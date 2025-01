Aya Or & Argent annonce des résultats de forage à haute teneur en argent près de la fosse et en profondeur à Zgounder

MONTRÉAL, 07 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d’exploration en profondeur à la mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

Faits saillants (toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

Dans la zone Est, près du secteur de la fosse à ciel ouvert : Le sondage ZG-RC-24-277 a recoupé 2 425 g/t grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 17,0 mètres (« m »), incluant 6 311 g/t Ag sur 5,0 m Le sondage ZG-RC-24-228 a recoupé 1 356 g/t Ag sur 20,0 m, incluant 1 799 g/t Ag sur 14,0 m Le sondage ZG-RC-24-345 a recoupé 876 g/t Ag sur 16,0 m, incluant 2 018 g/t Ag sur 5,0 m Le sondage ZG-RC-24-154 a recoupé 711 g/t Ag sur 19,0 m, incluant 1 229 g/t Ag sur 7,0 m

Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m : Le sondage DZG-SF-24-219 a recoupé 321 g/t Ag sur 21,0 m et 396 g/t Ag sur 11,0 m Le sondage DZG-SF-24-293 a recoupé 1 119 g/t Ag sur 6,0 m, incluant 2 432 g/t Ag sur 2,5 m

En profondeur, près du contact avec le granite : Le sondage ZG-SF-24-206 a recoupé 1 071 g/t Ag sur 3,5 m et 1 299 g/t Ag sur 3,5 m, incluant 3 640 g/t Ag sur 1,0 m Le sondage ZG-SF-24-218 a recoupé 636 g/t Ag sur 11,0 m, incluant 1 560 g/t Ag sur 4,0 m

34 809 m ont été forés depuis le début de l’année dans le cadre du programme d’exploration de 2024

« Les résultats de forage à haute teneur annoncés aujourd’hui, particulièrement ceux des sondages ZG-RC-24-277 et ZG-RC-24-228, confirment la continuité de la minéralisation en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les intersections exceptionnelles dans ces sondages révèlent un potentiel d’augmenter sensiblement les onces à haute teneur à l’intérieur et à proximité de la fosse à ciel ouvert, ce qui renforce notre confiance pour ce qui est de l’expansion des opérations dans la fosse à brève échéance. Par ailleurs, les intersections à haute teneur près du contact avec le granite, par exemple dans les sondages ZG-SF-24-206 et ZG-SF-24-218, mettent en lumière les possibilités d’expansion des ressources en profondeur. Avec quatre foreuses souterraines et une foreuse RC actuellement en activité, nous nous attendons à recevoir un flot constant de résultats au cours des mois à venir, ce qui nous permettra d’améliorer notre compréhension ainsi que le potentiel en ressources. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 291 sondages, incluant 6 sondages DDH en surface, 99 sondages DDH souterrains, 123 sondages RC, 41 sondages T28 et 22 sondages YAK (DDH : forage au diamant; RC : forage à circulation inverse; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d’aujourd’hui, voir l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag Longueur Ag x (g/t) (m)* largeur Forage DDH souterrain ZG-SF-24-206 273,5 277,0 1 071 3,5 3 748 ZG-SF-24-206 298,5 302,0 1 299 3,5 4 548 Incluant 298,5 299,5 3 640 1,0 3 640 ZG-SF-24-218 129,0 140,0 636 11,0 6 996 Incluant 133,0 137,0 1 560 4,0 6 238 DZG-SF-24-163 6,0 7,5 4 720 1,5 7 080 DZG-SF-24-187 28,5 38,0 493 9,5 4 682 DZG-SF-24-188 31,5 46,0 412 14,5 5 979 DZG-SF-24-219 13,5 34,5 321 21,0 6 736 DZG-SF-24-219 44,0 55,0 396 11,0 4 352 DZG-SF-24-293 34,0 40,0 1 119 6,0 6 712 Incluant 34,0 36,5 2 432 2,5 6 080 Forage RC en surface ZG-RC-24-153 61,0 65,0 1 681 4,0 6 724 ZG-RC-24-154 19,0 38,0 711 19,0 13 512 Incluant 19,0 26,0 1 229 7,0 8 604 ZG-RC-24-167 0,0 7,0 1 153 7,0 8 068 Incluant 3,0 5,0 3 680 2,0 7 360 ZG-RC-24-168 24,0 40,0 609 16,0 9 748 Incluant 35,0 38,0 2 132 3,0 6 396 ZG-RC-24-169 20,0 42,0 485 22,0 10 680 Incluant 23,0 26,0 1 331 3,0 3 992 ZG-RC-24-220 1,0 20,0 211 19,0 4 016 ZG-RC-24-228 25,0 45,0 1 356 20,0 27 128 Incluant 28,0 42,0 1 799 14,0 25 192 ZG-RC-24-234 0,0 2,0 3 660 2,0 7 320 ZG-RC-24-234 6,0 7,0 7 040 1,0 7 040 ZG-RC-24-235 0,0 13,0 778 13,0 10 116 Incluant 0,0 1,0 6 880 1,0 6 880 ZG-RC-24-277 33,0 50,0 2 425 17,0 41 232 Incluant 37,0 42,0 6 311 5,0 31 556 ZG-RC-24-303 22,0 28,0 1 970 6,0 11 820 ZG-RC-24-318 8,0 17,0 1 143 9,0 10 284 Incluant 12,0 14,0 4 598 2,0 9 196 ZG-RC-24-318 35,0 47,0 580 12,0 6 965 Incluant 35,0 39,0 1 001 4,0 4 004 ZG-RC-24-345 15,0 31,0 876 16,0 14 016 Incluant 22,0 27,0 2 018 5,0 10 092 ZG-RC-24-347 26,0 29,0 2 369 3,0 7 108 ZG-RC-24-353 8,0 10,0 2 288 2,0 4 576 ZG-RC-24-355 0,0 20,0 555 20,0 11 092 Incluant 9,0 12,0 1 692 3,0 5 076





Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder





Assurance qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d’African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l’argent seulement à l’eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P.Geo., vice-président à l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l’annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d’une scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise

et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « confirmer », « potentiel », « sensiblement », « confiance », « expansion », « constant », « améliorer », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de la continuité de la minéralisation et des teneurs, le potentiel d’augmenter sensiblement les onces à haute teneur à l’intérieur et à proximité de la fosse à ciel ouvert, l’expansion des opérations dans la fosse à brève échéance, l’amélioration des ressources et de la compréhension du gisement ainsi que les résultats d’exploration dans les secteurs de la fosse et de la mine souterraine. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 – Intersections de forage minéralisées à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag Longueur Ag x (g/t) (m)* largeur Forage DDH en surface ZG-24-103 9,0 10,5 92 1,5 138 ZG-24-103 12,0 13,5 88 1,5 132 ZG-24-107 20,0 21,0 144 1,0 144 ZG-24-108 8,0 9,5 96 1,5 144 ZG-24-108 13,0 14,0 104 1,0 104 ZG-24-109 46,5 51,0 175 4,5 786 ZG-24-109 60,0 61,5 88 1,5 132 ZG-24-109 68,5 69,5 80 1,0 80 Forage DDH souterrain ZG-SF-24-167 92,0 93,5 76 1,5 114 ZG-SF-24-196 214,5 215,0 76 0,5 38 ZG-SF-24-197 56,5 58,0 269 1,5 404 ZG-SF-24-197 65,5 66,5 184 1,0 184 ZG-SF-24-206 248,0 249,0 148 1,0 148 ZG-SF-24-206 273,5 277,0 1 071 3,5 3 748 ZG-SF-24-206 291,5 293,0 80 1,5 120 ZG-SF-24-206 298,5 302,0 1 299 3,5 4 548 Incluant 298,5 299,5 3 640 1,0 3 640 ZG-SF-24-206 308,0 309,0 156 1,0 156 ZG-SF-24-206 317,0 318,0 112 1,0 112 ZG-SF-24-218 129,0 140,0 636 11,0 6 996 Incluant 133,0 137,0 1 560 4,0 6 238 ZG-SF-24-241 115,5 116,0 124 0,5 62 DZG-SF-24-155 15,0 21,0 146 6,0 876 DZG-SF-24-159 1,5 7,5 146 6,0 876 DZG-SF-24-159 15,0 16,5 76 1,5 114 DZG-SF-24-159 33,0 34,0 100 1,0 100 DZG-SF-24-159 47,0 48,5 96 1,5 144 DZG-SF-24-160 7,5 9,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-162 13,5 21,0 95 7,5 710 DZG-SF-24-162 34,5 36,0 93 1,5 140 DZG-SF-24-162 64,0 65,0 260 1,0 260 DZG-SF-24-163 1,5 4,5 108 3,0 324 DZG-SF-24-163 6,0 7,5 4 720 1,5 7 080 DZG-SF-24-163 13,5 15,0 384 1,5 576 DZG-SF-24-163 27,0 28,5 104 1,5 156 DZG-SF-24-165 46,0 47,0 240 1,0 240 DZG-SF-24-167 30,0 31,5 128 1,5 192 DZG-SF-24-167 36,0 37,5 104 1,5 156 DZG-SF-24-180 39,0 40,5 128 1,5 192 DZG-SF-24-185 1,5 3,0 1 008 1,5 1 512 DZG-SF-24-186 39,0 40,0 92 1,0 92 DZG-SF-24-187 28,5 38,0 493 9,5 4 682 Incluant 35,5 38,0 1 050 2,5 2 626 DZG-SF-24-188 31,5 46,0 412 14,5 5 979 Incluant 31,5 33,0 1 274 1,5 1 911 DZG-SF-24-189 29,5 32,5 144 3,0 432 DZG-SF-24-210 21,5 24,5 194 3,0 582 DZG-SF-24-210 30,0 31,0 300 1,0 300 DZG-SF-24-211 10,5 12,0 340 1,5 510 DZG-SF-24-218 20,0 21,5 312 1,5 468 DZG-SF-24-219 13,5 34,5 321 21,0 6 736 Incluant 20,0 21,0 3 310 1,0 3 310 DZG-SF-24-219 44,0 55,0 396 11,0 4 352 Incluant 44,0 46,5 1 117 2,5 2 792 DZG-SF-24-221 17,5 22,5 285 5,0 1 424 DZG-SF-24-224 14,0 18,0 655 4,0 2 618 Incluant 14,5 15,5 2 372 1,0 2 372 DZG-SF-24-224 51,0 52,5 144 1,5 216 DZG-SF-24-224 55,5 56,5 84 1,0 84 DZG-SF-24-226 57,0 60,0 299 3,0 896 DZG-SF-24-228 17,0 25,5 123 8,5 1 044 DZG-SF-24-228 31,5 33,0 88 1,5 132 DZG-SF-24-228 42,0 43,5 152 1,5 228 DZG-SF-24-228 46,0 47,0 160 1,0 160 DZG-SF-24-228 55,0 60,0 250 5,0 1 252 DZG-SF-24-248 18,0 19,5 116 1,5 174 DZG-SF-24-248 24,0 25,5 120 1,5 180 DZG-SF-24-248 28,5 31,0 144 2,5 360 DZG-SF-24-248 34,0 39,0 625 5,0 3 126 Incluant 34,5 35,5 2 194 1,0 2 194 DZG-SF-24-250 15,0 16,0 148 1,0 148 DZG-SF-24-250 22,5 24,0 184 1,5 276 DZG-SF-24-251 6,0 7,5 340 1,5 510 DZG-SF-24-251 15,5 19,5 227 4,0 906 DZG-SF-24-251 25,0 28,0 521 3,0 1 564 DZG-SF-24-252 18,5 20,0 128 1,5 192 DZG-SF-24-252 24,5 30,5 115 6,0 688 DZG-SF-24-254 13,0 14,5 248 1,5 372 DZG-SF-24-255 19,0 21,0 546 2,0 1 092 DZG-SF-24-255 27,0 28,0 88 1,0 88 DZG-SF-24-255 29,0 30,0 100 1,0 100 DZG-SF-24-255 33,5 34,5 204 1,0 204 DZG-SF-24-255 47,0 48,5 132 1,5 198 DZG-SF-24-256 20,5 22,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-256 23,0 24,0 88 1,0 88 DZG-SF-24-256 26,0 27,0 84 1,0 84 DZG-SF-24-256 32,5 33,5 96 1,0 96 DZG-SF-24-256 34,5 35,5 84 1,0 84 DZG-SF-24-256 38,0 39,0 124 1,0 124 DZG-SF-24-257 24,5 27,5 320 3,0 960 DZG-SF-24-257 36,5 39,5 312 3,0 936 DZG-SF-24-257 44,0 47,0 188 3,0 564 DZG-SF-24-257 54,5 56,0 164 1,5 246 DZG-SF-24-258 39,5 40,5 112 1,0 112 DZG-SF-24-259 23,5 32,0 116 8,5 984 DZG-SF-24-259 42,0 43,0 200 1,0 200 DZG-SF-24-260 10,0 11,0 268 1,0 268 DZG-SF-24-260 37,0 38,5 184 1,5 276 DZG-SF-24-260 52,5 57,5 559 5,0 2 794 Incluant 52,5 53,0 4 080 0,5 2 040 DZG-SF-24-260 60,5 62,0 128 1,5 192 DZG-SF-24-261 47,0 48,0 1 208 1,0 1 208 Incluant 38,0 47,0 213 9,0 1 914 DZG-SF-24-261 58,0 59,0 92 1,0 92 DZG-SF-24-262 34,5 48,5 102 14,0 1 424 DZG-SF-24-263 30,5 40,0 109 9,5 1 036 DZG-SF-24-264 17,0 22,0 83 5,0 416 DZG-SF-24-264 51,5 54,5 112 3,0 336 DZG-SF-24-265 1,0 2,0 164 1,0 164 DZG-SF-24-265 6,0 7,0 320 1,0 320 DZG-SF-24-266 29,5 30,5 100 1,0 100 DZG-SF-24-266 32,5 34,0 100 1,5 150 DZG-SF-24-267 21,5 22,5 152 1,0 152 DZG-SF-24-267 26,0 27,0 148 1,0 148 DZG-SF-24-267 42,0 43,0 76 1,0 76 DZG-SF-24-267 54,0 55,0 84 1,0 84 DZG-SF-24-280 24,0 25,5 140 1,5 210 DZG-SF-24-280 31,5 33,0 288 1,5 432 DZG-SF-24-293 34,0 40,0 1 119 6,0 6 712 Incluant 34,0 36,5 2 432 2,5 6 080 DZG-SF-24-294 43,5 45,0 284 1,5 426 DZG-SF-24-294 54,0 55,5 276 1,5 414 DZG-SF-24-299 1,5 3,0 348 1,5 522 DZG-SF-24-331 47,0 48,0 80 1,0 80 DZG-SF-24-331 51,0 52,0 116 1,0 116 DZG-SF-24-331 56,0 57,0 104 1,0 104 DZG-SF-24-333 45,0 50,0 254 5,0 1 268 DZG-SF-24-334 10,5 13,5 188 3,0 564 DZG-SF-24-334 16,5 18,0 80 1,5 120 DZG-SF-24-335 10,0 11,5 528 1,5 792 DZG-SF-24-335 16,0 17,5 608 1,5 912 DZG-SF-24-335 31,5 40,5 214 9,0 1 926 Forage RC en surface ZG-RC-24-138 27,0 28,0 536 1,0 536 ZG-RC-24-138 37,0 40,0 247 3,0 740 ZG-RC-24-153 61,0 65,0 1 681 4,0 6 724 ZG-RC-24-154 0,0 15,0 220 15,0 3 304 ZG-RC-24-154 19,0 38,0 711 19,0 13 512 Incluant 19,0 26,0 1 229 7,0 8 604 ZG-RC-24-154 42,0 43,0 140 1,0 140 ZG-RC-24-154 49,0 50,0 148 1,0 148 ZG-RC-24-166 67,0 69,0 180 2,0 360 ZG-RC-24-167 0,0 7,0 1 153 7,0 8 068 Incluant 3,0 5,0 3 680 2,0 7 360 ZG-RC-24-168 2,0 3,0 184 1,0 184 ZG-RC-24-168 24,0 40,0 609 16,0 9 748 Incluant 35,0 38,0 2 132 3,0 6 396 ZG-RC-24-169 20,0 42,0 485 22,0 10 680 Incluant 23,0 26,0 1 331 3,0 3992 ZG-RC-24-179 36,0 38,0 156 2,0 312 ZG-RC-24-182 25,0 26,0 140 1,0 140 ZG-RC-24-194 3,0 4,0 200 1,0 200 ZG-RC-24-194 6,0 7,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-195 11,0 14,0 644 3,0 1 932 ZG-RC-24-219 14,0 23,0 213 9,0 1 913 ZG-RC-24-219 45,0 46,0 816 1,0 816 ZG-RC-24-220 1,0 20,0 211 19,0 4 016 ZG-RC-24-220 56,0 57,0 440 1,0 440 ZG-RC-24-221 4,0 5,0 432 1,0 432 ZG-RC-24-221 10,0 16,0 122 6,0 732 ZG-RC-24-221 18,0 19,0 116 1,0 116 ZG-RC-24-221 24,0 25,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-221 55,0 56,0 92 1,0 92 ZG-RC-24-222 1,0 2,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-222 3,0 5,0 106 2,0 212 ZG-RC-24-222 8,0 27,0 127 19,0 2 408 ZG-RC-24-222 30,0 31,0 172 1,0 172 ZG-RC-24-228 10,0 11,0 116 1,0 116 ZG-RC-24-228 25,0 45,0 1 356 20,0 27 128 Incluant 28,0 42,0 1 799 14,0 25 192 ZG-RC-24-228 79,0 80,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-229 54,0 55,0 100 1,0 100 ZG-RC-24-234 0,0 2,0 3 660 2,0 7 320 ZG-RC-24-234 6,0 7,0 7 040 1,0 7 040 ZG-RC-24-235 0,0 13,0 778 13,0 10 116 Incluant 0,0 1,0 6 880 1,0 6 880 ZG-RC-24-236 0,0 1,0 380 1,0 380 ZG-RC-24-237 6,0 12,0 192 6,0 1 152 ZG-RC-24-239 1,0 6,0 442 5,0 2 208 ZG-RC-24-247 26,0 35,0 185 9,0 1 668 ZG-RC-24-249 46,0 47,0 156 1,0 156 ZG-RC-24-250 10,0 11,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-250 13,0 14,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-250 17,0 18,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-250 19,0 20,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-250 40,0 41,0 476 1,0 476 ZG-RC-24-250 72,0 73,0 680 1,0 680 ZG-RC-24-258 1,0 3,0 214 2,0 428 ZG-RC-24-258 24,0 25,0 636 1,0 636 ZG-RC-24-258 62,0 63,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-259 0,0 1,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-259 32,0 36,0 446 4,0 1 784 ZG-RC-24-259 40,0 43,0 177 3,0 532 ZG-RC-24-260 68,0 69,0 332 1,0 332 ZG-RC-24-261 46,0 48,0 566 2,0 1 132 ZG-RC-24-262 4,0 9,0 267 5,0 1 333 ZG-RC-24-263 12,0 13,0 220 1,0 220 ZG-RC-24-266 25,0 26,0 132 1,0 132 ZG-RC-24-268 0,0 1,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-276 50,0 52,0 316 2,0 632 ZG-RC-24-277 26,0 27,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-277 28,0 29,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-277 30,0 31,0 100 1,0 100 ZG-RC-24-277 33,0 50,0 2 425 17,0 41 232 Incluant 37,0 42,0 6 311 5,0 31 556 ZG-RC-24-278 61,0 62,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-280 29,0 30,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-281 8,0 9,0 112 1,0 112 ZG-RC-24-281 22,0 24,0 94 2,0 188 ZG-RC-24-281 86,0 87,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-290 8,0 9,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-291 35,0 42,0 458 7,0 3 204 Incluant 37,0 40,0 939 3,0 2 816 ZG-RC-24-291 44,0 45,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-291 55,0 57,0 124 2,0 248 ZG-RC-24-294 20,0 21,0 1 092 1,0 1 092 ZG-RC-24-294 48,0 49,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-301 1,0 3,0 102 2,0 204 ZG-RC-24-301 16,0 21,0 484 5,0 2 420 ZG-RC-24-303 3,0 4,0 160 1,0 160 ZG-RC-24-303 22,0 28,0 1 970 6,0 11 820 ZG-RC-24-304 18,0 19,0 116 1,0 116 ZG-RC-24-304 62,0 66,0 634 4,0 2 536 ZG-RC-24-304 69,0 70,0 112 1,0 112 ZG-RC-24-308 0,0 1,0 108 1,0 108 ZG-RC-24-308 6,0 7,0 116 1,0 116 ZG-RC-24-308 14,0 15,0 124 1,0 124 ZG-RC-24-308 18,0 19,0 104 1,0 104 ZG-RC-24-311 31,0 36,0 394 5,0 1 972 ZG-RC-24-312 52,0 55,0 664 3,0 1 992 ZG-RC-24-313 13,0 16,0 419 3,0 1 256 ZG-RC-24-313 18,0 19,0 108 1,0 108 ZG-RC-24-318 8,0 17,0 1 143 9,0 10 284 Incluant 12,0 14,0 4 598 2,0 9 196 ZG-RC-24-318 35,0 47,0 580 12,0 6 965 Incluant 35,0 39,0 1 001 4,0 4 004 ZG-RC-24-319 36,0 37,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-320 42,0 43,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-324 0,0 4,0 148 4,0 592 ZG-RC-24-325 19,0 21,0 474 2,0 948 ZG-RC-24-325 43,0 47,0 287 4,0 1 148 ZG-RC-24-326 11,0 12,0 140 1,0 140 ZG-RC-24-326 19,0 20,0 148 1,0 148 ZG-RC-24-328 0,0 1,0 176 1,0 176 ZG-RC-24-329 4,0 5,0 188 1,0 188 ZG-RC-24-332 3,0 17,0 127 14,0 1 780 ZG-RC-24-335 1,0 3,0 82 2,0 164 ZG-RC-24-335 6,0 7,0 136 1,0 136 ZG-RC-24-341 0,0 3,0 275 3,0 824 ZG-RC-24-342 30,0 39,0 210 9,0 1 892 ZG-RC-24-342 42,0 44,0 102 2,0 204 ZG-RC-24-342 49,0 50,0 412 1,0 412 ZG-RC-24-343 0,0 1,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-344 0,0 2,0 134 2,0 268 ZG-RC-24-344 7,0 12,0 236 5,0 1 180 ZG-RC-24-344 16,0 17,0 112 1,0 112 ZG-RC-24-344 21,0 22,0 116 1,0 116 ZG-RC-24-344 28,0 33,0 130 5,0 648 ZG-RC-24-344 38,0 45,0 194 7,0 1 360 ZG-RC-24-345 0,0 7,0 148 7,0 1 036 ZG-RC-24-345 10,0 11,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-345 15,0 31,0 876 16,0 14 016 Incluant 22,0 27,0 2 018 5,0 10 092 ZG-RC-24-345 37,0 42,0 110 5,0 548 ZG-RC-24-345 43,0 44,0 92 1,0 92 ZG-RC-24-346 0,0 1,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-346 4,0 5,0 160 1,0 160 ZG-RC-24-346 21,0 22,0 264 1,0 264 ZG-RC-24-347 26,0 29,0 2 369 3,0 7 108 ZG-RC-24-349 2,0 6,0 110 4,0 440 ZG-RC-24-349 8,0 9,0 100 1,0 100 ZG-RC-24-349 25,0 31,0 247 6,0 1 484 ZG-RC-24-349 58,0 59,0 140 1,0 140 ZG-RC-24-350 1,0 2,0 272 1,0 272 ZG-RC-24-350 7,0 8,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-350 24,0 26,0 296 2,0 592 ZG-RC-24-351 0,0 1,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-351 3,0 16,0 125 13,0 1 620 ZG-RC-24-351 30,0 45,0 112 15,0 1 684 ZG-RC-24-351 51,0 52,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-351 59,0 64,0 132 5,0 660 ZG-RC-24-353 0,0 2,0 102 2,0 204 ZG-RC-24-353 8,0 10,0 2 288 2,0 4 576 ZG-RC-24-353 37,0 41,0 141 4,0 564 ZG-RC-24-353 56,0 60,0 132 4,0 528 ZG-RC-24-353 66,0 67,0 172 1,0 172 ZG-RC-24-355 0,0 20,0 555 20,0 11 092 Incluant 9,0 12,0 1 692 3,0 5 076 ZG-RC-24-356 0,0 2,0 144 2,0 288 Forage T28 souterrain T28-24-483 8,4 9,6 320 1,2 384 T28-24-483 14,4 22,8 375 8,4 3 154 T28-24-484 14,4 20,4 188 6,0 1 128 T28-24-485 0,0 1,2 256 1,2 307 T28-24-486 10,8 12,0 80 1,2 96 T28-24-486 18,0 19,2 544 1,2 653 T28-24-488 8,4 18,0 210 9,6 2 020 T28-24-489 0,0 4,8 369 4,8 1 771 T28-24-497 14,4 15,6 80 1,2 96 T28-24-497 16,8 18,0 712 1,2 854 T28-24-497 19,2 20,4 76 1,2 91 T28-24-498 10,8 12,0 228 1,2 274 T28-24-501 8,4 9,6 84 1,2 101 T28-24-502 14,4 15,6 88 1,2 106 T28-24-512 3,6 15,6 193 12,0 2 314 T28-24-514 7,2 9,6 136 2,4 326 TD28-24-2100-460 18,0 22,8 533 4,8 2 558 TD28-24-2100-461 0,0 1,2 192 1,2 230 TD28-24-2100-461 3,6 7,2 264 3,6 950 TD28-24-2100-461 10,8 18,0 313 7,2 2 251 TD28-24-2100-464 15,6 20,4 177 4,8 848 Forage YAK souterrain YAK-24-155 32,4 37,2 159 4,8 763 YAK-24-155 43,2 44,4 128 1,2 154 YAK-24-157 3,6 4,8 161 1,2 193 YAK-24-159 15,6 16,8 96 1,2 115 YAK-24-159 22,8 24,0 84 1,2 101 YAK-24-160 6,0 7,2 236 1,2 283 YAK-24-160 15,6 16,8 280 1,2 336 YAK-24-185 13,2 15,6 92 2,4 220 YAK-24-188 32,4 40,8 238 8,4 1 997 YAK-24-188 44,4 45,6 248 1,2 298 YAKD-24-2050-164 30,0 31,2 194 1,2 233 YAKD-24-2050-166 40,8 42,0 85 1,2 102

1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

