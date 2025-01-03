Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 3. januar 2025 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Opdateringen omfatter ændrede emissionstillæg, indløsningsfradrag samt managementhonorar for følgende fonde:
EMISSIONSTILLÆG
|ISIN
|Fond
|Tidligere emissionstillæg
|Emissionstillæg pr. den 3. januar 2025
|DK0060950038
|Japan Enhanced KL 1
|0,200%
|0,150%
|DK0015974695
|Nordic Small Cap KL 1
|0,350%
|0,300%
|DK0060095735
|Nordic Stars KL 1
|0,150%
|0,100%
|DK0016306798
|European High Yield Bonds KL 1
|0,250%
|0,200%
|DK0060145183
|Fonde KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0060014678
|Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
|0,075%
|0,050%
|DK0060268506
|Korte obligationer KL 1
|0,075%
|0,050%
|DK0060187342
|Lange obligationer KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0015168686
|Mellemlange obligationer KL 1
|0,100%
|0,075%
|DK0061139748
|Obligationer Ansvarlig KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0060353886
|Verdens Obligationsmarkeder KL 1
|0,150%
|0,125%
|DK0016067432
|Virksomhedsobligationer Højrente KL1
|0,175%
|0,150%
INDLØSNINGSFRADRAG
|ISIN
|Fond
|Tidligere indløsningsfradrag
|Indløsningsfradrag pr. den 3. januar 2025
|DK0060586394
|Emerging Stars KL 1
|0,250%
|0,300%
|DK0060451623
|Globale Aktier Indeks KL 1
|0,100%
|0,050%
|DK0060950038
|Japan Enhanced KL 1
|0,200%
|0,150%
|DK0060192185
|Klima og Miljø KL 1
|0,100%
|0,050%
|DK0015974695
|Nordic Small Cap KL 1
|0,350%
|0,300%
|DK0060095735
|Nordic Stars KL 1
|0,150%
|0,100%
|DK0016306798
|European High Yield Bonds KL 1
|0,250%
|0,200%
|DK0060145183
|Fonde KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0060014678
|Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
|0,075%
|0,050%
|DK0060268506
|Korte obligationer KL 1
|0,075%
|0,050%
|DK0060187342
|Lange obligationer KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0015168686
|Mellemlange obligationer KL 1
|0,100%
|0,075%
|DK0061139748
|Obligationer Ansvarlig KL 1
|0,125%
|0,100%
|DK0060353886
|Verdens Obligationsmarkeder KL 1
|0,150%
|0,125%
|DK0016067432
|Virksomhedsobligationer Højrente KL1
|0,175%
|0,150%
MANAGEMENTHONORAR
|ISIN
|Fond
|Tidligere managementhonorar
|Managementhonorar pr. den 3. januar 2025
|DK0010250158
|Aktier KL 1
|1,44%
|1,25%
|DK0015357065
|Aktier II KL 1
|1,43%
|1,25%
|DK0060012466
|Danske aktier fokus KL 1
|1,48%
|1,47%
|DK0060451623
|Globale Aktier Indeks KL 1
|0,53%
|0,48%
|DK0016254899
|HøjrenteLande KL 1
|1,14%
|1,11%
|DK0060187342
|Lange obligationer KL 1
|0,48%
|0,46%
|DK0060353886
|Verdens Obligationsmarkeder KL 1
|0,92%
|0,90%
|DK0016067432
|Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
|1,15%
|1,10%
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer