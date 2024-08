HONKARAKENNE OYJ Sisäpiiritieto 13.8.2024 kello 18:00

SISÄPIIRITIETO, TULOSVAROITUS: HONKARAKENNE OYJ LASKEE VUODEN 2024 TALOUDELLISTA OHJEISTUSTAAN JA ANTAA ENNAKKOTIEDON ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHDOSTA JA KANNATTAVUUDESTA

Honkarakenne Oyj laskee vuoden 2024 taloudellista ohjeistustaan.

Suomen historiallisen heikko rakentamisen suhdanne yhdistettynä viennin hitaaseen kehitykseen on johtanut odotettua pienempään tilauskertymään.

Honkarakenne Oyj:n päivittää 14.2.2024 julkaistua taloudellista tulosohjausta vuodelle 2024:

Uusi ohjeistus vuodelle 2024

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2024 konsernin liikevaihto laskee aiemmasta tulosohjauksesta ja jää 38–44 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää -2,2 – -0,8 miljoonaan euroon.

Aiempi tulosohjeistus, julkaistu 14.2.2024

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2024 konsernin liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja on 43–50 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on +/-0,0 – +0,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön näkemys vuoden 2024 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, kesän aikana saatuihin tilauksiin sekä näkemykseen toimintaympäristön ja markkinoiden pitkittyneestä elpymisestä.

Ennakkotietoja vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon kehityksestä

Alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen perusteella Honkarakenne-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 liikevaihto oli noin 14,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli noin -2,7 miljoonaa euroa.

1–6/2024 1–6/2023 1–12/2023 Liikevaihto, milj. euroa 14,5 23,0 46,3 Liiketulos, milj. euroa -2,7 -0,1 -0,1 Oikaistu liiketulos, milj.euroa -2,7 0,3 0,3

Honkarakenne-konserni julkistaa vuoden 2024 puolivuosikatsauksen torstaina 22.8.2024. Yritys ei kommentoi ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta ennen puolivuosikatsauksensa julkaisemista.

