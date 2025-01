JINAN, Chine, 03 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’exposition « The Age of Human Wisdom: the 3rd Jinan International Biennale » (« L’âge de la sagesse humaine : 3e biennale internationale de Jinan ») a officiellement ouvert ses portes le 16 décembre 2024. L’exposition se tient simultanément au Shandong Art Museum et au Jinan Art Museum à Jinan, dans la province de Shandong, en Chine, et durera jusqu’en avril 2025.

La biennale de cette année, dont le thème est « The Age of Human Wisdom » (« L’âge de la sagesse humaine »), vise à explorer l’impact significatif des technologies émergentes sur les pratiques artistiques contemporaines ainsi que sur la société et la vie quotidienne.

Au total, 291 œuvres ou séries d’œuvres sont exposées, représentant un large éventail de pays et de régions. L’exposition présente des œuvres de 215 artistes originaires de 21 pays et régions, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie.

L’exposition est divisée en 13 sections thématiques, dont « Ink as a Method » (« La méthode de l’encre »), « Art as Performance » (« L’art du spectacle ») et « Human Experiments that Reshape Perception » (« Des expériences humaines modifiant les perceptions »), etc. Elle regroupe diverses formes d’art, notamment la peinture, la sculpture, l’imagerie numérique, le land art, l’art du spectacle et le nouvel art médiatique.

Fondée en 2020, la biennale internationale de Jinan s’est tenue deux fois, exposant près de 800 œuvres de 350 artistes originaires de plus de 40 pays, et attirant 1,3 million de visiteurs au total. Cette biennale, par son principe directeur « Chinese Character, International Vision » (« Caractère chinois, vision internationale ») et son cadre interculturel, constitue une plateforme permettant de présenter et de discuter de thèmes artistiques contemporains en lien avec la Chine et le monde entier. Elle contribue ainsi à l’approfondissement des échanges dans le domaine de la culture et de l’art, à l’échelle internationale.

Source: Shandong Art Museum