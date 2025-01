Erleben Sie den Zauber von Eis und Schnee im Hinggan-Bund

HINGGAN-BUND, China, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Medienveranstaltung „Charming Ice and Snow in Hinggan League, Vibrant China“ wurde am 31. Dezember 2024 in Arxan, einer Stadt des Hinggan-Bundes in der autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas, eröffnet.

Mehr als 150 Teilnehmer, darunter Journalisten nationaler, regionaler und lokaler Medien sowie Blogger, die vom Publicity Department of Hinggan League eingeladen wurden, nahmen an der Veranstaltung teil, die bis zum 3. Januar andauerte.

Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten die Medienvertreter den Arxan National Forest Park, die Stadt Bailang und die Horqin Town Tomato Cooperative.

In den kommenden Wochen wird der Hinggan-Bund eine Reihe von Veranstaltungen organisieren, darunter die „Fairy Tale Arxan New Year's Celebration“ und das erste New Year's Ice and Snow Nadaam Festival der Stadt Arxan.

Ziel der Veranstaltung ist es, die einzigartigen kulturellen Angebote des Hinggan-Bundes, insbesondere das Kulturprogramm „Eis und Schnee – Nadaam“ und den damit verbundenen Tourismus durch plattformübergreifende und multimediale Berichterstattung eindrucksvoll hervorzuheben. Gleichzeitig sollen innovative Ansätze vorgestellt werden, die das Thema „Eis und Schnee“ mit Tourismus, immateriellem Kulturerbe und Sport verbinden.

Quelle: The Publicity Department of Hinggan League