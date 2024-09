Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Siili Solutions Oyj alentaa vuoden 2024 liikevaihtoa ja oikaistua EBITAa koskevaa tulosohjeistustaan

Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto 17.9.2024 kello 12.30

Siili Solutions Oyj alentaa vuoden 2024 liikevaihtoa ja oikaistua EBITAa koskevaa tulosohjeistustaan. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon olevan 106–116 miljoonaa euroa (aiempi ohjeistus 120–140 miljoonaa euroa) ja oikaistun EBITAn olevan 4,5–6,5 miljoonaa euroa (aiempi ohjeistus 7,5–10,5 miljoonaa euroa).

Markkinoiden palautuminen on kestänyt oletettua pidempään, vaikka myynnin kehityksessä on nähtävissä positiivisia merkkejä. Lisäksi Siilin asiakkaiden päätöksenteko ja asiakashankkeiden aloitus on edelleen hidasta. Suomessa julkisella sektorilla tapahtuvat säästötoimenpiteet ovat osaltaan heikentäneet kasvunäkymiä kuluvana vuonna.

Uusi ohjeistus vuodelle 2024:

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 106–116 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,5–6,5 miljoonaa euroa

Aiempi ohjeistus vuodelle 2024:

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5–10,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö julkistaa Q3 liiketoimintakatsauksen 22.10.2024.

Siili Solutions Oyj lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi