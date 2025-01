Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 擢升 Jeff Mumford 為營運及製造部執行副總裁

加州特曼庫拉, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. 工業業務部門旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 委任 Jeff Mumford 出掌新的營運及製造部執行副總裁一職,由 2025 年 1 月 2 日起生效。在此職位中,他的職責將包括監督全球營運和製造,以及管理包括資訊科技(IT)、設施、安全健康環境及品質(SHEQ)及項目管理等企業部門。

Mumford 於 2016 年加入 Nikkiso 擔任項目經理,經過多番晉升至領導階層的職務,當中包括於集團的拉斯維加斯業務營運中擔任採購總監、項目管理總監及總經理等要職。Jeff 任職 Nikkiso 期間,在不斷發展業務的同時亦提升了效率。

他在 University of Nevada, Las Vegas(內華達州大學拉斯維加斯分校)取得學士學位,主修文學及語言學,並且為認可的國際項目管理師(Project Management Professional,簡稱 PMP)。

「Jeff 是歷經考驗的領袖人物,對持續進步有著令人欽敬的奉獻精神。他在保持專注於業務成長的同時,亦展現出推動變革轉型的能力,因而備受認可。」

Adrian Ridge

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 主席兼行政總裁

