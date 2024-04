MARTELA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA KONSERNIN AVAINHENKILÖILLE JA OSAKEHANKINTOJEN RAHOITUKSESTA

Martela Oyj, Pörssitiedote, 29.4.2024, klo 15:00

Martela Oyj tiedotti 14.3.2024 uudesta konsernin avainhenkilöiden suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä. Järjestelmään osallistuminen edellyttää, että osallistuja omistaa ja kohdentaa järjestelmään yhtiön A-osakkeita hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän toteuttamiseksi Martela Oyj:n hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista sekä osakehankintojen rahoittamisesta.

Suunnattu maksullinen osakeanti

Osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 65 717 yhtiön uutta A-osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2024—2026 osallistujien merkittäväksi.

Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa osallistujia hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita osana heille suunnattua suoriteperusteista lisäosakejärjestelmää 2024—2026.

Uusien osakkeiden merkintäaika on 3.5.—12.5.2024. Uusien osakkeiden merkintähinta on 1,30 euroa/osake, joka vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia ajanjaksolla 1.3.—31.3.2024. Uudet osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:hyn arviolta toukokuussa 2024.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2024 antamaan valtuutukseen.

Osakehankintojen rahoitus

Osana suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt myöntää ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään 60 000 euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 70 prosenttia osallistujan osakesijoituksesta. Lainat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2027.

Suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään 2021—2023 osallistuneilla henkilöillä, jotka jatkavat uudessa järjestelmässä, on mahdollisuus siirtää päättyneeseen järjestelmään hankkimansa osakkeet uuteen järjestelmään ja jatkaa mahdollista lainaa yhtiöltä kahdella vuodella niin, että lainat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2027.

