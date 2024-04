WithSecure Oyj, Pörssitiedote, 8.4.2024 klo 8.15



WithSecuren toimitusjohtaja jättää tehtävänsä, tuotejohtaja Antti Koskela nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka on tänään ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä yhtiön palveluksessa.

Päätös jättää toimitusjohtajan tehtävät on seurausta korkeimman oikeuden 5.4.2024 antamasta päätöksestä, jossa Juhani Hintikka tuomittiin sisäpiirintiedon väärinkäytöstä liittyen vuoteen 2014, vuosia ennen kuin Hintikka palkattiin WithSecureen.

“Päätös ei liity Juhani Hintikan toimiin WithSecuressa millään tavalla. Juhani Hintikka on ammattimaisesti ohjannut WithSecuren merkittävien muutosten läpi yhtiön muuntautuessa johtavaksi eurooppalaiseksi tietoturvayhtiöksi ja haluan lämpimästi kiittää häntä siitä. Korkeimman oikeuden päätöksen vuoksi Hintikka on päättänyt, että on yhtiön edun mukaista, että hän jättää tehtävänsä”, sanoo WithSecuren hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Hallitus on välittömästi aloittanut prosessin uuden toimitusjohtajan löytämiseksi ja nimittänyt Antti Koskelan yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Nimitys tulee voimaan heti. Antti Koskela on toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja tuotejohtajana vuodesta 2021alkaen. Hän jatkaa tässä roolissaan väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävien ohella.

Lisätietoja:

Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja

Laura Viita

Johtaja, Controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus

WithSecure Oyj

+358 50 487 1044

investor-relations@withsecure.com