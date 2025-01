Découvrez le charme de la glace et de la neige dans la ligue de Xing’an

LIGUE DE XING’AN, Chine, 07 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 31 décembre 2024, la ville d’Arxan, située dans la ligue de Xing’an, région autonome de la Mongolie-Intérieure (Chine du Nord), a été le théâtre d’un événement médiatique intitulé « Charming Ice and Snow in Hinggan League, Vibrant China » (« Le charme de la glace et de la neige dans la ligue de Xing’an : une Chine en pleine effervescence »).

Plus de 150 participants, dont des journalistes de médias nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des blogueurs, invités par le Publicity Department of Hinggan League (département de la publicité de la ligue de Xing’an), ont participé à l’événement, qui s’est déroulé jusqu’au 3 janvier.

La délégation de médias a eu l’occasion de visiter des sites clés tels que le Arxan National Forest Park (parc forestier national d’Arxan), la ville de Bailang et la Horqin Town Tomato Cooperative (coopérative de tomates du district de Horqin).

Dans les semaines à venir, la ligue de Xing’an organisera une série d’événements, dont la « Fairy Tale Arxan New Year’s Celebration » (« Célébration du nouvel an d’Arxan sous forme de conte de fées ») et le premier Ice and Snow Nadaam Festival (festival Nadaam de glace et de neige) de la ville d’Arxan célébrant la nouvelle année.

Grâce à une couverture multiplateforme et multimédia, l’événement vise à présenter de manière exhaustive les efforts déployés par la ligue de Xing’an pour promouvoir ses activités culturelles uniques « Nadaam de glace et de neige » et faire progresser le tourisme de glace et de neige, ainsi que les pratiques innovantes en matière d’intégration de « la glace et la neige » dans le tourisme, le patrimoine culturel immatériel et les sports.

Source : The Publicity Department of Hinggan League