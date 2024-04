Huhtamäki on tyytyväinen pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen hyväksymisestä Euroopan parlamentin äänestyksessä

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.4.2024 KLO 15.00



Euroopan parlamentti hyväksyi tänään keskiviikkona 24.4.2024 äänestyksessään uuden pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen. Äänestys koski Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston 15.3 saavuttamaa neuvottelutulosta asetuksen lopullisesta muodosta.

Euroopan parlamentin hyväksymä neuvottelutulos toi merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan komission ehdotukseen erityisesti sallittuja pakkausmuotoja hotelli- ja ravintola-alalla sekä noutoruoka- ja juomapakkauksien uudelleenkäyttötavoitteita koskien.



“Olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin päätökseen edistää tätä ympäristön kannalta tärkeää lainsäädäntöä. Asetus sisältää kunnianhimoiset ja sitovat kierrätettävyys- ja kierrättämistavoitteet koko pakkausalalle. Olemme sitoutuneita ja valmiita toimittamaan asiakkaillemme innovatiivisia ja täysin kierrätettäviä pakkausratkaisuja. On hyvä, että tänään hyväksytty asetus huomioi kokonaisympäristövaikutukset sallimalla uusiutuvien ja kierrätettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten käytön hotelli- ja ravintola-alalla myös jatkossa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.



Euroopan neuvoston odotetaan vahvistavan lainsäädännön myöhemmin vuoden 2024 aikana, ja asetuksen toimeenpano alkaa vuonna 2026.

Lisätietoja: Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations, Huhtamäki, puh. 010 686 700



