CARGOTEC OYJ, TAMMI–KESÄKUUN 2024 PUOLIVUOSIKATSAUS, 8.8.2024 KLO 9.00

Cargotecin tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsaus: Kuudes peräkkäinen tuloksellisesti hyvä vuosineljännes, jakautuminen saatu päätökseen

Hiabin vahva kannattavuus jatkui, sen toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 15,9

MacGregorin toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 21 miljoonaan euroon

MacGregorin myyntiprosessi aloitettu

Hiabin ja MacGregorin näkymät täsmennetty





Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Cargotecin jatkuvia toimintoja.

Huhti–kesäkuu 2024 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat

Saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia ja olivat 584 (562) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 691 (31.12.2023: 1 788) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 625 (648) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 212 (201) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 188 (217) miljoonaa euroa).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 30 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 52 (79) miljoonaa euroa eli 8,3 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -30 (-2) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääosin MacGregorin merituulivoimaloiden asennusalusprojektin asiakaskiistan sopimiseen.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia ja oli 82 (81) miljoonaa euroa eli 13,1 (12,4) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 31 (55) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,85) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 89 (41) miljoonaa euroa.1





Tammi–kesäkuu 2024 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi

Saadut tilaukset kasvoivat 8 prosenttia ja olivat 1 236 (1 149) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 691 (31.12.2023: 1 788) miljoonaa euroa.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 242 (1 237) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 419 (401) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 34 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 363 (402) miljoonaa euroa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 29 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 122 (120) miljoonaa euroa eli 9,8 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -32 (-10) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääosin MacGregorin merituulivoimaloiden asennusalusprojektin asiakaskiistan sopimiseen.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 18 prosenttia ja oli 153 (130) miljoonaa euroa eli 12,3 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 78 (78) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,21 (1,22) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 263 (68) miljoonaa euroa.1





Vuoden 2024 näkymät täsmennetty

Cargotec arvioi2 Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 55 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 näkymät julkaistiin alunperin 1.2.2024. Tuolloin Cargotec arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).



Cargotec on päivittänyt raportointirakennettaan osittaisjakautumisen vuoksi

Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano ja uuden Kalmar Oyj:n perustaminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.6.2024. Osittaisjakautumisen johdosta Cargotec on päivittänyt segmenttiraportointinsa.

30. kesäkuuta 2024 alkaen yhtiöllä on kaksi raportointisegmenttiä, Hiab ja MacGregor. Kalmar-segmentti on poistettu. Uutta raportointirakennetta käytetään tässä tammi–kesäkuu 2024 -puolivuosikatsauksessa.

Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec julkaisi 3.7.2024 päivitetyt taloudelliset tiedot raportointisegmenteistä sekä Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osiosta vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023. Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osion tiedot kuvastavat nyt jatkuvia toimintoja. Hiabia ja MacGregoria koskeva taloudellinen tieto pysyy ennallaan.

Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Saadut tilaukset 584 562 4 % 1 236 1 149 8 % 2 282 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 204 190 7 % 409 409 0 % 787 Tilauskanta kauden lopussa 1 691 1 961 -14 % 1 691 1 961 -14 % 1 788 Liikevaihto 625 648 -4 % 1 242 1 237 0 % 2 519 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 212 201 6 % 419 401 4 % 806 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 34 % 31 % 34 % 32 % 32 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 188 217 -13 % 363 402 -10 % 797 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 30 % 33 % 29 % 33 % 32 % Liikevoitto 52,0 78,6 -34 % 121,7 120,3 1 % 236,0 Liikevoitto, % 8,3 % 12,1 % 9,8 % 9,7 % 9,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto 82,1 80,6 2 % 153,3 130,3 18 % 236,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,1 % 12,4 % 12,3 % 10,5 % 9,4 % Tulos ennen veroja 51,5 74,0 -30 % 119,7 109,4 9 % 219,5 Kauden tulos 31,1 54,7 -43 % 78,2 78,4 0 % 162,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,85 -43 % 1,21 1,22 -1 % 2,49 Henkilöstö kauden lopussa* 6 109 6 575 -7 % 6 109 6 575 -7 % 6 400

* Vertailutiedot on oikaistu.

Cargotecin avainluvut*

Alla esitetyt tuloslaskelman eriä sisältävät avainluvut sekä liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja sisältävät sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen luvut kaikissa esitetyissä kausissa. Taseen eriä sisältävät avainluvut (korollinen nettovelka kauden lopussa, nettovelkaantumisaste, sijoitetun pääoman tuotto) sisältävät lopetetut toiminnot kaikissa esitetyissä kausissa kesäkuuta 2024 lukuun ottamatta.

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 89,0 41,2 > 100 % 262,9 67,7 > 100 % 544,2 Korollinen nettovelka kauden lopussa 18 503 -96 % 18 503 -96 % 179 Nettovelkaantumisaste, % 1,5 % 31,9 % 1,5 % 31,9 % 10,2 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,0 1,1 0,0 1,1 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 23,7 % 11,5 % 23,7 % 11,5 % 19,9 %

*Kalmar-liiketoiminta-alueen poistot on pysäytetty 1.2.2024 alkaen johtuen Kalmarin luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Keskeytetyillä poistoilla oli 17,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus ennen veroja esitettyihin tuloslukuihin ja 13,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Vertailulukuja ei ole oikaistu vastaavasti.

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Kuudes peräkkäinen hyvä vuosineljännes, merkittäviä virstanpylväitä saavutettu yrityksen uudistamisessa

Cargotecin vuoden 2024 toinen neljännes oli jälleen operatiivisesti vahva. Hyvä ja vakaa tuloskehityksemme on jatkunut kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Markkinaympäristö oli edelleen vaihteleva, kun korkeat korot ja epävarmuus joillakin Hiabin keskeisillä markkina-alueilla ja toimialoilla edelleen viivästyttivät asiakkaiden päätöksentekoa. Toisaalta vahvana jatkunut laivanrakennussykli hyödytti vieläkin MacGregoria. Vuosineljänneksen aikana saavutimme kaksi merkittävää virstanpylvästä Cargotecin uudistamisessa, kun saimme päätökseen osittaisjakautumisen 30. kesäkuuta ja Kalmar listattiin Nasdaq Helsinkiin 1. heinäkuuta, ja kun aloitimme MacGregorin myyntiprosessin toukokuussa.

Mitä tulee taloudellisen suorituskykyymme, Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä MacGregorin johdolla 584 miljoonaan euroon. Tilauskanta laski vertailukaudesta, kun Hiabin tilauskanta on vähitellen palannut normaalimmalle tasolle. Liikevaihto oli 625 miljoonaa euroa laskien 4 prosenttia vertailukaudesta. Hiabin ja MacGregorin vakaa liiketoimintasuoritus kasvatti toisen vuosineljänneksen vertailukelpoista liikevoittoa 2 prosentilla 82 miljoonaan euroon eli 13,1 prosenttiin liikevaihdosta. Jakautumisen jälkeen taseemme on erittäin vahva. Nettovelkaantumisasteemme on vain 2 prosenttia ja nettovelka 18 miljoonaa euroa.

Hiabissa asiakkaiden viivästynyt päätöksenteko vaikutti edelleen tilausten tekoon, kun taas viimeisten parin vuoden aikana kertynyt tilauskanta tuki edelleen Hiabin liikevaihtoa. Saadut tilaukset laskivat 7 prosenttia 348 miljoonaan euroon. Hiabin liikevaihto laski ennätykselliseen vertailukauteen nähden 11 prosenttia 433 miljoonaan euroon. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen ja oli 115 miljoonaa euroa eli 27 prosenttia Hiabin liikevaihdosta. Liikevaihdon laskusta huolimatta Hiabin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa eli 15,9 prosenttia liikevaihdosta.

MacGregorin positiivinen kehitys jatkui, kun sekä kauppalaiva- että huoltoliiketoiminnan vahva suoritus jatkui. Kysyntä pysyi vahvana, ja saadut tilaukset kasvoivat 26 prosenttia 235 miljoonaan euroon. MacGregorin tilauskanta jatkoi kasvuaan ja oli 1 014 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen vetämänä 17 prosenttia 192 miljoonaan euroon. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto parani jälleen vertailukaudesta ja oli 21 miljoonaa euroa eli 11,1 prosenttia liikevaihdosta.

Hiab alkaa suunnitella tehokkuudenparannusohjelmaa, jolla se pyrkii ennakoivasti sopeutumaan markkinassa jatkuneeseen epävarmuuteen sekä tukemaan Hiabin tulevaa kasvua. Vuoden 2024 kustannussäästötoimien lisäksi tavoitteena olisi saavuttaa noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt vuonna 2025. Nämä toimet edistäisivät entisestään Hiabin tehokkuuden parantamistavoitetta, ja ne tukisivat myös sitoutumistamme kannattavaan kasvuun ja kestävän asiakasarvon luomiseen.

Olemme myös täsmentäneet vuoden 2024 näkymiämme. Cargotec arvioi nyt Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 55 miljoonaa euroa. Alunperin helmikuussa julkaistussa näkymissä arvioimme Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

Uskomme vahvasti, että Hiab jatkaa kannattavaa kasvuaan muokkaamalla maailman toiminnan kannalta keskeisiä toimialoja innovatiivisilla nosto- ja kuljetusratkaisuilla ja edistämällä sen asiakkaiden tuottavuuden, turvallisuuden ja kestävän toiminnan kehitystä. Tätä kuvastavat toukokuussa julkaistut uudet vuoteen 2028 ulottuvat pitkän aikavälin tavoitteet: Hiab tähtää yli 7 prosentin kasvun syklin yli jatkumiseen, 18 prosentin vertailukelpoiseen liikevoittoon (Cargotecin liiketoiminta-alueena) ja yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoon. Hiabin omien taloudellisten tavoitteiden määrittäminen on myös merkittävä virstanpylväs sen matkalla kohti toimimista itsenäisenä yrityksenä.

Valmistelut Hiabin toimimiseksi itsenäisenä yhtiönä sujuivat vuosineljänneksen aikana hyvin. Kerroimme, että jos MacGregorin suhteen löydetään ratkaisu, jonka myötä MacGregor ei enää kuuluisi Cargotec-konserniin, Cargotecin hallitus aikoo ehdottaa Cargotecin yhtiökokoukselle, että yhtiön nimi muutettaisiin Cargotecista Hiabiksi. Tällöin hallitus nimittäisi Hiabin johtaja Scott Phillipsin nykyisestä Cargotecista muodostuvan uudelleen nimetyn yhtiön toimitusjohtajaksi. Arvioimme tällä hetkellä, että nämä toimenpiteet voisivat toteutua vuoden 2025 aikana. Cargotecin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka jatkaisi itsenäisen Hiabin talous- ja rahoitusjohtajana.

Myös MacGregoria koskevan ratkaisun etsinnässä otettiin tärkeä askel, kun sovimme merituulivoimaloiden asennusalusprojektiin liittyneen kiistan asiakkaan kanssa ja aloitimme MacGregorin myyntiprosessin. Aikomuksemme on edelleen löytää MacGregorille ratkaisu vuonna 2024.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Hiab 348 375 -7 % 734 755 -3 % 1 466 MacGregor 235 187 26 % 502 395 27 % 816 Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 0 Yhteensä 584 562 4 % 1 236 1 149 8 % 2 282

Tilauskanta

MEUR 30.6.2024 31.12.2023 Muutos Hiab 676 799 -15 % MacGregor 1 014 988 3 % Sisäinen tilauskanta 1 1 Yhteensä 1 691 1 788 -5 %

Liikevaihto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Hiab 433 485 -11 % 847 917 -8 % 1 787 MacGregor 192 164 17 % 395 320 23 % 733 Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Yhteensä 625 648 -4 % 1 242 1 237 0 % 2 519



Liikevoitto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Hiab 68,8 81,5 -16 % 137,4 142,9 -4 % 252,1 MacGregor -8,3 8,2 < -100 % 2,4 0,8 > 100 % 31,8 Konsernihallinto ja tukitoimet -8,5 -11,1 23 % -18,1 -23,4 23 % -48,0 Yhteensä 52,0 78,6 -34 % 121,7 120,3 1 % 236,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Hiab 68,7 81,4 -16 % 137,4 142,8 -4 % 252,1 MacGregor 21,4 10,3 > 100 % 33,5 11,0 > 100 % 32,6 Konsernihallinto ja tukitoimet -8,0 -11,1 28 % -17,6 -23,4 25 % -48,0 Yhteensä 82,1 80,6 2 % 153,3 130,3 18 % 236,7

