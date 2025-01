Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024.

Dato for når fjerde transje av 2024-programmet ble annonsert: 24. oktober 2024.

Varigheten til fjerde transje av 2024-programmet: 25. oktober 2024 til senest 31. januar 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 24. oktober 2024, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/630241

Fra 30. desember 2024 til 3. januar 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.800.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 274,1257 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handels- plattform Aggregert daglig volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 30. desember OSE 600.000 263,8128 158.287.680,00 CEUX TQEX 31. desember OSE CEUX TQEX 1. januar OSE CEUX TQEX 2. januar OSE 600.000 276,1113 165.666.780,00 CEUX TQEX 3. januar OSE 600.000 282,4529 169.471.740,00 CEUX TQEX Total for perioden OSE 1.800.000 274,1257 493.426.200,00 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under fjerde transje av 2024-programmet











OSE 16.535.212 262,4160 4.339.104.410,62 CEUX TQEX Totalt 16.535.212 262,4160 4.339.104.410,62 Totale tilbakekjøp under fjerde transje av 2024-programmet











OSE 18.335.212 263,5656 4.832.530.610,62 CEUX TQEX Totalt 18.335.212 263,5656 4.832.530.610,62



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 66.454.866 egne aksjer, tilsvarende 2,38% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 57.467.027 egne aksjer, tilsvarende 2,06% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg:

En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøps-transjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations,

+47 412 60 584

