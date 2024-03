Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

8.3.2024 klo 15.35

Täydennys sisäpiiritietoon: Aspon tytäryhtiö Telko laajentaa Länsi-Eurooppaan strategisella yritysostolla erikoistuotteissa

Aspo Oyj täydentää 8.3.2024 klo 12.44 julkaistua sisäpiiritietoaan Telkon yrityskauppaa koskien. Alkuperäinen versio ei sisältänyt seuraavia tietoja:

Kauppahinta oli 12,6 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä

Ostettujen liiketoimintojen v. 2023 konsolidoitu liikevaihto: 18 milj. euroa

Ostettujen liiketoimintojen v. 2022 konsolidoitu liikevaihto: 18 milj. euroa

Ostettujen liiketoimintojen v. 2023 konsolidoitu oikaistu liikevoitto: 2,2 milj. euroa

Ostettujen liiketoimintojen v. 2022 konsolidoitu oikaistu liikevoitto: 2,1 milj. euroa





Koko teksti sisältäen em. täydennetyn informaation löytyy alta.



***

Aspon tytäryhtiö Telko laajentaa voiteluaineliiketoimintaansa Länsi-Eurooppaan yritysostolla Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. Yritysosto vahvistaa Telkon roolia eurooppalaisilla voiteluainemarkkinoilla ja tekee Telkosta yhden suurimmista teollisten voiteluaineiden jakelijoista Euroopassa.

Yritysosto kattaa Petrus S.A:n teollisten voiteluaineiden liiketoiminnot Länsi-Euroopassa, sisältäen osakkeet yrityksistä Optimol Tribotechnik SA, Optimol Netherlands BV, Optimol France SAS ja Greenfluid SAS. Kauppa avaa Telkolle uusia markkinoita ja mahdollistaa alustan tulevalle kasvulle alueella. Ostetut yritykset ovat korkealaatuisten teollisuusvoiteluaineiden, metallintyöstönesteiden ja muiden yleisten teollisuusvoiteluaineiden johtavia jakelijoita Ranskassa ja Benelux-maissa.

“Olemme innoissamme tästä merkittävästä edistysaskeleesta yritysostovetoisen kasvustrategiamme toteutuksessa. Yrityskauppa vahvistaa voiteluaineliiketoiminnan painoarvoa Telkon portfoliossa ja avaa meille uusia markkinoita Ranskassa ja Benelux-maissa, luoden alustan tulevalle kasvulle Länsi-Euroopassa”, sanoo Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen.

Telkon voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto oli 50,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ostettujen liiketoimintojen kauppahinta oli 12,6 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Ostettujen liiketoimintojen yritysarvo (EV) on 13,7 miljoonaa euroa. Ostettujen yhtiöiden vuosittainen liikevaihto on yhteensä 18 miljoonaa euroa ja niiden vuositason liikevoitto (run-rate) on 2,2 miljoonaa euroa. Ostettujen liiketoimintojen konsolidoitu liikevaihto vuonna 2023 oli 18 milj. euroa (2022: 18). Ostettujen liiketoimintojen konsolidoitu oikaistu liikevoitto vuonna 2023 oli 2,2 milj. euroa (2022: 2,1).

“Tämä yritysosto on tärkeä virstanpylväs Telkon compounder-strategian toteutuksessa, keskittyen korkean lisäarvon tuotteisiin ja kasvuun Länsi-Euroopassa. Aspo tavoitteena on kehittää Telkosta johtava erikoistuotteiden jakelija Euroopassa”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Telko pyrkii kiihdyttämään kasvuaan yritysostoin saavuttaakseen strategiset tavoitteensa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja sillä on potentiaalisia yritysostoja työn alla sekä vahva usko kykyyn vauhdittaa yritysostojen toteutumista. Telko pyrkii myös vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoilla orgaanisen kasvun kautta.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264

Mikko Pasanen, Toimitusjohtaja, Telko, puh. +358 40 743 6665



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.