2.8.2024 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024: Vahva tulosparannus viime vuoteen verrattuna ja hyvä oman pääoman tuotto

Vuosineljännes lyhyesti

Vertailukelpoinen liikevoitto: 30,8 miljoonaa euroa, 21 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna (25,6). Tulos parani kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde: Vahvistui ja oli 0,57 (0,61).

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE): Nousi 14,9 prosenttiin (13,4 %) parantuneen tuloksen ansiosta.

Korkokate: 18 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna antolainauksen hyvien korkotuottojen, kannattavien rahoitusratkaisujen kasvun ja korkeiden viitekorkojen ansiosta.

Nettopalkkiotuotot: Noin viime vuoden tasolla.

Hallinnoidut asiakasvarat: Kasvoivat vuosineljänneksen aikana myönteisen markkinakehityksen ansiosta. Vuosineljänneksen kokonaisnettomerkinnät olivat negatiiviset, mutta vuosineljänneksen viimeisen kuukauden nettomerkinnät olivat positiiviset.

Henkivakuutusnetto: Kehitys jatkui vakaana muun muassa sijoitustoiminnan tuloksen ja matalan vahinkosuhteen ansiosta.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut: Henkilöstökulut laskivat ja kulujemme kontrolli pysyi hyvänä: Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 5 prosenttia viime vuoteen verrattuna pääasiassa korkeampien IT-kulujen vuoksi.

Luottotappiot: Luottotappiovaraukset kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta pysyivät maltillisina hyvän riskienhallinnan ja luottokannan laadun ansiosta.

Artikla 8/9:n mukaan vastuullisuusluokitellun hallinnoidun asiakasvarallisuuden osuus: Kasvoivat 98 prosenttiin viime vuoden 95,4 prosentista.

Näkymät 2024 (päivitetty)

Aktian vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan korkeampi kuin vuoden 2023 osalta raportoitu 104,8 miljoonaa euroa.

Näkymät on laadittu seuraavien odotusten perusteella:

Markkinoiden epävarmuudesta ja todennäköisesti laskevista koroista huolimatta korkokatteen odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2023.

Nettopalkkiotuottojen odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023 edellyttäen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat.

Henkivakuutustoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti. Tulokseen saattavat kuitenkin vaikuttaa markkina-arvojen muutokset.

Liiketoiminnan kulujen odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2023, sillä vuonna 2024 vakausmaksua ei peritä, mikä kompensoi IT-kustannusten odotettua kasvua.

Arvonalentumisten ja luottotappiovarausten odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2023, mikäli markkinatilanne pysyy nykyisen kaltaisena.





Aiemmat näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 30.4.2024): Aktian vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi tai korkeampi kuin vuonna 2023 raportoitu 108,4** miljoonaa euroa.

** Aktia Pankki Oyj on korjannut vuoden 2023 raportoitua korkokatetta ja siten myös tulosta, johtuen teknisestä virheestä koronlaskennassa koskien rajattua määrää yritystilejä. Lisätietoja liitetiedossa 11, Aiemmin raportoitujen lukujen korjaus 2023.

Toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen:

Aktian tavoitteena ja päämääränä on luoda vaurautta. Haluan korostaa tätä yhteiskunnallista tehtävää ensimmäisessä katsauksessani Aktian toimitusjohtajana. Ajattelemalla pidemmälle yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamalla innovatiivisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja luomme vaurautta koko yhteiskunnalle.

Aktian vuosineljänneksen tulos oli jälleen vahva. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) pysyi hyvällä tasolla, 14,9 prosentissa. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 0,57, mikä on parannus viime vuoteen verrattuna ja parempi kuin pitkän aikavälin tavoitteemme (alle 0,60). Toisin sanoen kolme liiketoiminta-aluettamme tekivät edelleen hyvää tulosta, ja riskit pysyivät hallinnassa.

Asuntomarkkinoiden edelleen vaisusta kehityksestä huolimatta pankkitoiminta kehittyi positiivisesti, ja tiettyjen rahoitusratkaisujen, kuten leasingin ja osamaksun, kysyntä oli hyvä. Vaikka vuosineljänneksen nettomerkinnät olivat negatiiviset, varainhoidon puolella olimme erityisen tyytyväisiä sekä Private Banking- että instituutioasiakkaiden positiivisiin nettomerkintöihin kesäkuussa. Myös henkivakuutustoiminnan tulos pysyi vakaana, ja riskihenkivakuutusten myynti pysyi samalla hyvällä tasolla kuin aiempina vuosineljänneksinä.

Olemme jatkaneet panostuksia asiakaskokemukseen, pankkijärjestelmien toimintaan, tietoturvaan, ja sääntelyn edellyttämiin prosesseihin, mikä näkyy IT-kulujen kasvuna. Yleisesti ottaen olemme kuitenkin jatkaneet tiukan kulukurin toteuttamista. Yhteenvetona voidaan todeta, että olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme Aktian taloudelliset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2025.

Keskittyminen kehitystyöhön jatkuu

Aktian varainhoidon kehittäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti ja liiketoiminta-alueen organisaatiorakennetta on yksinkertaistettu. Meillä on tarvittavat elementit, niistä vahvimpana työntekijät, joiden osaaminen on ensiluokkaista. Keskittymällä työntekijöihin, asiakkaisiin ja liiketoiminnan kehittämiseen varmistamme varainhoidon – ja sitä kautta koko Aktian – kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Olemme myös rekrytoineet uuden asiakkuusjohtajan, jolla on kokonaisvastuu varainhoidon asiakaslähtöisyydestä ja instituutioasiakasmyynnistä. Nämä ja muut konkreettiset toimet vauhdittavat matkaamme johtavaksi varainhoitajapankiksi.

Elokuussa uusi tietohallintojohtaja Oskari Kurki aloittaa tehtävässään ottaen vastuun Aktian IT-toiminnoista. Jatkamme merkittäviä panostuksia ja investointeja IT-toimintaan, joka on keskeinen osa Aktian ydintoimintaa ja erottamaton osa prosessejamme ja asiakaskokemusta.

Lanseeraukset ja yhteistyö

Aktia tekee tiivistä yhteistyötä valittujen alojen johtavien toimijoiden kanssa. Toukokuun lopulla uutisoimme Aktian ja Swedbankin välisestä strategisesta kumppanuudesta osana vuosikymmenten pituista liiketoimintasuhdetta. Yhteistyön myötä meillä on mahdollisuus hyödyntää muun muassa leasing- ja myyntisaatava-alustoihin tekemiämme strategisia investointeja.

Varainhoidon lanseerausten joukosta on syytä mainita kesäkuussa lanseeraamamme pääomarahasto Aktia Velkarahastot II Ky. Rahaston ensimmäinen kohderahasto on Oaktree Opportunities XII -rahasto, jota hallinnoiva Oaktree on maailman johtava vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut varainhoitaja. Rahasto tarjoaa pääsyn ammattimaisesti hoidettuun velkasijoitussalkkuun, jollaiset ovat yleensä vain suurten institutionaalisten sijoittajien saatavilla.

Katse tulevaan

Kesäkuun alussa minulla oli ilo aloittaa Aktian toimitusjohtajana. Haluan esittää lämpimät kiitokset toimitusjohtajan tehtävää aiemmin hoitaneelle Juha Hammarénille sekä johtoryhmälle ja koko organisaatiolle, jotka ovat mahdollistaneet sujuvan vastuiden siirron. Kesäkuussa tapasin monia ammattitaitoisia ja sitoutuneita aktialaisia eri puolilla maata. Osallistuin moniin asiakastapaamisiin, jotka osoittivat, että asiakassuhteet ovat erittäin vahvoja. Henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä, ja siksi olenkin erittäin tyytyväinen siihen, että kevään henkilöstökyselyn tulos osoittaa selvästi myönteistä suuntausta.

Odotan, että yhdessä henkilöstön kanssa saavutamme kunnianhimoiset tavoitteemme ja pääsemme hyödyntämään Aktian täyden potentiaalin. Olemme aloittaneet työn strategiamme ja pitkän aikavälin tavoitteidemme päivittämiseksi. Kaiken tekemämme työn tulee heijastaa tarkoitustamme, joka on vaurauden luominen niin asiakkaille, omistajille kuin koko yhteiskunnalle. Olen ylpeä siitä, että työllämme on tärkeä, kokonaisvaltainen merkitys.

Tunnusluvut

(milj. euroa) Q2/2024 Q2/2023 ∆ % 1–6/2024 1–6/2023 ∆ % Q1/2024 ∆ % 2023 Korkokate 38,8 32,8 18 % 77,9 63,7 22 % 39,1 -1 % 140,4 Nettopalkkiotuotot 30,8 30,4 2 % 61,0 60,6 1 % 30,1 2 % 120,4 Henkivakuutusnetto 7,4 5,7 29 % 15,0 12,9 17 % 7,7 -4 % 24,1 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 76,7 69,3 11 % 154,0 138,7 11 % 77,3 -1 % 287,4 Liiketoiminnan kulut -44,8 -42,2 6 % -86,2 -89,3 -3 % -41,4 8 % -176,6 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,8 -1,3 38 % -4,5 -2,3 101 % -2,7 -34 % -7,0 Liikevoitto 30,1 25,8 17 % 63,4 47,1 35 % 33,3 -9 % 102,6 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 76,7 69,1 11 % 154,0 138,4 11 % 77,3 -1 % 287,2 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -44,1 -42,2 5 % -84,8 -87,9 -4 % -40,7 8 % -174,2 Vertailukelpoinen liikevoitto1 30,8 25,6 21 % 64,7 48,2 34 % 33,9 -9 % 104,8 Kulu/tuotto-suhde 0,58 0,61 -4 % 0,56 0,64 -13 % 0,54 9 % 0,61 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,57 0,61 -6 % 0,55 0,64 -13 % 0,53 9 % 0,61 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,33 0,28 18 % 0,71 0,52 36 % 0,38 -12 % 1,12 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,34 0,28 22 % 0,72 0,53 35 % 0,38 -11 % 1,15 Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,5 13,6 0,9* 15,8 12,8 3,0* 16,5 -2,0* 13,3 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 14,9 13,4 1,4* 16,1 13,1 3,0* 16,8 -1,9* 13,6 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 11,5 11,0 0,5* 11,5 11,0 0,5* 11,4 0,1* 11,3

*) Muutos on laskettu prosenttiyksiköissä

1) Vaihtoehtoiset tunnusluvut

2) Kauden lopussa

Tulostilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Aktia järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisen tulostilaisuuden perjantaina 2.8.2024 klo 10.30. Toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen.

Tulostilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai tallenteena tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://aktia.videosync.fi/aktia-oyj-q2-report-2024. Kysymyksiä voi esittää kirjallisesti suoran webcast-lähetyksen aikana.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2024 olivat 14,1 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

