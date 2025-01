Gildan incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones pour la douzième année consécutive

MONTRÉAL, 06 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») est ravie d’annoncer qu’elle a été incluse dans l’indice de développement durable Dow Jones nord-américain (DJSI nord-américain)1, l’un des meilleurs classements ESG au monde pour les sociétés cotées en bourse. C’est la 12e année consécutive que la Société fait partie de l’indice de développement durable Dow Jones (DJSI). Ces résultats démontrent que Gildan continue d’être un leader en matière de développement durable, se classant au 98e percentile de l’industrie du textile, du vêtement et des produits de luxe2 sur 189 entreprises évaluées dans cette industrie. Gildan est le seul fabricant de vêtements à être inclus dans l’indice DJSI nord-américain.

« Nous sommes fiers d’être à nouveau inclus dans l’indice DJSI nord-américain cette année. Les facteurs ESG font partie intégrante de la stratégie d’affaires à long terme de Gildan, et le fait que la Société continue de faire partie du DJSI reflète notre engagement des deux dernières décennies envers le développement durable, a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. Avec notre stratégie ESG de nouvelle génération fermement ancrée dans la stratégie de croissance durable de Gildan, nous ouvrons la voie à un avenir encore plus durable pour Gildan, nos gens, nos collectivités et l’environnement. »

La gamme d’indices de développement durable Dow Jones (DJSI) constituent des repères de premier ordre pour les investisseurs qui reconnaissent que les pratiques commerciales durables sont essentielles pour générer de la valeur à long terme pour les actionnaires et qui souhaitent refléter leurs convictions en matière de développement durable dans leurs portefeuilles de placements. Les indices mesurent la performance des sociétés sélectionnées à partir d’une liste d’entreprises invitées (Invited Universe) qui répond aux critères environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance selon une approche de premier ordre. Les sociétés incluses dans l’indice sont déterminées à l’aide de la note de l’évaluation des entreprises en matière de durabilité (CSA) de S&P Global d’une entreprise. L’indice de développement durable Dow Jones nord-américain représente le premier 20 % des 600 plus grandes entreprises nord-américaines du S&P Global Broad Market Index qui sont en tête en matière de développement durable.

