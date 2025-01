Globex annonce de nouveaux résultats à hautes teneurs aurifères sur Ironwood

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer de nouveaux résultats provenant de la campagne de forage sur la zone aurifère Ironwood située sur la propriété Wood Gold Mine/Central Cadillac appartenant 100% à Globex, localisée 2,6 km à l’est de la Ville de Cadillac, au Québec en Abitibi.

Globex a complété 19 forages intersectant la zone aurifère tout près de la surface et jusqu’à une profondeur verticale de 225 mètres. Ce programme a été planifié afin de définir les contours du dépôt et de confirmer la nature des hautes teneurs aurifères de la zone. Globex a déjà publié des résultats de cette campagne de forage dans les communiqués de presse du 4 décembre 2024, du 11 décembre 2024, du 18 décembre 2024 et du 23 décembre 2024.

Globex est heureuse d’annoncer aux actionnaires les résultats d’analyses pour cinq forages additionnels:

Les forages NIW-24-09, NIW-24-10 et NIW-24-11, ont intersecté 3 zones aurifères, 3 zones aurifères et 4 zones aurifères respectivement alors que les forages SIW-24-06 et SIW-24-07 ont chacun intersecté une épaisse zone aurifère à hautes teneurs.

Les résultats sont les suivants:

Forage de (m) à (m) Au (g/t) Épaisseur

vraie (m) Épaisseur

vraie (pi) profondeur

verticale (m) Position

dans le

dépôt NIW-24-09 83,8 85 29,30 0,74 2,42 63 Centre NIW-24-09 94,0 99,5 10,49 3,4 11,15 72 “ Y compris 97,0 99,5 16,75 1,54 5,05 73,2 “ NIW-24-09 131,7 133,4 8,39 1,06 3,47 98 “ NIW-24-10 78,3 82,6 7,79 2,57 8,43 62 Est NIW-24-10 107,5 110,4 3,34 1,75 5,74 83,5 “ NIW-24-10 118,3 119,8 10,66 0,91 2,98 91 “ NIW-24-11 122,4 123,7 6,68 0,42 1,37 113 Est NIW-24-11

Y compris

172,4 184,3 7,00 4,94 16,20 164 “ 172,4 174,8 8,33 0,99 3,25 159,3 “ Et y compris 181,6 184,3 20,12 1,13 3,70 167,7 “ NIW-24-11 253,6 255,9 6,61 1,01 3,31 233 “ SIW-24-06 295,4 303,3 21,70 5,85 19,19 214,6 Centre SIW-24-07 290,0 298,2 8,43 5,49 18,01 227 Ouest



Globex est très heureuse avec les résultats des intersections aurifères de ce programme de forage qui a permis de mieux comprendre la forme du dépôt et la distribution de l’or dans les zones testées. Nous finalisons la recompilation de toutes les intersections afin de créer un modèle en trois dimensions du dépôt pour ainsi, nous permettre de décider quelles seront les prochaines étapes qui seront réalisées sur ce projet.

Autre nouvelle :

Manganese X Energy Corp. a annoncé qu’Eric Sprott a accepté de souscrire pour une valeur de 2 $ millions en actions assujetties à l’approbation du TSXV et des actionnaires désintéressés. Les fonds seront principalement utilisés afin d’avancer le projet de manganèse Battery Hill incluant l’étude de préfaisabilité en cours. Globex détient une redevance brute sur les métaux de 1% sur le projet en plus de détenir 11 000 000 d’actions d’Electric Royalties, lesquels détiennent une redevance brute sur les métaux de 2% sur le projet. Globex reçoit annuellement un montant de 20 000 $ en paiement de redevance anticipé.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » avec l’apport technique de Pierre Riopel, géo., conformément au Règlement 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



