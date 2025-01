Boskalis kondigt nieuw valpijpschip aan met 45.500 ton laadcapaciteit

Papendrecht, 06 januari 2025



Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) kondigt met trots aan dat het zijn veelzijdige vloot heeft uitgebreid met een imposant valpijpschip met een laadcapaciteit van 45.500 ton. Dit ultramoderne schip wordt het grootste valpijpschip in de sector en versterkt de positie van Boskalis in deze nichemarkt, waarin het momenteel beschikt over drie valpijpschepen. Met de introductie van de ‘Windpiper’ verdubbelt Boskalis feitelijk zijn capaciteit en wordt daarmee de grootste speler in de sector. De ‘Windpiper’ komt in het eerste kwartaal van 2026 in de vaart en het schip zal een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van de energietransitie door te werken aan offshore windprojecten. Het schip zal naar verwachting haar eerste projecten in Noordwest-Europa uitvoeren.



De innovatieve ‘Windpiper’ wordt onder deskundig toezicht van Boskalis ontwikkeld door een bestaand nieuw schip om te bouwen. Met een indrukwekkende 227 meter lengte en 40 meter breedte heeft het krachtige schip een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 31.000 kW. Naast een moonpool voor de valpijpinstallatie wordt het schip voorzien van een hellende valpijp, die cruciaal is voor het aanbrengen van de erosiebescherming van offshore constructies, zoals de funderingen van offshore windturbines. De ‘Windpiper’ is uitgerust met zeven thrusters, beschikt over DP2-certificering en is speciaal ontworpen om in uitdagende offshore-omstandigheden te kunnen opereren.



De aanzienlijke laadcapaciteit, verdeeld over twee ruimen, maakt het schip bij uitstek geschikt voor projecten met een lange vaarafstand tussen de locatie waar de stenen geladen worden en de projectlocatie, zoals het geval is langs de Noord-Amerikaanse oostkust, de Baltische Zee en de zuidelijke Noordzee. Deze omvangrijke capaciteit beperkt het aantal benodigde retourvaarten, wat uiteindelijk leidt tot minder uitstoot en lagere kosten per geïnstalleerd volume steen. Bovendien kan het schip, dat beschikt over meer dan honderd accommodatiehutten, naast de bemanning aan boord ook vertegenwoordigers van klanten comfortabel accommoderen.



Boskalis heeft ruime ervaring in het succesvol verbouwen of ombouwen van schepen voor nieuwe doeleinden. Deze duurzame aanpak verlengt niet alleen de levensduur van bestaande schepen, maar biedt ook aanzienlijke voordelen met betrekking tot de bouwtijd van de schepen. Dankzij het geavanceerde ontwerp en de mogelijkheden van de ‘Windpiper’ kan Boskalis voldoen aan de toenemende eisen van zijn klanten en tevens de hoogste normen op het gebied van veiligheid en zorg voor het milieu waarborgen.



VOOR MEER INFORMATIE



Martijn L.D. Schuttevâer



press@boskalis.com



T +31 786969310



Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en levert wereldwijd op diverse locaties terminaldiensten. Met een veelzijdige vloot van meer dan 500 schepen en vaartuigen en ruim 11.000 medewerkers is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlages