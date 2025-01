Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group mempromosikan Jeff Mumford sebagai Wakil Presiden Eksekutif Operasi dan Manufaktur

TEMECULA, California, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, bagian dari segmen Bisnis Industri Nikkiso Co. Ltd., telah menunjuk Jeff Mumford untuk menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Operasi dan Manufaktur barunya sejak 2 Januari 2025. Dalam peran ini, tanggung jawabnya akan meliputi pengawasan operasi dan manufaktur global serta manajemen departemen perusahaan, termasuk TI, Fasilitas, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, dan Kualitas (Safety Health Environmental and Quality, SHEQ), dan Manajemen Proyek.

Mumford bergabung dengan Nikkiso pada tahun 2016 sebagai manajer proyek, dan semenjak saat itu, ia telah dipromosikan beberapa kali untuk menjabat berbagai peran kepemimpinan, termasuk Direktur Pengadaan, Direktur Manajemen Proyek, dan Manajer Umum untuk operasi Group tersebut di Las Vegas. Selama masa jabatannya di Nikkiso, Jeff telah menciptakan efisiensi sekaligus terus mengembangkan bisnis.

Mumford menyandang gelar sarjana di bidang Literatur dan Linguistik dari University of Nevada, Las Vegas, serta memiliki sertifikat Tenaga Manajemen Proyek Profesional (Project Management Professional, PMP).

“Jeff adalah pemimpin yang telah terbukti dengan dedikasi luar biasa terhadap peningkatan berkelanjutan. Ia dikenal akan kemampuannya untuk mendorong perubahan transformasional sekaligus mempertahankan fokus untuk mengembangkan bisnis.”

Adrian Ridge

Presiden dan CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah penyedia peralatan dan solusi kriogenik terdepan di seluruh dunia. Perusahaan ini memfasilitasi rantai nilai kriogenik serta cairan kriogenik hidrogen, amonia, CO2, LNG, dan gas industri lainnya untuk pasar energi, transportasi, kelautan, antariksa, dan gas industri selagi tetap menjaga kestabilan atom. Group tersebut dikepalai oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S. — anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

