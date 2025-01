Eltropy complète l'acquisition de Lexop en vue de moderniser le remboursement des prêts et le recouvrement pour les coopératives de crédit et les banques communautaires

SANTA CLARA, Californie, 06 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eltropy, la principale plateforme unifiée de conversations propulsée par l'IA pour les institutions financières communautaires (IFC), qui dessert plus de 650 coopératives de crédit et banques communautaires en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Lexop, un meneur dans le monde de la technologie du recouvrement.

Cette initiative stratégique s'aligne sur trois tendances critiques qui redéfinissent les services financiers : les portefeuilles numériques (tel qu’ApplePay), l'intelligence artificielle (IA), et le paiement en libre-service ou l'auto-résolution. En combinant la technologie innovante de Lexop avec la plateforme de communication d'Eltropy, ce partenariat modernisera le remboursement des dettes et le processus de recouvrement, aidant les IFC à réduire et prévenir les défauts de paiement, à recouvrer plus rapidement les créances, et ce en améliorant l'expérience des membres emprunteurs.

"Les consommateurs recherchent une meilleure manière de payer leurs obligations. L'approche actuelle, basé sur les appels téléphoniques, est très peu pratique pour l'emprunteur, rendant difficile pour les IFC de collecter les paiements de dette à temps," a déclaré Ashish Garg, PDG et co-fondateur d'Eltropy. "En combinant la technologie de recouvrement centrée sur l'humain de Lexop avec notre plateforme de communication propulsée par l'IA, nous offrons une solution qui non seulement augmente l'efficacité de ce processus, mais le fait avec empathie."

"Nous avons créé Lexop pour offrir une meilleure expérience aux membres en retard de paiement," a déclaré Amir Tajkarimi, PDG et co-fondateur de Lexop. "En rejoignant Eltropy, nous réinventons le remboursement des prêts et la collecte de créances, aidant les coopératives de crédit et les banques communautaires à améliorer leurs taux de recouvrement tout en préservant les relations avec leurs membres. Nous avons observé Eltropy prendre d'assaut le monde des IFC et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de nous associer."

Avec Lexop, Eltropy dispose désormais d'une solution en libre-service qui prévient les défauts de paiement évitables en rendant extrêmement simple le paiement en deux clics sur leur téléphone avant la date d'échéance, car nous savons qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

Pour les emprunteurs qui se retrouvent en défaut de paiement en raison d'événements de vie défavorables, Eltropy permettra désormais des conversations davantage pertinentes qui mèneront à une résolution de la situation, tout en préservant la dignité de tous.

Pourquoi l'innovation dans le remboursement des prêts et les recouvrements est importante

Dans un contexte de dette record des consommateurs américains – qui a atteint 17,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024 (Deloitte) – nous nous retrouvons dans une situation de risque significatif pour le système financier américain en raison de l’incapacité grandissante de ces derniers de rembourser leurs traites. Les méthodes traditionnelles, dépendant fortement des appels téléphoniques manuels et du courrier, sont inefficaces, coûteuses et endommagent la relation entre emprunteurs et prêteurs à cause d’une mauvaise expérience.

D’autre part, les portefeuilles numériques se sont rapidement taillés une place de choix en tant que mode de paiement présentant la plus forte croissance aux États-Unis, selon une étude de JD Power. Pourtant, bien que les consommateurs tendent de plus en plus vers ces alternatives rapides et conviviales pour leurs achats quotidiens, il existe un décalage flagrant entre leur popularité et les processus désuets et contraignants de remboursement de prêts encore employés par plusieurs Institutions Financières Communautaires (IFC).

Les innovations qu'Eltropy + Lexop apportent aux IFC

La combinaison des technologies de recouvrement axées sur l’expérience des membres de Lexop et de la plateforme propulsée par l'IA d'Eltropy répond directement à ces défis, transformant le remboursement de dettes en un processus proactif et sans friction. En intégrant les solutions d'auto-résolution de Lexop, Eltropy offre désormais la plateforme de service aux membres la plus complète sur le marché – alliant empathie et efficacité de recouvrement.

Automatiser : Rappels de paiement intelligents pilotés par l'IA avant et après la date d'échéance. Flux de travail personnalisables avec messagerie pré-définie libérant la bande passante précieuse des agents de recouvrement en vue de conversations à plus forte valeur ajoutée.

Engager : Via SMS, Email et Voix – communiquer avec les membres emprunteurs là où ils se trouvent. L'engagement 1:1 ainsi que 1:plusieurs permet rapidité tout en maintenant la qualité des conversations.

Collecter : Paiements en libre-service 24/7 facilités par les portefeuilles numériques tels qu’ApplePay et GooglePay, via des portails de paiement personnalisés, permettant aux emprunteurs d'effectuer facilement des paiements flexibles ou de s'inscrire à des plans à versements automatisés.

Rapporter en temps réel : rendus possible par des intégrations directes avec les principaux systèmes de gestion tels que Jack Henry Symitar, Fiserv DNA et Corelation Keystone.

Optimiser : Tableaux de bord détaillés pour les équipes de prêts, de recouvrement et de finance avec pistes d’amélioration suggérées par l’IA, menant à de meilleurs résultats.

Art Sookazian, Président de la National Credit Union Collections Alliance 2024 (NCUCA), a salué cette collaboration, notant que le recouvrement des créances avait grand besoin de modernisation.

"Je travaille depuis plus de 20 ans avec les coopératives de crédit, et je peux confirmer que le processus de recouvrement est resté en grande partie obstinément ancré dans le passé," a déclaré Art. "Ce qui me réjouit dans cette combinaison Eltropy-Lexop, c'est qu'elle fait enfin entrer le recouvrement dans l'ère moderne. Les coopératives de crédit peuvent désormais offrir à leurs membres en difficulté financière la même expérience numérique qu'ils attendent de toute autre interaction bancaire. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les taux de recouvrement – il s'agit de traiter nos membres avec dignité durant leurs moments financiers les plus difficiles."

Création d'une plateforme de conversations complète pour les IFC

Il s'agit de la troisième acquisition d'Eltropy, après celles de POPi/o et Marsview en 2022. Avec POPi/o est venue la banque vidéo, permettant aux coopératives de crédit et aux banques communautaires de rejoindre leurs membres directement, même à distance. Marsview, quant à elle, a renforcé les capacités d'IA et d'intelligence conversationnelle d'Eltropy tout en fournissant des outils avancés pour automatiser l'engagement des membres et des clients. Ensemble, ces acquisitions ont permis à Eltropy de construire une puissante plateforme unifiée pour répondre aux besoins des institutions financières communautaires.

Les conditions financières de l'acquisition ne sont pas divulguées. L'entreprise combinée continuera d'opérer depuis le siège social d'Eltropy à Santa Clara en Californie et celui de Lexop à Montréal au Québec.

Pour plus d'informations sur l'acquisition, visitez: https://eltropy.com/lexop.

À propos d'Eltropy

Eltropy est la principale plateforme unifiée de conversations pour les institutions financières communautaires (IFC). Ses outils de communication propulsés par l'IA permettent aux IFC de converser, d'automatiser, d'améliorer les opérations et l'engagement, et d'augmenter la productivité au travers de l'institution - tout en maintenant les plus hauts standards de sécurité et de conformité. Utilisant la plateforme d'Eltropy, les IFC peuvent se connecter et servir leurs membres et clients en tout temps et de tout endroit, via SMS, Chat, Vidéo, Voix. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.eltropy.com.

À propos de Lexop

Lexop fournit une technologie de recouvrement qui place les membres en premier, aidant les coopératives de crédit à opérer plus efficacement vis-à-vis de leurs membres confrontés à des défis de retard de paiement. Grâce à des outils numériques et des options de communication claires, Lexop permet aux coopératives de crédit de maintenir des relations solides avec leurs membres tout en leur permettant d'accéder à des outils d’auto-résolution. Pour plus d'informations, visitez le www.lexop.com.

Contact :

Steve Jensen

steve.jensen@eltropy.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/274099ee-2cfe-479e-966e-07ac74d59de5/fr