12,3 -67 % % liikevaihdosta -0,4 % -1,0 % 1,8 % 4,5 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 0,3 -0,2 250 % 5,6 15,3 -63 % % liikevaihdosta 0,3 % -0,2 % 2,5 % 5,6 % Liiketoiminnan nettorahavirta 2,0 -4,4 -145 % 20,6 -12,9 -260 % Nettovelkaantumisaste % 51,7 % 77,0 % 51,7 % 77,0 % Tulos per osake, EUR -0,16 -0,13 -24 % -0,19 0,10 -295 %

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuonna 2023 toimintaympäristö oli edelleen haasteellinen globaalista laskusuhdanteesta ja korkeasta inflaatiosta johtuen. Laskusuhdanteen vuoksi jälleenmyyjät keskittyivät varastotasojensa hallintaan, mikä vaikeutti ostojen ennustettavuutta. Varastotasojen purkaminen jatkui koko vuoden helpottuen kuitenkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuluttajakysyntä säilyi niukkana korkean inflaation takia, mikä vaikutti erityisesti arvokkaampien tuotteiden myyntiin. Lisäksi vapaa-ajankalastuksen kanssa kilpailivat muut sellaiset vapaa-ajan aktiviteetit, joihin vaikuttivat aiemmin covid-rajoitukset.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2023

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 19 % alle edellisvuoden tason raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Valuuttakurssien muutoksilla oli lievästi negatiivinen vaikutus myyntiin, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto laski 17 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti laski 16 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 14 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Liikevaihdon laskusta suurin osa oli kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiä ja seuraus joulukuussa 2022 tehdystä strategisesta päätöksestä ulkoistaa DQC Internationalille (13 Fishing USA) myytyjen 13 Fishing -tuotteiden toimitusketjufunktiot. Negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli myös talvikalastuskategorialla, jossa heikot jääolosuhteet talvikaudella 2022/23 vaikuttivat jälleenmyyjien läpimyyntiin ja täydennysmyynteihin. Tällä oli heijastusvaikutus myös kauden 2023/24 ennakkomyynteihin.

Edellä mainitut tekijät pois lukien myynti kasvoi 10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Kasvu tuli vahvasta kuluttajakysynnästä avaintuotekategorioissa, kuten uistimissa, siimoissa ja kalastustarvikkeissa. DQC Internationalin hankinta elokuussa 2023 vaikutti konsernin myyntiin positiivisesti siitä huolimatta, että olosuhteet vapa- ja kelasegmentissä yleisesti ottaen säilyivät haastavina.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden markkinoilla myynti laski 29 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 28 %. Jälleenmyyjien varastojen purkaminen jatkui suuren osan vuodesta alkaen kuitenkin normalisoitua vuoden loppua kohti. Jälleenmyyjien korkeat varastotasot ja inflaatio iskivät kesäkalastustuotteiden myyntiin ja rajoittivat täydennysmyyntejä sesongin loppupuolella.

Ennätyksellisten H2/2022 talvikausitoimitusten jälkeen heikolla jälleenmyyjien läpimyynnillä oli merkittävä negatiivinen vaikutus täydennysmyynteihin vuoden alussa. Tällä oli myös heijastusvaikutus ennakkotoimituksiin toisella vuosipuoliskolla. Suotuisten sääolosuhteiden ansiosta kuitenkin osa menetetystä ennakkomyynnistä onnistuttiin saamaan takaisin vuoden lopussa.

Kolmansien osapuolien tuotteiden jakelusopimusten päättäminen laski segmentin myyntiä 1 miljoonalla eurolla.

Muu Eurooppa

Myynti muun Euroopan markkinalla laski 19 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 17 % edellisvuodesta. Kuten Pohjoismaiden markkinalla, myös muun Euroopan markkinalla jälleenmyyjien varastojen purkaminen jatkui suuren osan vuodesta osoittaen kuitenkin normalisoitumisen merkkejä vuoden loppua kohden. Konsernituotteiden segmentissä koukkumyynti laski, sillä koukkuja toimitetaan muille valmistajille normalisoidun arvoketjun alkupäässä. Okuma-myynti laski, sillä jälleenmyyjät olivat edelleen varovaisia erityisesti arvokkaampien tuotteiden hankinnan suhteen ja luottivat enemmän toimittajien varastoihin.

Suurin osa myynnin laskusta aiheutui kolmansien osapuolien tuotteiden jakelusopimusten päättämisestä, millä oli 4 miljoonan euron laskeva vaikutus.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti muun maailman markkinalla laski 20 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 18 % edellisvuoteen verrattuna. Kuluttajat olivat edelleen varovaisia koko vuoden ajan ja harkinnanvarainen kulutus jatkui vaisuna. Myynnin lasku oli tasaista kaikissa tuotekategorioissa. Alueen valopilkkuina olivat kuitenkin vahvasti suoriutuneet Australia ja Brasilia. Kiinassa ja sen lähimarkkinoilla nähtiin paikallisten brändien aiheuttamaa kilpailun lisääntymistä, kun kiinalaiset kalastusvälinevalmistajat pyrkivät hyödyntämään ylikapasiteettiaan.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2023 2022 % muutos % Pohjois-Amerikka 110,6 132,2 -16 % -14 % Pohjoismaat 27,8 38,9 -29 % -28 % Muu Eurooppa 57,1 70,6 -19 % -17 % Muu maailma 26,1 32,7 -20 % -18 % Yhteensä 221,6 274,4 -19 % -17 %

H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2023 2022 % muutos % Pohjois-Amerikka 52,3 62,9 -17 % -11 % Pohjoismaat 14,4 18,8 -23 % -23 % Muu Eurooppa 24,3 28,0 -13 % -6 % Muu maailma 12,7 16,2 -22 % -18 % Yhteensä 103,7 126,0 -18 % -13 %

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto laski 9,7 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto laski 8,3 MEUR edellisvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli negatiivinen 1,6 MEUR (3,0) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 2,5 % (5,6) koko vuonna. Heikompi kannattavuus edellisvuoteen nähden johtui liikevaihdon laskusta niin avovesikalastusmarkkinalla kuin myös talviliiketoiminnassa. Tuotannon siirto Sortavalasta ja Vääksystä Pärnuun lisäsi väliaikaisesti kustannuksia, joiden odotetaan normalisoituvan vuoden 2024 aikana. 6 miljoonan euron säästöohjelmaa pannaan täytäntöön suunnitelmien mukaisesti ja sen täyden vaikutuksen odotetaan realisoituvan vuoden 2024 aikana, joskin inflaatiosta johtuva kulujen kasvu syö osan hyödyistä.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 1,8 % (4,5) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,2 MEUR (-0,2). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -1,9 MEUR (-3,2). Näitä kulueriä ovat Helsingin pääkonttorin uudelleenjärjestely ja DQC Internationalin (13 Fishing) yhdistäminen kokonaisuudessaan Yhdysvaltain-jakelutoimintoihin.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 10,2 MEUR (3,5) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 9,4 MEUR (3,6) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,8 MEUR (0,0).

Koko vuoden nettotulos pieneni 10,6 MEUR ollen -6,9 MEUR (3,7) ja osakekohtainen tulos oli -0,19 EUR (0,10).

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2023 2022 % 2023 2022 % Liikevaihto 103,7 126,0 -18 % 221,6 274,4 -19 % Liikevoitto /-tappio -0,4 -1,3 -69 % 4,0 12,3 -67 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 0,3 -0,2 250 % 5,6 15,3 -63 % Tilikauden voitto / tappio -5,8 -5,0 -17 % -6,9 3,7 -286 %

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2023 2022 % 2023 2022 % Liikevoitto/-tappio -0,4 -1,3 -69 % 4,0 12,3 -67 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset -0,3 -0,2 90 % -0,2 -0,2 0 % Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,9 1,3 -31 % 1,9 3,2 -41 % Vertailukelpoinen liikevoitto 0,3 -0,2 250 % 5,6 15,3 -63 %

Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin tuotteiden myynti laski 14,7 MEUR vertailukaudesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon vaisu myynti johtui makroekonomisista vastatuulista, joiden johdosta kuluttajat olivat varovaisia ja vähittäiskaupassa varastotasoja purettiin laajalti. Myynnin pudotus koski suurinta osaa tuotekategorioita. Varastojen purkamisen alkaessa helpottua vuoden 2023 puolivälin tienoilla kysyntä useimmissa avovesikalastuskategorioissa kasvoi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Positiivista oli myös se, että kulutustuotteiden, kuten uistinten, siimojen ja syöttien myynti ylsi edellisvuoden tasolle.

Olosuhteet talvikalastus- ja talviurheilutuotekategorioissa säilyivät haastavina koko vuoden ajan. Jälleenmyyjien vaisu läpimyynti 2022/23 sesongin aikana johtui heikoista sääolosuhteista ja kuluttajien varovaisuudesta, mikä vaikutti täydennysmyynteihin vuoden alussa ja heijastui myös ennakkotoimituksiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Suomen suotuisten talviolosuhteiden ansiosta osa menetetystä myynnistä onnistuttiin saamaan takaisin vuoden lopussa.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 30,7 MEUR vertailukautta alhaisempi. Tästä pudotuksesta 13 MEUR selittyy 13 Fishing -tuotteiden toimitusketjufunktioiden ulkoistamisella. Ennen ulkoistuspäätöstä 13 Fishing -tuotteiden toimitukset silloiselle osakkuusyhtiö DQC Internationalille sisältyivät liikevaihtoon. Muutoin myynnin lasku johtui kolmansien osapuolien tuotteiden jakelusopimusten päättämisestä ja talviurheilutuotteiden myynnin laskusta, kuten kuvattu edellä kappaleessa ”Konsernin tuotteet”.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2023 2022 % muutos % Konsernin tuotteet* 208,1 228,4 -9 % -7 % Kolmansien osapuolien tuotteet 13,6 46,0 -71 % -69 % Yhteensä 221,6 274,4 -19 % -17 %

* Tilikauden Konsernin tuotteiden liikevaihto sisälsi 202,2 MEUR Konsernin kalastustuotteiden liikevaihtoa (2022 220,0 MEUR) ja Muiden Konsernin tuotteiden liikevaihtoa 5,9 MEUR (2022 8,4 MEUR)

H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2023 2022 % muutos % Konsernin tuotteet 98,3 107,6 -9 % -4 % Kolmansien osapuolien tuotteet 5,5 18,4 -70 % -67 % Yhteensä 103,7 126,0 -18 % -13 %

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2023 2022 % 2023 2022 % Konsernin tuotteet -0,0 0,6 -107 % 5,1 15,0 -66 % Kolmansien osapuolien tuotteet 0,4 -0,9 142 % 0,6 0,3 80 % Vertailukelpoinen liikevoitto 0,3 -0,2 227 % 5,6 15,3 -63 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,7 -1,1 36 % -1,6 -3,0 45 % Liikevoitto/-tappio -0,4 -1,3 69 % 4,0 12,3 -67 %

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 33,5 MEUR edellisestä vuodesta ja oli 20,6 MEUR (-12,9 MEUR). Heikentynyt kannattavuus ja korkeammat rahoituskustannukset rasittivat kassavirtaa, mutta peräänantamaton huomio kassavirtaan ja varastotasojen alentamiseen johti positiiviseen lopputulemaan. Vuoden aikana käyttöpääomaa vapautui 9,9 MEUR, kun taas edellisvuonna siihen sitoutui 28,7 MEUR.

Vuoden 2023 lopun varastoarvo oli 87,5 MEUR (99,9). Varastovarauksen muutos laski varastoarvoa 0,7 miljoonalla eurolla ja valuuttakurssien muutokset niin ikään 2,2 miljoonalla eurolla. DQC Internationalin hankinta nosti varastoarvoa noin 3 miljoonalla eurolla. Jälleenmyyjien varastojen purkamisprosessien helpottuminen ja valmistuskapasiteetin sopeutukset alkoivat näkyä tuloksina toisella vuosipuoliskolla, jolloin varastoarvo laski 11,0 MEUR kesäkuun ja joulukuun välillä.

Investointien nettorahavirta laski vertailukauden tasosta ja oli 9,5 MEUR (10,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 9,5 MEUR (11,5) ja käyttöomaisuusmyynnit 1,4 MEUR (0,8). Merkittävä osuus kustannuksista liittyi tuotannon siirtoon Venäjältä ja Suomesta Rapala VMC -campukselle Viron Pärnuun. Vertailukauden käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyi tuotannon siirto Venäjältä Viroon.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 35,0 MEUR vuoden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski ja omavaraisuusaste nousi edellisestä vuodesta 30 MEUR hybridilainan liikkeellelaskun johdosta. Kappaleessa ”Hybridilainan liikkeeseenlasku” on kerrottu asiasta tarkemmin.

Syyskuussa 2023 konserni ja tärkeimmät lainanantajat sopivat, että neljännesvuosittaisesta taloudellisten kovenanttien testauksesta vuoden kolmannella neljänneksellä luovutaan väliaikaisesti, kunnes tulevasta jälleenrahoituksesta on sovittu. Kolmannen vuosineljänneksen kovenanttitestausta ei lopulta suoritettu, kun uusi syndikoitu jälleenrahoitussopimus allekirjoitettiin 29. marraskuuta. Vuoden lopussa nettovelkaantumisastetta koskeva kovenantti oli 4,92 (raja 6,00) ja nettovelan määrä oli 81,6 MEUR (raja 95 MEUR). Konserni täyttää kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 20,0 MEUR vuoden 2023 lopussa.

Lisätietoa jälleenrahoituksesta ja hybridilainasta on kappaleessa ”Jälleenrahoitus” ja ”Hybridilainan liikkeeseenlasku”.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2023 2022 % 2023 2022 % Liiketoiminnan nettorahavirta 2,0 -4,4 20,6 -12,9 Korollinen nettovelka kauden lopussa 80,9 107,1 -24 % 80,9 107,1 -24 % Nettovelkaantumisaste % 51,7 % 77,0 % 51,7 % 77,0 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 52,2 % 41,2 % 52,2 % 41,2 %

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Jälleenrahoitus

29. marraskuuta 2023 konserni allekirjoitti uuden rahoitussopimuksen 106 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta OP Yrityspankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Lainojen käyttötarkoituksena on Rapala VMC:n nykyisiltä lainanantajilta saatujen lainojen jälleenrahoittaminen sekä yhtiön yleiset tarkoitukset. Rahoitussopimus kattaa 46 miljoonan euron term-lainan ja 60 miljoonan euron revolving credit -lainan. Laina-aika on viisitoista kuukautta jälleenrahoitukseen liittyvän lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kaksi kertaa kahdellatoista kuukaudella kerrallaan.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka koskevat käytettävissä olevaa likviditeettiä (vähintään 22,5 MEUR), 12 kuukauden rullaavaa EBITDA:a (vähintään 10 MEUR), nettovelan suhdetta konsolidoituun omaan pääomaan (enintään 100 %), nettovelan määrää ja nettovelan suhdetta EBITDA:an (nettovelkaantumisaste). Nettovelan määrää koskeva kovenantti on voimassa Q4/2023, Q1/2024, Q2/2024 ja Q3/2024 testausajankohtina ja se voi olla vastaavasti enintään 95 MEUR, 90 MEUR, 80 MEUR ja 80 MEUR näinä ajankohtina. Nettovelkaantumisastetta koskeva kovenanttitaso on 6,00 Q4/2023, 5,50 Q1/2024, 4,25 Q2/2024 ja normaali 3.80 Q3/2024 ja siitä eteenpäin. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Hybridilainan liikkeeseenlasku

22. marraskuuta 2023 konserni julkisti laskevansa liikkeeseen 30 miljoonan euron suuruisen hybridilainan, jonka vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 12,5 % vuodessa 29.11.2026 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva (3 kuukauden Euribor + jälleenrahoitusmarginaali 9,249 % + step-up of 500 bps). Koronmaksua voidaan lykätä tietyin rajoituksin. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta konsernilla on oikeus lunastaa hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä.

Hybridilaina on alisteinen yhtiön muille velkasitoumuksille ja se käsitellään oman pääoman eränä konsernitilinpäätöksessä. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytettiin yhtiön yleisiin tarpeisiin, kuten yhtiön taseen ja rahavarojen vahvistamiseen sekä yhtiön taloudellisen joustavuuden parantamiseen haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Strategian toteuttaminen

Konsernin strateginen visio on olla fokusoitunut, konsernin brändeihin ja innovaatioihin perustuva vapaa-ajankalastuksen markkinajohtaja globaalisti uistimissa, koukuissa ja kalastustarvikkeissa, samalla tarjoten hienoja kokemuksia kalastajille ympäri maailman. Päivitettyä ”Together. One More Turn” -strategia vuosille 2024–2026 alettiin implementoida syksyllä 2023 ja sen kirkkaana tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja käyttöpääoman hallintaa painottaen samalla myynnin, asiakkaiden ja kuluttajien merkitystä. Lisäksi tuotenimikkeiden ja -kategorioiden hallinta, operatiivinen ketteryys ja työntekijöidemme kouluttaminen ovat edelleen korkealla tärkeysjärjestyksessä.

”Together. One More Turn” -strategian toteuttamisen ja täytäntöönpanon tukemiseksi konserni perusti projektin nimeltään ”Restore Success”, jonka keskiössä on kuusi tärkeää toimenpidettä tarkoituksenaan varmistaa liiketoiminnan tervehdyttämisen onnistunut toteutus. Näiden toimenpiteiden painopisteenä on kannattavuus ja käyttöpääomanhallinta (One More Turn) sekä myynnin kasvun tukeminen kestävällä tavalla.

Päivitetyn strategisen suunnitelman 2024–2026 peruselementit eivät ole muuttuneet aiemmasta One Rapala VMC -strategiasta. Sen kuusi osa-aluetta ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken.

Tiimi / Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä, vahvana ja menestyksekkäänä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Vuoden aikana toteutettiin uusia muutoksia johtoportaassa taataksemme, että tiimi ja kulttuuri ovat jatkuvasti strategiamme etulinjassa. Yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja ketterän johtamismallin ansiosta konserni on entistä valmiimpi normalisoituneisiin markkinaolosuhteisiin jatkaakseen vahvaa strategian toteuttamista.

Kestävä kehitys – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kestävästä kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjiä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Toimenpiteemme kestävän kehityksen saralla ovat edenneet tasaisesti kaikissa tärkeimmissä tuotekategorioissa.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa strategiaa. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja ja tuoda uusimmat trendit kalastusvälinemarkkinoille tarjoamalla innovatiivisia ja jännittäviä tuotteita. Konserni jatkaa edelleen panostuksia verkkokauppaliiketoimintaansa mahdollistaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen jatkuvasti kasvavalle digitietoiselle kuluttajaryhmälle. Uusi verkkokauppa-alusta korostaa yhtiön tavoitetta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa.

Asiakas – Avainasiakassuhteet ja paikallinen markkinajohtajuus ovat keskeisiä, kuten myös vahva asiakkaiden ja markkinoiden ymmärrys sekä jatkuvat panostukset kaikkiin myyntikanaviin. Konserni on investoinut ensiluokkaiseen asiakaspalveluun. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi eri kielillä toimiva B-2-B -alusta.

Tuotekehitys / Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatioita pyydystääkseen parempia saaliita. Näin pystymme huomioimaan asiakkaidemme ja kuluttajien tarpeet globaalissa mittakaavassa.

Operaatiot / Talous – Konserni jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta.

Vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla konserni jatkoi toimintansa tehostamista ja harmonisointia, minkä lisäksi valmistustoiminnan keskittäminen Pärnuun saatiin täysin päätökseen. Konsernin käyttöpääoman alentaminen ja tuoteportfolion tehostaminen etenivät haastavissa markkinaolosuhteissa. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla tehtiin myös ensimmäiset Crush City -tuotelanseerauksen toimitukset – tämä tuote on osoittautunut menetykseksi jo alkutaipaleellaan. Uusi päivitetty strateginen suunnitelma hyväksyttiin vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä ja sen täytäntöönpano on aloitettu tammikuussa 2024.

Tuotekehitys

Rapala VMC:n ensimmäinen vuosipuolisko käynnistyi hienosti, kun yhtiön tuotteille myönnettiin merkittäviä palkintoja maailman suurimmilla kalastusvälinemessuilla. ICAST-messuilla Orlandossa, Floridassa, VMC:n Swinging Ned Rig -jigi palkittiin kalastusvälineiden ”Best of Show” -palkinnolla omassa sarjassaan. Pian tämän jälkeen AFTA-messuilla Australiassa Rapalan upouusi CrushCity jigiuistin ”Imposter” palkittiin parhaana jigiuistimena ja kuluttajien valintana.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 oli erinomainen tärkeimmille brändeillemme. Monilla markkina-alueillamme vallitsevista haastavista olosuhteista huolimatta ydinbrändit jatkoivat kasvuaan kunnianhimoisten uutuustuotekanavien tuella, joissa toimitukset jälleenmyyntiin alkoivat vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti CrushCity -jigiuistin lisäsi lanseerauksensa myötä huomattavasti Rapalan uistinmyyntiä merkittävimmillä markkina-alueilla. Rapala pyrkii strategisesti saavuttamaan markkinaosuutta uudessa tuotekategoriassa jigiuistinmarkkinalla, mikä realisoitui selkeästi vahvoina ennakkomyynteinä merkittäville asiakkaille vuoden 2023 lopussa. Näkymät jigiuistinten osalta vuodelle 2024 ovatkin erittäin positiiviset.

Vuonna 2023 aloimme toimittaa asiakkaillemme useita lippulaivabrändiemme uutuustuotteita. Niistä mainittakoon Jigging Rap Magnum -uistin, joka on erityisesti suunniteltu kaikuanturikalastukseen. Rapala pyrkii alansa etulinjassa hyödyntämään tätä uutta trendiä tuotteissaan. Muihin merkittäviin lanseerauksiin lukeutuivat Rapala Mavrik ja ShadRap Elite, sekä VMC-tuotteista erityisesti Redline-tuotesarja.

Vapa- ja kelakategoriassa Okuma-tuotteiden rationalisointi Euroopan markkinalle on täydessä vauhdissa. Tällä pyritään varmistamaan olemassa olevan tuotevalikoiman optimaalisuus tärkeimmillä markkinoilla ja kalastusvesillä. Uusiin Okuma-lanseerauksiin kuuluivat esimerkiksi uudet Inspira Spinning -kelat. Rapalan saatettua päätökseen 13 Fishing -yrityshankinnan vuoden 2023 lopussa suunnitelmat tärkeimpien vapa-, kela- ja yhdistelmätuotekategorioiden päivittämiseksi ovat alkaneet. Jo aikaisemmin vuoden aikana alkoi syvempi integraatio Yhdysvaltain myynti-, markkinointi- ja tuotekehitystiimien kanssa, minkä seurauksena vahva uutuustuotekanava saapuu markkinoille huhtikuussa 2024.

Tärkeimpien brändiemme suhteellisen vahva suoriutuminen ei-niin-optimaalisissa markkinaolosuhteissa viitoittaa hienoja näkymiä tuotteillemme. Tätä tukee jatkuva, kunnianhimoinen tuotekanavamme seuraavien 3-5 vuoden aikana lanseerattavine uutuuksineen. Globaali tuotekehitystiimimme toimii vahvassa yhteistyössä myynti- ja markkinointiosastojemme kanssa, minkä seurauksena kaikki näkökulmat huomioidaan dynaamisesti tuotekehityksessä ja markkinatietoa hyödynnetään vahvasti koko brändiportfoliossa.

Vastuullisuus

Vuonna 2023 vastuullisuustyömme keskiössä oli sopeuttaminen ja tulevaan valmistautuminen. Merkittävä askel oli konsernin vastuullisuusstrategian, joka on nimetty ”jatkuvan parantamisen strategiaksi”, uudelleenmäärittely osana uutta koko liiketoiminnan strategiaa. Tavoitteemme on olla toimialamme suunnannäyttäjä vastuullisuuden saralla sisällyttämällä vastuullisuustyö prosesseihimme. Jatkuvaan parantamiseen sitoutuminen heijastaa asteittaisen edistymisen merkitystä, sillä pienistä puroista syntyy iso virta. Strategiapäivitys ei ainoastaan heijasta paremmin arvojamme ja tavoitteitamme vastuullisuustoimien suhteen vaan se myös ottaa huomioon muuttuvan vastuullisuuslainsäädännön ja muut kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset.

Olemme niin ikään päivittäneet suunnitelmiamme saavuttaaksemme ennalta määritetyt vastuullisuustavoitteemme, jotka vastaavat nyt paremmin konsernin taloudellista tilannetta ja jättävät konsernille enemmän liikkumavaraa tuotekehityskulujen suhteen. Muutoksista huolimatta saimme aikaan hienoja suorituksia. Vuonna 2023 Rapalan valmistusmenetelmissä tapahtui merkittävä muutos saavuttaessamme tärkeän merkkipaalun: nyt yli 90 % Rapalan uistinmalleista on lyijyttömiä. Tämä urakka vaati satoja työtunteja tuotesuunnittelijoiltamme, tuotantoinsinööreiltämme ja hankintaosastoltamme. Lisäksi Williamson-brändättyjen tuotteiden globaali valikoima on jatkossa pakattu täysin muovittomasti. Kaikki Williamson-tuotepakkaukset suunniteltiin uudelleen, mikä vei yli kaksi vuotta prosessin käsittäessä yli 900 tuotenimikettä. Viimeaikaisen myyntihistorian perusteella tämän toimenpiteen pitäisi vähentää muovikuormitustamme markkinalla kahdella tonnilla vuodessa. Olemme ylpeitä tästä täysimittaisesta vastuullisuustoimesta, joka tarjoaa kuluttajalle kestävämmän vaihtoehdon.

Tuoreeltaan saatujen kokemustemme perusteella päivitimme konsernin vastuullisuuteen liittyvää ohjausdokumentaatiota, kuten toimitusketjun eettistä ohjeistoa (eng. Supplier Code of Conduct). Lisäksi terävöitimme konfliktimineraalien (wolframin) ja puutavaran hankintaan liittyviä prosesseja – jälkimmäinen on nyt EU:n puutavara-asetuksen mukainen. Valmistelutyö ulottui myös pian voimaan tulevaan, kalastusvälineiden laajennettuun tuottajavastuuseen, joka EU-direktiivin mukaisesti toteutetaan lähivuosina EU-maissa.

Vastataksemme EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) teetimme kaksoisolennaisuusanalyysin. Otimme myös käyttöön konserninlaajuisen vastuullisuutta koskevan datankeruujärjestelmän yhtenäistääksemme koko konsernin vastuullisuusdatan tiedonkeräystä ja raportointia. Julkaisemme huomattavasti aiempaa kattavamman kestävän kehityksen raportin vuodelta 2023 ja panostamme CSRD-direktiivin vaatimusten täyttämiseen vuoden 2024 aikana. Uudistamme myös taksonomiaraportointiamme, sillä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus on uuden EU-taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteiden piirissä. Rapala VMC ostaa useita kalastukseen liittyviä pienjännitelaitteita, esimerkiksi tunnetut ja maineikkaat sähköiset fileointiveitset ja sähköiset jääkairat.

Samanaikaisesti konsernin monialainen riskienarviointiryhmä on päivittänyt sisäistä analyysiaan vastuullisuuteen liittyvistä liiketoimintariskeistä. Tällä hetkellä olennaisiksi riskeiksi on katsottu erityisesti ilmastonmuutos ja sen seuraukset, jotka koskevat esimerkiksi kalakantoja ja talviurheilua, sekä vapaa-ajankalastusta koskevat asennemuutokset, joilla voi olla vaikutusta konsernin maineeseen. Työntekijöiden hyvinvointi ja sitoutuminen ovat myös keskiössä kilpailuetuna, jota tulee vaalia. Vastuullisuusstrategiamme tavoitteena on reagoida tunnistettuihin vastuullisuuteen liittyviin liiketoimintariskeihin ja käsitellä ne – mahdollisia riskejä arvioidaan jatkuvasti.

Tilikauden jälkeen vuoden 2024 alussa konserni nimitti uuden vastuullisuusjohtajan, joka kehittää konsernin vastuullisuustyötä uudelle tasolle. Kestävyysraportoinnin käynnistymisen lisäksi konsernin vastuullisuusfunktio painottaa entistä vahvempaa tiedottamista vastuullisuusasioista tilikauden 2024 aikana.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 436 (1 704) koko vuoden aikana ja 1 389 (1 636) toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 374 (1 543). Henkilöstön vähennys on tapahtunut pääosin Venäjällä, Suomessa ja Indonesiassa.

Jean-Philippe Nicolle, joka on ennestään globaalin johtoryhmän (Global Management Team) jäsen ja toimii tällä hetkellä talous- ja rahoitusjohtajana, on nimitetty 1.1.2024 alkaen operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer), vastuualueinaan liiketoiminnan suorituskyky, taloudellinen kontrolli ja sisäinen tarkastus.

Miikka Tarna on nimitetty 1.1.2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi sekä talous- ja rahoitusjohtajaksi. Tarna on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2010 ja toimii tällä hetkellä varatalousjohtajana.

Tuomas Akkanen on nimitetty 1.1.2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan toimitusketjut ja talviurheilu (Executive Vice President, Head of Group Supply Chain and Winter Sports). Tuomas on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2017 ja toimii tällä hetkellä toimitusketjuista ja talviurheilusta vastaavana johtajana.

Päivi Ohvo on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan henkilöstöasiat (Executive Vice President, Human Resources). Ohvo on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2005 ja toimii tällä hetkellä henkilöstöjohtajana sekä Marttiini Oy:n toimitusjohtaja.

Tuomo Leino on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan lakiasiat (Executive Vice President, General Counsel). Leino on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2019 ja toimii tällä hetkellä konsernin lakiasiainjohtajana, hallituksen sihteerinä ja kestävän kehityksen johtajana.

Joni Tuominen on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan globaali liiketoiminnan kehitys ja IT (Executive Vice President, Global Business Development and IT). Tuominen on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuosina 2011–2015 ja vuodesta 2018 lähtien ja toimii tällä hetkellä konsernin globaalin liiketoiminnan kehitysjohtajana.

Kaikki yllä mainitut henkilöt raportoivat suoraan toimitusjohtaja Lars Ollbergille.

Lähiajan näkymät ja riskit

Vuoden 2024 markkinanäkymät ovat parantuneet paremman operationaalisen suorituskyvyn valossa vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Jälleenmyyjien varastotasot ovat viimeinkin palaamassa normaalitasolle, mikä mahdollistaa normalisoidut toimitusketjut markkinalle. Pohjois-Amerikan taloudelliset näkymät ovat edelleen varovaiset, mutta kulutuskysyntä on vakaata; kulutustavaroille on enemmän kysyntää kuin arvokkaammille kestokulutustuotteille. Pohjois-Amerikan talviliiketoiminnassa oli toinen heikkojen jääolosuhteiden vuosi, millä on negatiivinen vaikutus sesongin 2024/2025 ennakkomyynteihin. Euroopassa kulutuskysyntä on edelleen varovaista ja jälleenmyyjät ostavat mieluummin parhaillaan sesongissa olevia tuotteita kuin tekevät ennakkotilauksia, luottaen enemmän toimittajien varastoihin.

Operaatioidemme osalta mainittakoon, että vuosi 2024 on Pärnuun keskitettyjen valmistustoimintojen ensimmäinen ehjä vuosi. Samanaikaisesti olemme sitoutuneet parantamaan Euroopan toimintojemme kannattavuutta ja tehokkuutta, keskittyen edelleen virtaviivaistamaan ja integroimaan kaksi tärkeintä logistiikkakeskusta Pohjois- ja Etelä-Euroopassa. Lisäksi odotamme, että 13 Fishing -tuotteiden täysi integraatio vahvaan Yhdysvaltain myyntiverkostoomme tarjoaa synergioita.

Näin ollen konserni odottaa koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan vuodesta 2023.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän katsauksen lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023.

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2023 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 12, joka alkaa 18. maaliskuuta 2024. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 18.4.2024.

Helsingissä 7.3.2024

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Lars Ollberg, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Liite