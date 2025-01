BUREAU VERITAS - Cessation du contrat de liquidité avec BNP Paribas Exane et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – le 07 janvier 2025

Cessation du contrat de liquidité avec BNP Paribas Exane et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

En date du 31 décembre 2024 après bourse, Bureau Veritas a mis fin au contrat de liquidité confié à BNP Paribas Exane. Un nouveau contrat a été conclu et sera mis en œuvre à compter du 7 janvier 2025 avec Rothschild Martin Maurel.

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec BNP Paribas Exane

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

136 310 titres

6 881 827,33 euros en espèces

La résiliation du contrat de liquidité confié à BNP Paribas Exane résulte du souhait de Bureau Veritas de procéder à une rotation du prestataire de services d’investissement pour l’animation du marché de ses titres et la gestion de son contrat de liquidité.

Mise en œuvre du contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel

Bureau Veritas (Code ISIN : FR0006174348) annonce confier à Rothschild Martin Maurel à compter du 7 janvier 2025 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel des actions Bureau Veritas sur Euronext Paris dans le respect des dispositions du Règlement (UE) n°596-2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre à date sont de :

136 310 titres

6 881 827,33 euros en espèces

Ce contrat sera suspendu :

dans les cas prévus à l'article 5 de la Décision de l'AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ; ou

à la demande de Bureau Veritas pour des raisons techniques (ex : le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon) pour une période définie par Bureau Veritas.

Par ailleurs, ce contrat pourra être résilié à tout moment, par Bureau Veritas sans préavis, ou par Rothschild Martin Maurel avec un préavis d'un mois.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

