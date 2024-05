Keva valitsi Innofactorin toimittamaan Microsoft Dynamics 365 -palvelun kehittämiseen liittyvät asiantuntijatyöt ja tukipalvelut

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 22.5.2024 klo 16.22



Keva on valinnut Innofactorin toimittajaksi Microsoft Dynamics 365 -palvelun kehittämiseen liittyvien asiantuntijatöiden sekä tukipalveluiden osalta.

Kevan hankintapäätöksessä ilmoittama arvolisäveroton kokonaisarvo 4 vuoden sopimuskaudelle on 1 400 000 euroa.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja hyvinvointialueiden eläkeasioista. Kevan toinen lakisääteinen tehtävä liittyy työkyvyttömyysriskin vähentämiseen. Keva tarjoaa työnantajille monipuolisia työelämäpalveluita ja tutkittua tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 22.5.2024

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles