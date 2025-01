CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 7. TAMMIKUUTA 2025 KLO 15.00

Cargotecin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023 ja 2024 aiemmilta vuosineljänneksiltä, MacGregor esitetään lopetettuna toimintona allekirjoitetun myyntisopimuksen vuoksi

14.11.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec Oyj (“Cargotec”) on allekirjoittanut sopimuksen MacGregor-liiketoiminnan ("MacGregor") myynnistä ("Transaktio"). Transaktion täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään 1. heinäkuuta 2025.

Transaktion myötä Cargotec raportoi MacGregorin osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. 8. huhtikuuta julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec jatkaa lisäksi 30. kesäkuuta 2024 tapahtuneen osittaisjakautumisen ("Jakautuminen") myötä entisen Kalmar-liiketoiminta-alueen ("Kalmar") esittämistä osana lopetettuja toimintoja.

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernitasetta ei ole oikaistu. Esitettyihin lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty Kalmariin ja MacGregoriin suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä muut jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan Jakautumisen tai Transaktion täytäntöönpanon jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman Jakautumista tai Transaktiota. Tästä johtuen Cargotecin jatkuvina toimintoina esitetyt taloudelliset tiedot eivät täysin kuvasta Hiabin aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisenä itsenäisenä toimintona.

Cargotec on myös päivittänyt segmenttiraportointiaan vuoden 2024 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien. MacGregor- raportointisegmentti on poistettu. Tästä johtuen Cargotecin tilinpäätöstiedotteessa 2024 on vain yksi raportointisegmentti, Hiab. Vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen yhtiö suunnittelee raportoivansa kahta segmenttiä, jotka ovat Laitteet ja Palvelut.

Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec esittää päivitetyt taloudelliset tiedot jatkuvista toiminnoista, lopetetuista toiminnoista, raportointisegmentistä sekä Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osiosta vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023. Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osion tiedot kuvastavat nyt jatkuvia toimintoja. Hiabia koskeva taloudellinen tieto pysyy ennallaan. Oikaistut taloudelliset tiedot Laitteet ja Palvelut-raportointisegmenteille suunnitellaan julkistettavan myöhemmin.

Tässä tiedotteessa esitetyt päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotec Oyj

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Jatkuvat toiminnot Saadut tilaukset 386 348 361 1 095 380 375 311 401 1 466 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 111 111 109 331 121 106 108 112 447 Tilauskanta 770 676 636 636 1 121 1 007 900 799 799 Liikevaihto 415 433 388 1 235 432 485 420 450 1 787 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 117 115 112 344 112 113 113 114 452 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 28% 27% 29% 28% 26% 23% 27% 25% 25% Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 115 126 114 354 127 151 129 127 533 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 28% 29% 29% 29% 29% 31% 31% 28% 30% Liikevoitto 61 63 52 176 53 74 55 38 219 Liikevoitto, % 14,8% 14,5% 13,4% 14,3% 12,2% 15,2% 13,1% 8,4% 12,3% Vertailukelpoinen liikevoitto 61 63 52 176 53 74 55 38 219 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 14,8% 14,5% 13,4% 14,3% 12,2% 15,2% 13,1% 8,4% 12,3% Tulos ennen veroja 60 63 51 174 47 70 52 36 205 Kauden tulos 42 46 40 128 34 52 44 24 153 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,65 0,72 0,62 1,98 0,53 0,81 0,68 0,33 2,35

Konsernin tuloslaskelma (oikaistu)

MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Liikevaihto 414,5 432,6 387,8 1 235,0 432,1 484,7 419,7 450,0 1 786,5 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -289,3 -303,3 -272,1 -864,7 -318,1 -348,8 -305,6 -333,8 -1 306,3 Bruttokate 125,2 129,3 115,7 370,3 114,0 135,9 114,1 116,3 480,2 Bruttokate, % 30,2% 29,9% 29,8% 30,0% 26,4% 28,0% 27,2% 25,8% 26,9% Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,3 -24,4 -23,1 -69,9 -22,9 -24,3 -23,5 -27,2 -97,8 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -9,3 -10,0 -8,3 -27,6 -6,8 -9,1 -8,1 -10,6 -34,7 Hallinnon kulut -32,4 -33,0 -34,7 -100,2 -31,9 -29,0 -30,0 -40,4 -131,2 Uudelleenjärjestelykulut — — — — 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 1,7 2,4 4,4 0,5 1,3 2,3 0,8 4,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,1 -0,8 -0,1 -0,9 -0,4 -1,2 0,2 -1,0 -2,4 Liikevoitto 61,3 62,8 52,0 176,1 52,6 73,7 55,0 38,0 219,2 Liikevoitto, % 14,8% 14,5% 13,4% 14,3% 12,2% 15,2% 13,1% 8,4% 12,3% Rahoitustuotot 4,2 3,6 3,2 11,1 1,2 0,6 1,5 2,5 5,8 Rahoituskulut -5,4 -3,7 -3,9 -13,1 -6,4 -4,1 -4,3 -4,8 -19,6 Tulos ennen veroja 60,1 62,7 51,3 174,1 47,4 70,1 52,3 35,7 205,4 Tulos ennen veroja, % 14,5% 14,5% 13,2% 14,1% 11,0% 14,5% 12,5% 7,9% 11,5% Tuloverot -18,2 -16,5 -11,5 -46,3 -13,3 -17,9 -8,7 -12,1 -52,0 Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 41,9 46,2 39,8 127,8 34,1 52,2 43,6 23,5 153,5 Kauden tulos, jatkuvat toiminnot, % 10,1% 10,7% 10,3% 10,4% 7,9% 10,8% 10,4% 5,2% 8,6% Kauden tulos, lopetetut toiminnot 39,4 1 054,4 5,0 1 098,8 38,5 55,4 63,5 37,8 195,2 Kauden tulos 81,2 1 100,6 44,8 1 226,7 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 81,1 1 100,5 44,6 1 226,2 72,7 107,7 107,2 59,2 346,9 Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,2 0,5 -0,1 -0,1 -0,1 2,1 1,8 Yhteensä 81,2 1 100,6 44,8 1 226,7 72,6 107,7 107,1 61,3 348,7 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR Jatkuvat toiminnot 0,65 0,72 0,62 1,98 0,53 0,81 0,68 0,33 2,35 Lopetetut toiminnot 0,61 16,40 0,09 17,10 0,60 0,86 0,98 0,59 3,03 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR Jatkuvat toiminnot 0,65 0,71 0,61 1,98 0,53 0,81 0,67 0,34 2,35 Lopetetut toiminnot 0,61 16,36 0,07 17,05 0,60 0,86 0,98 0,59 3,02

Segmenttikohtaiset tiedot

Liikevaihto, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 415 433 388 1 235 432 485 420 450 1 787





Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 201 211 187 599 237 264 203 241 945 Amerikat 184 195 177 556 164 183 179 176 702 Aasian ja Tyynenmeren alue 29 27 24 80 31 38 38 33 140 Jatkuvat toiminnot yhteensä 415 433 388 1 235 432 485 420 450 1 787





Liikevaihto markkina-alueittain, % Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 49% 49% 48% 48% 55% 55% 48% 53% 53% Amerikat 44% 45% 46% 45% 38% 38% 43% 39% 39% Aasian ja Tyynenmeren alue 7% 6% 6% 6% 7% 8% 9% 7% 8% Jatkuvat toiminnot yhteensä 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%





Liikevoitto ja EBITDA, Cargotec, yhteensä MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 68,7 68,8 59,3 196,8 61,4 81,5 61,5 47,8 252,1 Konsernihallinto ja tukitoiminnot -7,4 -6,0 -7,3 -20,7 -8,8 -7,9 -6,5 -9,8 -33,0 Liikevoitto 61,3 62,8 52,0 176,1 52,6 73,7 55,0 38,0 219,2 Poistot ja arvonalentumiset* 10,3 10,5 10,8 31,6 9,9 9,8 11,2 9,9 40,8 EBITDA 71,6 73,3 62,8 207,7 62,5 83,5 66,2 47,8 259,9





*Sisältää liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset: Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab -0,8 -0,8 -0,8 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -3,1 Jatkuvat toiminnot yhteensä -0,8 -0,8 -0,8 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -3,1





Liikevoitto, % Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 16,6% 15,9% 15,3% 15,9% 14,2% 16,8% 14,7% 10,6% 14,1% Jatkuvat toiminnot, yhteensä 14,8% 14,5% 13,4% 14,3% 12,2% 15,2% 13,1% 8,4% 12,3%





Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab — — — — — 0,1 — — 0,1 Konsernihallinto ja tukitoiminnot — — — — — — — — — Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä — — — — — 0,1 — — 0,1 Uudelleenjärjestelykulut — — — — — 0,1 — — 0,1 Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät — — — — — — — — —





Vertaoilukelpoinen liikevoitto, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 68,7 68,7 59,3 196,8 61,4 81,4 61,5 47,8 252,1 Konsernihallinto ja tukitoiminnot -7,4 -5,9 -7,3 -20,7 -8,8 -7,9 -6,5 -9,8 -33,0 Jatkuvat toiminnot yhteensä 61,3 62,8 52,0 176,1 52,6 73,6 55,0 38,0 219,1





Vertailukelpoinen liikevoitto, % Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 16,6% 15,9% 15,3% 15,9% 14,2% 16,8% 14,7% 10,6% 14,1% Jatkuvat toiminnot yhteensä 14,8% 14,5% 13,4% 14,3% 12,2% 15,2% 13,1% 8,4% 12,3%





Saadut tilaukset, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Hiab 386 348 361 1 095 380 375 311 401 1 466





Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 179 185 155 518 175 184 166 203 728 Amerikat 182 138 185 504 180 162 120 169 630 Aasian ja Tyynenmeren alue 25 26 22 72 25 29 25 29 108 Jatkuvat toiminnot yhteensä 386 348 361 1 095 380 375 311 401 1 466





Saadut tilaukset markkina-alueittain, % Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 EMEA 46% 53% 43% 47% 46% 49% 53% 51% 50% Amerikat 47% 40% 51% 46% 47% 43% 39% 42% 43% Aasian ja Tyynenmeren alue 6% 7% 6% 7% 6% 8% 8% 7% 7% Jatkuvat toiminnot yhteensä 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%





Tilauskanta, MEUR 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.3.2023 30.6.2023 30.9.2023 31.12.2023 Hiab 770 676 636 1 121 1 007 900 799





Henkilöstö kauden lopussa* 31.3.2024 30.6.2024 30.9.2024 31.3.2023 30.6.2023 30.9.2023 31.12.2023 Hiab 3 824 3 816 3 806 3 897 3 961 3 972 3 877 Konsernihallinto ja tukitoiminnot 462 425 428 590 608 610 600 Jatkuvat toiminnot yhteensä 4 286 4 241 4 234 4 487 4 569 4 582 4 477





Henkilöstö keskimäärin* Q1/24 Q1-Q2/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q1-Q2/23 Q1-Q3/23 2023 Hiab 3 812 3 814 3 806 3 877 3 914 3 929 3 932 Konsernihallinto ja tukitoiminnot 453 461 447 593 598 602 603 Jatkuvat toiminnot yhteensä 4 265 4 274 4 253 4 470 4 512 4 531 4 535

*Vertailuluvut henkilöstön lukumäärän osalta on oikaistu vastaamaan jatkuvien toimintojen arvioitua henkilöstömäärää. Konsernihallinnon ja tukitoimintojen luvut vuodelta 2023 sisältävät lopetettuihin toimintoihin vuonna 2024 siirtyneen henkilöstön.

Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset (oikaistu)

Investoinnit, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Omistetut käyttöomaisuuserät Aineettomat hyödykkeet 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Maa-alueet ja rakennukset 0,4 0,2 0,4 0,9 0,3 0,1 0,2 0,9 1,6 Koneet ja kalusto 3,9 3,6 2,7 10,2 4,3 5,0 4,2 5,3 18,7 Käyttöoikeusomaisuuserät Maa-alueet ja rakennukset 4,4 5,6 3,8 13,8 1,3 2,8 2,1 4,8 11,0 Koneet ja kalusto 2,5 2,5 3,5 8,5 3,2 3,3 3,6 3,7 13,7 Jatkuvat toiminnot yhteensä 11,5 11,6 10,4 33,4 9,1 11,2 10,1 14,6 45,1





Poistot ja arvonalentumiset, MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Omistetut käyttöomaisuuserät Aineettomat hyödykkeet 1,4 1,4 1,4 4,2 1,6 1,5 1,4 1,4 5,8 Maa-alueet ja rakennukset 0,6 0,6 0,6 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Koneet ja kalusto 2,6 2,5 2,5 7,6 2,4 2,4 2,4 2,9 10,1 Käyttöoikeusomaisuuserät Maa-alueet ja rakennukset 3,0 3,1 3,3 9,5 2,9 2,9 4,1 1,8 11,7 Koneet ja kalusto 2,7 2,9 3,0 8,5 2,6 2,6 2,7 3,3 11,2 Jatkuvat toiminnot yhteensä 10,3 10,5 10,8 31,6 9,9 9,8 11,2 9,9 40,8

Lopetettujen toimintojen tulos (oikaistu)

MEUR Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q1-Q3/24 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 2023 Liikevaihto 641,6 608,7 202,5 1 452,8 641,9 715,2 681,9 743,3 2 782,3 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -490,9 -447,1 -161,3 -1 099,3 -500,9 -549,6 -531,0 -575,8 -2 157,3 Bruttokate 150,7 161,6 41,2 353,6 141,1 165,6 150,9 167,5 625,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -27,3 -29,8 -7,0 -64,1 -27,8 -29,3 -26,8 -31,7 -115,6 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -13,8 -13,5 -2,2 -29,5 -16,4 -14,0 -14,3 -19,0 -63,6 Hallinnon kulut -40,6 -43,3 -24,2 -108,2 -43,8 -46,4 -34,5 -53,4 -178,2 Uudelleenjärjestelykulut -1,5 -29,2 0,4 -30,3 -3,7 -1,8 -2,5 -6,7 -14,8 Liiketoiminnan muut tuotot 8,1 15,9 3,0 27,0 9,0 8,6 8,9 8,5 34,9 Liiketoiminnan muut kulut -18,1 -26,2 -5,7 -49,9 -8,6 -7,9 0,9 -18,6 -34,3 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,7 1,5 1,0 3,2 1,7 2,1 2,8 4,5 11,1 Liikevoitto 58,3 37,0 6,5 101,8 51,4 76,8 85,3 51,1 264,6 Rahoitustuotot 3,0 2,5 -0,3 5,2 1,3 1,4 1,6 1,8 6,2 Rahoituskulut -6,1 -8,8 -1,9 -16,8 -4,4 -7,3 -4,9 -6,6 -23,2 Lopetettuihin toimintoihin siirretyn liiketoiminnan tulos ennen veroja 55,2 30,7 4,4 90,3 48,3 70,9 82,1 46,3 247,6 Tuloverot -15,8 -15,9 0,7 -31,1 -9,8 -15,5 -18,6 -8,5 -52,4 Lopetettuihin toimintoihin siirretyn liiketoiminnan kauden tulos 39,4 14,8 5,0 59,2 38,5 55,4 63,5 37,8 195,2 Tuotot käypään hintaan arvostetusta nettovarojen jakamisesta omistajille — 1 112,7 — 1 112,7 — — — — — Muuntoerot — -73,1 — -73,1 — — — — — Kauden tulos, lopetetut toiminnot 39,4 1 054,4 5,0 1 098,8 38,5 55,4 63,5 37,8 195,2 Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 39,4 1 054,4 5,0 1 098,8 38,5 55,4 63,5 37,8 195,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,61 16,40 0,09 17,10 0,60 0,86 0,98 0,59 3,03 Laimennettuusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,61 16,36 0,07 17,05 0,60 0,86 0,98 0,59 3,02

