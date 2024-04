Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

30.4.2024 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: Vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui korkokatteen vakaan kehityksen ja hyvän kustannusten hallinannan ansiosta

Tammi–maaliskuu lyhyesti

Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33,9 miljoonaa euroa ja kasvoi näin ollen 44 prosenttia viime vuodesta (23,6).

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde vahvistui 0,53:een (0,65; 0,57 ilman vakausmaksua).

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) nousi 16,7 (13,0) prosenttiin vuosineljänneksen vahvan tulosparannuksen ansiosta.

Korkokate oli odotetusti hyvällä tasolla. Korkokatetta tukivat antolainauksen vahvat korkotuotot sekä kannattavien rahoitusratkaisujen myynnin kasvu.

Palkkiotuotot säilyivät suunnilleen viime vuoden vastaavan neljänneksen tasolla.

Hallinnoitavat varat nousivat jonkin verran vuodenvaihteen tasosta, ja nettomyynti Private Banking -asiakkaille oli edelleen positiivinen. Neljänneksen nettomerkinnät jäivät kuitenkin kokonaisuudessaan negatiivisiksi.

Henkivakuutusnetto jatkoi vahvaa kehitystä kasvaen hieman viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut laskivat 11 prosentilla viime vuoteen verrattuna sen ansiosta, että kustannukset pysyivät hyvin hallinnassa ja vakausmaksua ei peritä vuonna 2024. Pois lukien vakausmaksun vaikutus, vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

IT-kulut kasvoivat, mikä johtuu etupäässä panostuksista ja investoinneista järjestelmäparannuksiin, dataan ja analytiikkaan sekä asiakaskokemukseen.

Henkilöstökulut, poistot ja muut liiketoiminnan kulut pysyivät hyvin hallinnassa.

Luottotappiovaraukset kasvoivat odotusten mukaisesti hieman. Hyvän riskienhallinnan ja lainakannan hyvän laadun ansiosta luottotappiot pysyivät silti maltillisella tasolla.





Näkymät 2024 (päivitetty)

Aktian vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi tai korkeampi kuin vuonna 2023 raportoitu 108,4 miljoonaa euroa.

Näkymät on laadittu seuraavien odotusten perusteella:

Markkinoiden epävarmuudesta ja todennäköisesti laskevista koroista huolimatta korkokatteen odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2023.

Nettopalkkiotuottojen odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023 edellyttäen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat.

Henkivakuutustoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti. Tulokseen saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-arvojen muutokset.

Liiketoiminnan kulujen odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2023, ja IT-kulujen odotetaan kasvavan.

Arvonalentumisten ja luottotappiovarausten odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023, mikäli markkinatilanne pysyy nykyisen kaltaisena.





Aiemmat näkymät vuodelle 2024: Aktian vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2023 raportoitu 108,4 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Juha Hammarén:

Aktian vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulos oli vahva. Vertailukelpoinen liikevoitto 33,9 miljoonaa euroa oli erittäin hyvä ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) 16,7 prosenttia oli erinomainen. Toisin sanoen tuloksen osalta myönteinen kehitys jatkui viime vuodesta. Strateginen valintamme perustaa liiketoiminta kolmen tukijalan eli liiketoiminta-alueen varaan toimii hyvin, ja panostuksemme asiakaskokemukseen näkyy päivittäisessä työssämme.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Aktian kulu/tuotto-suhde, joka on yksi keskeisiä tunnuslukujamme, parani huomattavasti neljänneksen aikana. Pitkän aikavälin tavoitteemme kulu/tuotto-suhteen enimmäistasoksi on 0,60, ja ensimmäisen neljänneksen jälkeen vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde oli 0,53. Hyvää kehitystä tuki merkittävällä tavalla korkokate, joka odotusten mukaisesti oli hyvällä tasolla ja 23 prosenttia viime vuoden vastaavaa neljännestä korkeampi.

Vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tulee kuitenkin huomioida, että vertailulukuja rasittaa huomattava vakausmaksuvaraus, jota ei tänä vuonna peritä.

Liiketoiminta-alueiden kehitys

Pankkitoiminta teki jälleen vahvan tuloksen, ja korkeana pysynyt korkotaso sekä etenkin yritysliiketoiminnan korkeammat keskimarginaalit tukivat korkokatteen kehitystä. Strategiamme mukaisesti olemme panostaneet leasing- ja osamaksutuotteiden myynnin kasvattamiseen, mikä on lisännyt korkeamman marginaalin tuotteiden osuutta luottokannassamme. Henkilöasiakkaiden keskuudessa asuntomarkkinoiden vaisu tunnelma jatkui, ja asuntolainakanta pieneni odotusten mukaisesti. Asuntolainakysyntää vahvistaaksemme aloitimme YIT:n kanssa yhteistyön, jonka puitteissa rahoitamme uusia muuttovalmiita asuntoja. Vaikka olemme havainneet henkilöasiakkaiden taloudellisten vaikeuksien hieman lisääntyneen, luottokantamme laatu on edelleen hyvä, ja luottotappiovaraukset ovat pysyneet yhä maltillisina. Korttiliiketoiminnassa kasvu jatkui, ja myös sijoitustuotteiden myynti pankkitoiminnan asiakkaille oli ilonaihe.

Hallinnoitavat varat kasvoivat hieman neljänneksellä markkinatilanteen ollessa pääosin positiivinen. Varainhoidon määrätietoinen kehitystyö jatkui tammikuussa liiketoiminta-aluejohtajana aloittaneen Kati Erikssonin johdolla. Kasvustrategiamme mukaisesti haluamme olla paras varainhoitaja, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista työtä sekä prosessien ja tuotteiden kehittämistä. Olen iloinen ja luottavainen nähdessäni työn etenevän. Olen myös iloinen huomatessani, miten työmme Private Banking -liiketoiminnassa on kantanut hedelmää, ja että tämän asiakassegmentin nettomerkinnät olivat tälläkin vuosineljänneksellä positiiviset.

Henkivakuutustoiminta kehittyi edelleen vakaasti. Ensimmäisen vuosineljänneksen henkivakuutusnetto oli vahva, ja se kasvoi hieman viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuonna 2023 aloitettu perusjärjestelmän uudistus jatkui suunnitellusti.

Vastuullisuustyö on kiinteä osa Aktian liiketoimintaa, ja ilmastostrategiamme toteuttaminen etenee suunnitellusti. Toivotamme tervetulleeksi EU:n uuden yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD), sillä se yhtenäistää raportoinnin tilikaudesta 2024 alkaen. Aloitimme valmistautumisen uusiin vaatimuksiin vuonna 2023 ja jatkamme työtä tänä vuonna.

Tietoisia panostuksia

Tiukka kulukuri leimasi vuoden ensimmäistä neljännestä. Olemme tarkentaneet prioriteettejamme ja valinneet, mihin panostamme. Tämän työn tuloksena esimerkiksi henkilöstökustannukset pysyivät muiden kustannusten tavoin erittäin hyvin hallinnassa.

IT-kustannukset puolestaan kasvoivat panostettuamme ja investoituamme järjestelmäparannuksiin, dataan ja analytiikkaan sekä parempaan asiakaskokemukseen.

Asiakaskokemus on edelleen strategiamme keskiössä, ja ensimmäisellä neljänneksellä toteutimme lähes 30 konkreettista toimenpidettä parantaaksemme palveluamme. Kaikki työntekijämme ovat mukana yhteisessä hankkeessa, jossa parhaat ideat huomioidaan ja palkitaan. Aktian työntekijöiden strateginen merkitys on saanut entistä enemmän painoarvoa, ja työntekijäkokemus on valittu yhdeksi strategisista prioriteeteistamme.

Katson luottavaisena eteenpäin tähän vuoteen, joka on alkanut hyvin. Meillä on hyvät edellytykset toteuttaa strategiaamme ja luoda hyvinvointia sekä asiakkaillemme että koko yhteiskunnalle.

Tunnusluvut

(milj. euroa) Q1/2024 Q1/2023 ∆ % Q4/2023 ∆ % 1–12/2023 Korkokate 39,1 31,8 23 % 38,9 0 % 144,0 Nettopalkkiotuotot 30,1 30,3 0 % 29,8 1 % 120,4 Henkivakuutusnetto 7,7 7,2 7 % 6,0 27 % 24,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 77,3 70,3 10 % 75,2 3 % 291,0 Liiketoiminnan kulut -41,4 -47,1 -12 % -46,5 -11 % -176,6 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -2,7 -0,9 190 % -2,4 12 % -7,0 Liikevoitto 33,3 22,2 50 % 25,2 32 % 106,2 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 77,3 70,3 10 % 75,2 3 % 290,8 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -40,7 -45,8 -11 % -45,5 -10 % -174,2 Vertailukelpoinen liikevoitto1 33,9 23,6 44 % 26,3 29 % 108,4 Kulu/tuotto-suhde 0,54 0,67 -19 % 0,62 -13 % 0,61 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,53 0,65 -18 % 0,60 -12 % 0,60 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,38 0,25 52 % 0,28 36 % 1,16 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,38 0,27 41 % 0,29 31 % 1,19 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,4 12,2 4,3* 12,8 3,6* 13,7 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 16,7 13,0 3,8* 13,3 3,4* 14,0 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 11,4 11,1 0,3* 11,3 0,1* 11,3

*) Muutos on laskettu prosenttiyksiköissä

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku

2) Kauden lopussa

AKTIA PANKKI OYJ

