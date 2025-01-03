Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

 | Source: Investeringsforeningen Nordea Invest Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 3. januar 2025 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Opdateringen omfatter ændrede emissionstillæg, indløsningsfradrag samt managementhonorar for følgende fonde:

 

EMISSIONSTILLÆG

ISIN Fond Tidligere emissionstillæg Emissionstillæg pr. den 3. januar 2025
DK0060950038 Japan Enhanced KL 1 0,200% 0,150%
DK0015974695 Nordic Small Cap KL 1 0,350% 0,300%
DK0060095735 Nordic Stars KL 1 0,150% 0,100%
DK0016306798 European High Yield Bonds KL 1 0,250% 0,200%
DK0060145183 Fonde KL 1 0,125% 0,100%
DK0060014678 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 0,075% 0,050%
DK0060268506 Korte obligationer KL 1 0,075% 0,050%
DK0060187342 Lange obligationer KL 1 0,125% 0,100%
DK0015168686 Mellemlange obligationer KL 1 0,100% 0,075%
DK0061139748 Obligationer Ansvarlig KL 1 0,125% 0,100%
DK0060353886 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 0,150% 0,125%
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 0,175% 0,150%

INDLØSNINGSFRADRAG

ISIN Fond Tidligere indløsningsfradrag Indløsningsfradrag pr. den 3. januar 2025
DK0060586394 Emerging Stars KL 1 0,250% 0,300%
DK0060451623 Globale Aktier Indeks KL 1 0,100% 0,050%
DK0060950038 Japan Enhanced KL 1 0,200% 0,150%
DK0060192185 Klima og Miljø KL 1 0,100% 0,050%
DK0015974695 Nordic Small Cap KL 1 0,350% 0,300%
DK0060095735 Nordic Stars KL 1 0,150% 0,100%
DK0016306798 European High Yield Bonds KL 1 0,250% 0,200%
DK0060145183 Fonde KL 1 0,125% 0,100%
DK0060014678 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 0,075% 0,050%
DK0060268506 Korte obligationer KL 1 0,075% 0,050%
DK0060187342 Lange obligationer KL 1 0,125% 0,100%
DK0015168686 Mellemlange obligationer KL 1 0,100% 0,075%
DK0061139748 Obligationer Ansvarlig KL 1 0,125% 0,100%
DK0060353886 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 0,150% 0,125%
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 0,175% 0,150%

MANAGEMENTHONORAR

ISIN Fond Tidligere managementhonorar Managementhonorar pr. den 3. januar 2025
DK0010250158 Aktier KL 1 1,44% 1,25%
DK0015357065 Aktier II KL 1 1,43% 1,25%
DK0060012466 Danske aktier fokus KL 1 1,48% 1,47%
DK0060451623 Globale Aktier Indeks KL 1 0,53% 0,48%
DK0016254899 HøjrenteLande KL 1 1,14% 1,11%
DK0060187342 Lange obligationer KL 1 0,48% 0,46%
DK0060353886 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 0,92% 0,90%
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 1,15% 1,10%

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer