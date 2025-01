Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group promeut Jeff Mumford au poste de vice-président exécutif des opérations et de la fabrication

TEMECULA, Californie, 03 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, qui fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co. Ltd., a nommé Jeff Mumford au poste de vice-président exécutif des opérations et de la fabrication, avec effet à compter du 2 janvier 2025. Dans le cadre de cette fonction, ses responsabilités comprendront la supervision des opérations et de la fabrication mondiales ainsi que la gestion des services de l’entreprise, notamment les services Informatique, Installations, SHEQ (Sécurité, Santé, Environnement et Qualité), et Gestion de projet.

Après avoir rejoint Nikkiso en 2016 en tant que chef de projet, Jeff Mumford a depuis été promu à plusieurs reprises à des postes de direction, notamment en tant que directeur des achats, directeur de la gestion de projet et directeur général des opérations du groupe à Las Vegas. Au cours de son mandat chez Nikkiso, Jeff a généré des gains d’efficacité tout en continuant d’assurer la croissance de l’entreprise.

Titulaire d’une licence en littérature et linguistique de l’université du Nevada à Las Vegas, Mumford est certifié PMP (Project Management Professional).

« Jeff est un leader confirmé, dont le dévouement en matière d’amélioration continue est admirable. Il est reconnu pour sa capacité à mener à bien des transformations profondes tout en restant concentré sur la croissance de l’entreprise. »

Adrian Ridge

Président et directeur général, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements et de solutions cryogéniques. Le groupe facilite les chaînes de valeur cryogéniques et liquides de l’hydrogène, de l’ammoniac, du CO2, du GNL ainsi que d’autres gaz industriels pour les marchés de l’énergie, des transports, des activités maritimes, de l’aérospatiale et des gaz industriels tout en restant indépendant de la molécule. Cryogenic Industries, Inc., qui est une filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd., assure la direction du groupe dans le sud de la Californie, aux États-Unis. (TSE : 6376).

Contact médias

pr@nikkisoceig.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ce420b1-d6ab-4dc1-af1f-4858d989f1d6