Sisäpiiritieto: Meriaura Energy sopimukseen Serres Vermeil SARL:n kanssa aurinkolämpölaitoksen toimittamisesta Palau-del-Vidreen, Ranskaan

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 15.4.2024 klo 13 (CEST)

Sisäpiiritieto: Meriaura Energy sopimukseen Serres Vermeilin kanssa aurinkolämpölaitoksen toimittamisesta Palau-del-Vidreen, Ranskaan

Meriaura Energy Oy ("Meriaura Energy") on solminut sopimuksen Palau-del-Vidressä, Ranskassa sijaitsevan luomuvihannesten tuottajan Les Serres Vermeil SARL:n (“Serres Vermeil”) kanssa aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta. Noin 1,7 miljoonan euron arvoinen projekti käsittää 5 800 m2:n aurinkolämpökentän rakentamisen, joka tuottaa lämpöä Serres Vermeilin omistamaan kasvihuoneeseen.

Serres Vermeil hyödyntää aurinkolämpövoimalaa kasvihuonetoimintojensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Hanke on kehitetty yhteistyössä Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n (“Eiffage Energie Systèmes”) kanssa, joka kuuluu suureen ranskalaiseen rakennus- ja infrastruktuurikonserniin, Eiffage Groupiin. Laitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2024 ja valmistua vuoden 2025 alussa.

Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtaja Kirsi Suopelto: ”Onnittelen Serres Vermeilin toimitusjohtajaa ja omistajaa Franck Vilaa sitoutumisesta aurinkolämpölaitosinvestointiin ja kiitän Meriaura Energyn valinnasta aurinkolämpöasiantuntijakseen. Yhteistyömme Serres Vermeilin ja Eiffage Energie Systèmesin kanssa on merkittävä saavutus matkallamme teollisen mittakaavan lämpölaitosten myynnin edistämiseksi Ranskan markkinoilla. Se on myös ensimmäinen projektimme kasvihuoneasiakkuuksissa, joka avaa uusia mahdollisuuksia tässä asiakassegmentissä.”

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 15.4.2024 klo 13 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.