WithSecuren osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024: Elements-yhtiön kannattavuus kehittyy suotuisasti, huolimatta hitaasta vuoden aloituksesta

Keskeiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2024 ("ensimmäinen neljännes")

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen (1) jatkuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) (2) kasvoi 10 % ja oli 80,5 miljoonaa euroa (73,4 milj eur)

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen jatkuva vuosilaskutus kasvoi 3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen asiakaspito oli 101 %

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 20,6 miljoonaa euroa (18,7 milj. eur)

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -tuotteen ARR kasvoi 0,2 % ja oli 8,2 miljoonaa euroa (8,1 milj. eur)

CPSF-tuotteen asiakaspito oli 87 %

CPSF-tuotteen liikevaihto laski 0,7 % ja oli 2,0 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 5 % ja oli 7,6 miljoonaa euroa (8,0 milj. eur)

Oikaistu käyttökate segmenteittäin oli Elements-yhtiö 1.0 miljoonaa euroa (-4,3 milj. eur); CPSF -0,4 miljoonaa euroa (-1,1 milj. eur) ja Kyberturvakonsultointi -0,5 miljoonaa euroa (-0,8 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa (-6,2 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat + 0.1 miljoonaa euroa (-4,6 milj. eur). Tästä noin -0,7 miljoonaa euroa liittyy strategisiin projekteihin, +0,4 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkuun ja +0,3 miljoonaa euroa aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen.

Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja





Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Tekninen muutos pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen edellisen vuoden vertailulukuun ja tuoteryhmän nimeen tehty huhtikuussa 2024.

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual recurring revenue, ARR) kasvaa 10-20% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 78,4 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvaa 10-16% edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvaa 6-12% edellisestä vuodesta. Koko konsernin edellisen vuoden liikevaihto oli 142,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2024 oikaistu käyttökate on positiivinen.

Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Väliaikainen toimitusjohtaja Antti Koskela

Vuoden 2023 aikana tehtyjen merkittävien muutosten jälkeen olemme tyytyväisiä saavuttamaamme kustannusrakenteeseen, jonka ansiosta yhtiön kannattavuus kestää myös heikomman liikevaihdon neljännekset.

Päivitetyn strategian toteutus etenee suunnitellulla tavalla. Muutamme WithSecurea partnerivetoiseksi SaaS-yhtiöksi ja jatkamme kyberturvakonsultoinnin ja Cloud Protection for Salesforce -liiketoimintojen strategista tarkastelua. Odottamaton toimitusjohtajan vaihdos ei vaikuta strategian toteutukseen.

Organisaatiomuutosten vuoksi WithSecure aloittaa kolmen liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden erillisen raportoinnin IFRS-standardien segmenttiraportoinnin vaatimusten mukaisesti. Uskomme, että tämä myös parantaa näkyvyyttä arvonluontikykyyn, joka on jokaisella yksiköllä erilainen.

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä WithSecuren pilvipohjainen Elements-myynti kasvoi 10 % edellisestä vuodesta ja oli 20,6 miljoonaa euroa (18,7 milj eur). Vuosineljänneksen lopun toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 10 % ja oli 80,5 miljoonaa euroa (73,4 milj eur). Pilvipohjaisen Elements-myynnin suurin kasvaja oli Endpoint Detection and Reponse (EDR) -tuote, yhdessä pienempien Elements-moduulien kanssa. Hallinnoitujen tietoturvapalvelujen (MDR) Countercept-tuotteen myynti pysytteli edellisen vuoden tasolla.

Suurimmista markkina-alueista Elements-myynti jatkoi kasvuaan saksankielisessä Euroopassa, Suomessa ja Ranskassa. Ison-Britannian myynti laski ja Japanin myynti oli edellisen vuoden tasolla. Molemmissa markkina-alueissa WithSecure lisää ja tarkentaa myyntiponnistelujaan, uskomme sen parantavan myynnin kasvua pidemmällä tähtäimellä.

Elements-yhtiö -segmentti (johon kuuluvat pilvipohjaiset Elements-tuotteet ja palvelut, paikallisesti hallinnoidut tuotteet ja muut tuotteet) saavutti 1 miljoonan euron (-4,3 milj. eur) oikaistun käyttökatteen. Tämä tukee suunnitelmiamme, joiden mukaan saavutamme ja ylläpidämme kannattavuuden yhtiön kasvaessa.

Osana tuotevalikoimamme laajennusta olemme nyt avanneet kyberuhkille altistumisen hallinnan (Exposure Management) ennakkotilausohjelman. Tuote lanseerataan virallisesti kolmannessa SPHERE-tapahtumassamme toukokuussa. Olemme iloisia siitä, että voimme tarjota partnereillemme sekä erityisesti heidän keskisuurille asiakkailleen mahdollisuuden siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen tietoturva-ajatteluun.

Cloud Protection for Salesforce -tuotteen liikevaihto, joka raportoidaan nyt erillään pilvipohjaisesta Elements-myynnistä, oli edellisen vuoden tasolla 2,0 miljoonaa euroa (2,0 milj eur). Kasvun puute johtuu pääasiassa joidenkin uusien asiakassopimusten siirtymisestä ensimmäiseltä toiselle vuosineljännekselle. CPSF on edelleen ainutlaatuinen tuote Salesforce-ympäristön sisällön suojauksessa ja uskomme sen pystyvän tuottamaan lisäarvoa WithSecurelle jatkossa.

Kyberturvakonsultointi, jota on johdettu vuoden 2024 alusta erillisenä yksikkönä, ei päässyt liikevaihto- ja kannattavuustavoitteisiinsa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski 5 % edellisestä vuodesta ja oli 7,6 miljoonaa euroa (8,0 milj eur). Tämän aiheutti erityisesti joidenkin suurten asiakkaiden tietoturvaostojen viivästyminen vuoden alussa. Alhainen liikevaihto aiheutti bruttokatteen putoamisen 38 %:iin, joka puolestaan johti negatiiviseen oikaistuun käyttökatteeseen -0,5 miljoonaa euroa (-0,8 milj eur). WithSecuren kyberturvakonsultit tarjoavat tutkimukseen perustuvaa, maailmanluokan ennakoivaa tietoturvakonsultointia asiakkaillemme. Jatkamme toimia, joilla parannetaan asiakaskysynnän ja työn resursoinnin välistä koordinointia. Tavoitteenamme on päästä säännönmukaisesti voitolliseen tulokseen jokaisella neljänneksellä.

8. huhtikuuta 2024 WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka ilmoitti jättävänsä tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Päätös oli seurausta korkeimman oikeuden päätöksestä, jossa hänet tuomittiin sisäpiirintiedon väärinkäytöstä liittyen aikaan vuosia ennen kuin hänet palkattiin WithSecureen. Haluan kiittää Juhania hänen johtajuudestaan WithSecuren muutosmatkalla. Sekä minä että koko yhtiön joukkue jatkamme ylpeinä työtä kohti tavoitetta tulla Euroopan johtavaksi kyberturvayhtiöksi.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos % 1-12/2023 Liikevaihto 36,2 35,2 3% 142,8 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -10,6 -10,8 2% -42,6 Bruttokate 25,7 24,4 5% 100,2 % liikevaihdosta 70,9 % 69,3 % 70,2 % Liiketoiminnan muut tuotot (1) 0,4 0,4 3% 1,4 Liiketoiminnan kulut (1) -26,1 -31,0 16% -117,7 Myynti ja markkinointi -13,5 -17,4 22% -68,1 Tutkimus ja tuotekehitys -9,1 -10,1 9% -36,3 Hallinto -3,5 -3,6 3% -13,3 Oikaistu käyttökate (2) 0,0 -6,2 100% -16,1 % liikevaihdosta 0,0 % -17,6 % -11,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät -0,7 -0,1 -373% -1,4 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,4 -4,5 110% -8,9 Liiketoimintojen myynnit 0,3 0,1 320% 1,4 Käyttökate 0,1 -10,8 101% -25,1 % liikevaihdosta 0,2 % -30,6 % -17,6 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja (3) -2,4 -2,6 7% -10,2 Arvonalentuminen -6,2 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,6 2% -2,4 Liikevoitto -2,9 -13,9 79% -43,9 % liikevaihdosta -8,0 % -39,6 % -30,7 % Oikaistu liikevoitto (2) -2,4 -8,7 73% -26,3 % liikevaihdosta -6,6 % -24,8 % -18,4 %





miljoonaa euroa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos % 1-12/2023 Osakekohtainen tulos (euroa) (4) -0,01 -0,06 81% -0,23 Saadut ennakot 69,9 70,3 0% 66,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2,4 -5,3 54% -19,9 Rahavarat 32,3 34,5 -6% 36,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,1 % -35,5 % 80% -30,5 % Omavaraisuusaste, % 77,1 % 78,3 % -2% 73,3 % Nettovelkaantumisaste, % -18,9 % -36,0 % 48% -22,2 % Henkilöstö, kauden lopussa 996 1.245 -20% 1.087

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.

2) Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).

3) Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4) Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 893 452 (1–3/2024). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

8.4.2024 WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka ilmoitti jättävänsä tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Päätös oli seurausta korkeimman oikeuden 5.4.2024 antamasta päätöksestä, jossa Juhani Hintikka tuomittiin sisäpiiritiedon väärinkäytöstä liittyen vuoteen 20214, vuosia ennen kuin hänet palkattiin WithSecureen. Hallitus aloitti prosessin uuden toimitusjohtajan löytämiseksi ja nimitti Antti Koskelan yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Antti Koskela on toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja tuotejohtajana vuodesta 2021 alkaen. Hän jatkaa tässä roolissaan väliaikaisten toimitusjohtajan tehtävien ohella.

