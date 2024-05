Keskisuomalainen Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen ja siihen liittyvässä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet sekä uusi yhtiöjärjestys rekisteröity kaupparekisteriin

Keskisuomalainen Oyj, muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa, pörssitiedote 1.5.2024 klo 10.00

Keskisuomalainen Oyj:n A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen johdosta K-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut yhteensä 915 313 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 1.5.2024 varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2024 tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla kaupparekisteriin on merkitty osakesarjojen yhdistäminen sekä siihen liittyvät ja muut varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2024 hyväksymät muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiön uusi yhtiöjärjestys on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien. Uusien osakkeiden ja osakesarjojen yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 osaketta. Keskisuomalainen Oyj:n osakekannan tuottama äänimäärä on rekisteröinnin jälkeen 10 957 781 ääntä. Osakeannilla ja osakesarjojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Yhtiö on hakenut suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettuja uusia osakkeita sekä K-osakkeiden muuntamisen seurauksena syntyneitä osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin näillä osakkeilla odotetaan alkavan yhdessä kaupankäynnin kohteena jo olevien yhtiön osakkeiden kanssa ISIN-tunnuksella FI0009007546 ja uudella kaupankäyntitunnuksella KSL arviolta 2.5.2024.

