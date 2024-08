KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8.8.2024 KLO 08.55

Kalmar tarkentaa liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloitettaan, joka on osa äskettäin lanseerattua strategiaa ja pitkän aikavälin tavoitteita liiketoiminnan ja operatiivisen erinomaisuuden parantamiseksi

Kalmar Oyj tarkentaa liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloitettaan, jonka tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Toukokuussa 2024 Kalmar Oyj julkisti osana jakautumis- ja listalleottoesitettä uuden strategiansa ja suunnitelmansa kohti kestävää ja kannattavaa kasvua. Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisessä korostuu jatkuva parantaminen. Kuten aiemmin on esitetty, liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen on yksi kolmesta strategisesta pilarista, jotka Kalmar on tunnistanut strategiansa edistämiseksi.

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen on tärkeä askel kohti Kalmarin pitkän aikavälin tavoitteita. Yksityiskohtainen suunnittelu on edennyt, ja Kalmar suunnittelee saavuttavansa noin 50 miljoonan euron bruttoparannukset tehokkuudessa vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä on linjassa aiemmin ilmoitetun 15 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin tavoitteen saavuttamisen kanssa vuoteen 2028 mennessä. Nämä toimenpiteet mahdollistavat investoinnit kestäviin innovaatioihin ja palveluiden kasvuun.

Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät liiketoiminnan ja operatiivisen suorituskyvyn parantamiseen, kuten aktiiviseen hinnoittelun hallintaan, toimitusketjun ja prosessien optimointiin sekä jatkuvaan keskittymiseen kilpailukykyiseen toimintakustannusten tasoon ja nopeampaan päätöksentekoon.

Kalmar on jo edistynyt merkittävästi kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien toteuttamisessa, joiden tavoitteena on vahvistaa pitkän aikavälin kilpailukykyä, ja keskittyy nyt tuottavuuden ja kasvun kehittämiseen hyödyntämällä prosessejaan ja parhaita käytäntöjään koko yhtiössä. Merkittävimmät portfolion optimointiin liittyvät toimenpiteet ovat olleet päätökset poistua raskaiden nosturien ja end-to-end -automaation liiketoiminnoista vuonna 2022, jotka saatetaan pääosin loppuun vuoden 2024 aikana.

Nämä täsmennykset eivät muuta Kalmarin aiemmin ilmoittamaa tulosohjeistusta, joten Kalmar toistaa 1.7.2024 julkaistut näkymät. Toimenpiteet ovat osa Kalmarin jatkuvia pyrkimyksiä parantaa kaupallista ja operatiivista suorituskykyä ja ne ovat linjassa Kalmarin vuoden 2028 tavoitteiden kanssa. Henkilöstöä ja henkilöstön edustajia kuullaan lakien ja määräysten mukaisesti.

"Jatkuva parantaminen koko Kalmarissa on keskeistä ja mahdollistaa matkamme kohti huippuosaamista ja palveluvetoista yritystä. Keskitymme kannattavaan ja kestävään kasvuun. Liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan erinomaisuus, kilpailukyky ja omistaja-arvon vapauttaminen ovat tärkeimmät painopistealueemme. Meillä on vahva perusta ja oikeat valmiudet investoida edelleen kestäviin innovaatioihin, kasvaviin palveluihin ja liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämiseen", sanoo Sami Niiranen, Kalmarin toimitusjohtaja.

Kalmar seuraa liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloitteen edistymistä osavuosikatsauksissaan.

Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi