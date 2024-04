Aspo Oyj

29.4.2024 klo 11.45

Korjaus sisäpiiritietoon: Aspon tytäryhtiö tekee merkittävän yritysoston Ruotsissa – Telkosta tulee johtava paikallinen kemikaalijakelija ja Leipurin laajentaa erikoisraaka-aineisiin ja ruokateollisuuteen

Aspo Oyj korjaa ja täydentää 29.4.2024 klo 9.25 julkaistua sisäpiiritietoaan Telkon yrityskauppaa koskien. Alkuperäisessä tiedotteessa luki virheellisesti, että kauppahinta on 500 miljoonaa Ruotsin kruunua. Korjatut tiedot:

Yritysarvo (EV) on 500 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 43 milj. euroa*)

Arvioitu kauppahinta kaupan toteutushetkellä on 473 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 40 milj. euroa*)

*Perustuu 26.4.2024 SEK–EUR valuuttakurssiin 11,7052.

Alkuperäinen tiedote ei sisältänyt seuraavaa tietoa:

Liiketoimella ei ole vaikutusta Aspon ohjeistukseen vuodelle 2024, joka pysyy muuttumattomana: Aspon vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2024.







Koko teksti sisältäen edellämainitut korjatut ja täydennetyt tiedot löytyy alta.

***



Aspon tytäryhtiö Telko Oy laajentaa kemikaaliliiketoimintaansa Ruotsissa ostamalla TeRa Invest AB:lta johtavan ruotsalaisen kemikaalijakelija Swed Handling AB:n. Kaupan osana myös Aspon tytäryhtiö Leipurin Oyj laajentaa ruokateollisuuden liiketoimintaansa Ruotsissa teknisen raaka-ainejakelija Kebelco AB:n kautta, joka on Swed Handlingin tytäryhtiö.



Aspo-konsernin taloudellisessa raportoinnissa, Swed Handling poislukien Kebelco tullaan raportoimaan osana Telko-segmenttiä ja Kebelco osana Leipurin-segmenttiä. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille kilpailuviranomaisten hyväksynnöille ja suoria ulkomaisia investointeja (FDI) koskeville hakemuksille. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

”Olemme innoissamme ottaessamme tämän askeleen compounder-strategiamme toteutuksessa ja laajentuessamme Ruotsissa tällä yrityskaupalla, joka kaksinkertaistaa kemikaaliliiketoimintamme liikevaihdon. Swed Handlingin hienolla asiakaskeskeisellä liiketoimintamallilla, joka yhdistää korkean lisäarvon jalostetut kemikaalituotteet räätälöityyn palveluun, vahvistamme merkittävästi Telkon asemaa Pohjoismaisilla markkinoilla,” Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen sanoo.

”Kebelcon hankinnan myötä jatkamme strategiamme mukaisesti Leipurin laajentumista ruokateollisuuden korkean lisäarvon erikoistuotteisiin leipomosegmenttiä laajemmalle. Tähän asti Leipurin on toiminut Ruotsissa pääasiassa leipomosegmentissä, kun taas Suomessa laajentuminen muuhun ruokateollisuuteen on jo hyvässä vauhdissa. Tämä yrityskauppa mahdollistaa siirtymämme teknisiin lisäarvotuotteisiin ja ilmeiset synergiaedut kaikille Leipurin toimintamaille,” Leipurin toimitusjohtaja Miska Kuusela kertoo.

”On hienoa nähdä sekä Telkon että Leipurin laajentavan liiketoimintaansa tällä merkittävällä yrityskaupalla, joka tekee Ruotsista Aspon suurimman toimintamaan liikevaihdolla mitattuna. Jo ennen tätä viimeisintä kauppaa Aspo on laajentanut Ruotsiin menestyksekkäästi AtoBatC Shipping AB ja Kobia AB -yritysostojemme kautta,” Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Yritysarvo on 500 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 43 milj. euroa*) täydennettynä vuosien 2024–2025 tulokseen perustuvalla 0–130 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 0–11 milj. euron*) lisäkauppahintamekanismilla, joka riippuu Swed Handlingin, poislukien Kebelco, kannattavuuden kehityksestä. Kauppahinta on 473 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 40 milj. euroa*). Kokonaiskauppahinnasta enintään 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 9 milj. euroa*) voidaan maksaa Aspon osakkeilla ja loput maksetaan käteisellä.

Kauppahinnan osuus, joka maksetaan osakkeina, päätetään Aspon toimesta ennen kaupan toteutusta ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä perustuu kaupankäyntimäärillä painotettuun Aspo osakkeen keskikurssiin 30 päivän jaksolta, joka päättyy viisi päivää ennen toteutuspäivämäärää. Aspon osakkeita käytetään intressien yhteenmukaistamiseen Aspo-konsernin ja myyjän, jonka keskeiset edustajat jäävät Swed Handlingin palvelukseen, välillä.

Aspon hallituksen odotetaan päättävän mahdollisesta edellämainitusta suunnatusta osakeannista (jos tällainen toteutetaan) TeRa Invest AB:lle kaupan toteutuksen yhteydessä. Mahdollisesti suunnattavia osakkeita koskee kolmen vuoden myyntirajoitusjakso. Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan käteisellä vuonna 2026.

Swed Handling (mukaanlukien Kebelco) työllistää noin 100 henkilöä. Liiketoimella ei ole vaikutusta Aspon ohjeistukseen vuodelle 2024, joka pysyy muuttumattomana: vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2024.

* Perustuu 26.4.2024 SEK–EUR valuuttakurssiin 11,7052. Todelliset tulevaisuuden toteumat voivat poiketa arvioista.

Taloudelliset avainluvut

Yritysoston kohde Toimiala Osaksi Aspon segmenttiä Liikevaihto milj. Ruotsin kruunua Liikevaihto milj. euroa** Liikevoitto milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto

milj.euroa** Swed Handling poislukien Kebelco Kemikaali-jakelija Telko 586,5 (2023)

657,3 (2022) 51,2 (2023)

61,9 (2022) 54,3 (2023)

55,0 (2022) 4,7 (2023)

5,2 (2022) Kebelco Tekninen ruokaraaka-ainejakelija Leipurin 94,0 (2023)

80,3 (2022) 8,2 (2023)

7,6 (2022) 6,6 (2023)

7,5 (2022) 0,6 (2023)

0,7 (2022)

** Euromääräiset summat SEK–EUR keskikursseilla: 10,62583 vuonna 2022 ja 11,45634 vuonna 2023.

Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Mikko Pasanen, toimitusjohtaja, Telko, puh. +358 40 743 6665, mikko.pasanen@telko.com

Miska Kuusela, toimitusjohtaja, Leipurin, puh. +358 40 820 1943, miska.kuusela@leipurin.com



