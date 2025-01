English Chinese (Simplified) Japanese Chinese (Traditional) Thai

ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (The European Art of Taste) は、ヨーロッパの味覚と品質の象徴であるトマトを称える

トマトは、生でも加工しても地中海料理の中心となる食材である。その独特の風味と優れた栄養価で重宝されており、「ヨーロッパからの絵葉書 (Postcards from Europe)」シリーズの主役である