Orion ja Aitia aloittavat yhteistyön tekoälyyn perustuvassa lääketutkimuksessa ja lääkkeiden vaikutusten simuloinnissa syöpätaudeissa

Orion Oyj ja Aitia ovat tehneet sopimuksen uusien Gemini Digital Twins -ohjelmistoalustaa hyödyntävien digitaalisten kaksosten luomisesta syöpähoitojen kehittämisen avuksi. Aitia on tekoälyä hyödyntävä biotekniikkayritys, joka on johtavassa asemassa Causal AI -tekoälyn sekä niin sanottujen digitaalisten kaksosten kehittämisessä ja soveltamisessa uusien lääkkeiden löytämiseksi ja kehittämiseksi.

Syöpätaudit on vakava maailmanlaajuinen terveysongelma, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti ja aiheuttaa merkittävän taakan terveydenhuoltojärjestelmille. Pelkästään vuonna 2022 todettiin lähes 20 miljoonaa uutta syöpätapausta, ja 10 miljoonaa ihmistä kuoli syöpään1. Uusien syöpätapausten määrän odotetaan nousevan merkittävästi, ja vuoteen 2050 mennessä niitä ennustetaan olevan 35 miljoonaa joka vuosi, jos nykyinen suuntaus jatkuu väestön ikääntymisen ja kasvun vuoksi. Tarve uusille innovatiivisille hoidoille on suuri. Orionin ja Aitian yhteistyö uusien syöpälääkkeiden löytämiseksi ja kehittämiseksi pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion ja Aitia keskittyvät yhdessä uusien lääkekohteiden löytämiseen ja validoimiseen sekä lääkekandidaattien kehittämiseen useisiin syöpätauteihin hyödyntämällä Aitian digitaalisia kaksosia yhdessä Orionin lääketutkimukseen ja -kehitykseen liittyvien tietojen ja osaamisen kanssa. Orion saa yksinoikeuden tutkia, kehittää ja kaupallistaa tuotteita, jotka vaikuttavat tiettyihin Aitian tunnistamiin uusiin lääkekohteisiin.

Lisäksi Aitia on oikeutettu saamaan Orionilta tiettyjä ennakkomaksuja sekä kehitykseen ja hyväksyntään liittyviä etappimaksuja, jotka voivat yhteensä olla yli 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria per lääkekohde, sekä yksinumeroista rojaltia sopimuksen piirissä olevien tuotteiden myynnistä.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä Aitian kanssa ja päästessämme hyödyntämään digitaalisia kaksosia sekä Causal AI -tekoälyä uusien syöpähoitojen kehittämisessä. Työskentely Aitian kanssa antaa meille tilaisuuden laajentaa mahdollisuuksia lääketutkimuksessa. Hyödyntämällä heidän huipputeknologiaansa yhdessä kliinisen potilastiedon ja kasvavan ihmiskehon biologisen ymmärryksen kanssa pyrimme saamaan syvällisempää tietoa syövän monimutkaisesta biologiasta ja viime kädessä nopeuttamaan sellaisten uusien hoitomuotojen kehittämistä, jotka voisivat merkittävästi parantaa potilaiden hoitotuloksia", sanoo Outi Vaarala, Orionin Innovative Medicines -tulosyksiköstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja.

"Yhteistyömme Orionin kanssa on erityisen jännittävää, sillä siinä yhdistyvät Gemini Digital Twins -ohjelmamme, jossa hyödynnetään suurta määrää potilastietoa sekä kausaalista tekoälyä ja simulointia, ja Orionin asiantuntemus syöpälääkkeiden löytämisessä ja kehittämisessä. Luomalla erittäin tarkkoja ja ennakoivia tautimalleja voimme löytää aiemmin piilossa olleita tautimekanismeja ja vaikutusreittejä, mikä nopeuttaa uusien, tehokkaampien lääkkeiden löytämistä. Tämä kumppanuus on merkittävä edistysaskel yhteisessä tavoitteessamme tuoda innovatiivisia hoitoja syöpäpotilaille", sanoo Colin Hill, Aitian toimitusjohtaja ja toinen perustaja. "Olemme innoissamme siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun jatkamme syöpätutkimuksen ja -hoidon mahdollisuuksien rajojen laajentamista". Tämä yhteistyö on jälleen yksi askel eteenpäin, ja olemme edelleen vakaasti sitoutuneet löytämään ja kehittämään uusia hoitoja, jotka voivat tarjota uutta toivoa potilaille ja heidän perheilleen."

Aitia

Aitia on biotekniikkayritys, joka hyödyntää mm. kausaaliseen mallintamiseen pohjautuvaa tekoälyä kehittäessään digitaalisia kaksosia (digital twins) mm. onkologian ja hermorappeumasairauksien seuraavan sukupolven lääkkeiden löytämiseksi. Yrityksen tämän hetken kärkiohjelma keskittyy Huntingtonin tautiin. Yhdistämällä potilastietoa, suurteholaskentaa ja tekoälyä, Aitian digitaaliset kaksoset (Gemini Digital Twins) auttavat löytämään ennennäkemättömiä tautibiologisia mekanismeja, mahdollistaen samalla uusien lääkeaineiden kehittämisen. Tähän mennessä Aitian teknologiaa on hyödynnetty tutkimus- ja kehitystyössä onkologian, hermorappeumasairauksien, sydän- ja verisuonitautien sekä immunologian aloilla.

Orion

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.



