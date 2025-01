Innofactor Oyj | Pörssitiedote | 2.1.2025 klo 15:00

Innofactor Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välitysmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Onni Bidco Oy (”Onni Bidco”) on 2.12.2024 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Innofactor Oyj:n (”Innofactor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välitysmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Innofactorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Onni Bidcon edellä mainittua välitysmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välitysmenettelyssä Innofactorin vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on ilmoittanut Onni Bidcolle, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on 30.12.2024 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Onni Bidcon ilmoitus on tämän tiedotteen Liitteenä 1 ja se on myös saatavilla Innofactorin internetsivuilla osoitteessa https://www.innofactor.com/fi/ajankohtaista/porssitiedotteet/. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Iida Suominen (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 40 716 7173

Lasse Lautsuo (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 50 480 1597

Liitteet:

Liite 1 - Osakeyhtiölain mukainen ilmoitus vähemmistöosakkeiden lunastusvaatimuksesta

Liite