The European Art of Taste ยกย่องมะเขือเทศว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งรสชาติและคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของยุโรป

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสดหรือแปรรูป มะเขือเทศก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยรสชาติที่โดดเด่นและคุณค่าทางโภชนาการอันยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นดาวเด่นของโครงการ "Postcards from Europe"