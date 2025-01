Voltooiing van de omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie op 1 januari 2025

Vastned (Vastned NV, Euronext Brussel en Euronext Amsterdam: VASTB - voorheen bekend als Vastned Belgium NV) maakt bekend dat de omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Vastned Retail N.V. fuseert met en in Vastned (de Fusie) is voltooid op 1 januari 2025 om 00.00 uur CET. De gecombineerde onderneming draagt nu de naam ‘Vastned’ en heeft haar hoofdkantoor in België. De Vastned Groep zal haar activiteiten in Nederland, België, Frankrijk en Spanje voortzetten.

